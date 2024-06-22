NYT: Израиль готовит тайный план по установлению контроля над Западным берегом

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NYT: Израиль готовит тайный план по установлению контроля над Западным берегом

После того, как ЦАХАЛ в октябре прошлого года начал свою операцию в секторе Газа, которая уже привела к десяткам тысяч жертв среди мирных палестинцев, все больше стран настаивают на том, что Палестина должна быть признана официально в границах, установленных резолюцией ООН от 1947 года.

В то же время Израиль с момента своего признания и до сегодняшнего дня успел оккупировать значительную часть территории арабского государства. Теперь же, на фоне участившихся призывов мирового сообщества о необходимости признания Палестины, власти еврейского государства пытаются укрепить контроль над занятыми территориями.



По крайней мере, об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на некое выступление главы Минфина Израиля Бецалеля Смотрича на частном мероприятии.

В материале говорится, что, несмотря на постановление Верховного суда Израиля о временном управлении ЦАХАЛ на части территории на Западном берегу Иордана, власти еврейского государства готовят тайный план по установлению постоянного контроля над этими землями.

Американские журналисты, ссылаясь на заявление Смотрича, пишут, что часть вышеупомянутой стратегии уже была поэтапно внедрена в течение последних 18 месяцев.

Напомним, что ранее в администрации США заявляли о намерении ввести санкции против нескольких подразделений ЦАХАЛ и израильской полиции за нарушение прав человека на Западном берегу Иордана.
10 комментариев
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  1. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 10:33
    В то же время Израиль с момента своего признания и до сегодняшнего дня
    Израиль с момента своего признания и до сегодняшнего дня является фашистским государством и дестабилизирующим фактором на всем Ближнем Востоке
    1. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      0
      Сегодня, 10:40
      власти еврейского государства готовят тайный план по установлению постоянного контроля над этими землями.


      Там нет ничего тайного - Израиль по факту не собирается разрешить Палестинское государство. Для этого не надо поощрять поселенцев - они жестко и жестоко проводят в жизнь практику «мы на своей земле и она по факту становится нашей если она заселена». Это принцип сионизма, поэтому и киббуцы и населенные пункты по границе с Газой и Ливаном: если не заселено - там нет Израиля.

      А все эти бюрократические комбинации - внутренние разборки. Главное во всем - у Израиля нет иной стратегии, чем насыщение поселениями. И полное отрицание фактического Палестинского государства. Особенно после 7 Октября и войны в Газе. Мир там будет как принуждение: или как мы скажем, или никак.
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 11:12
      Знаете - я вот например антисемит в широком смысле этого слова, я всех семитов не люблю. И арабов, и евреев. В равной степени. Посему - льщу себя надеждой что могу быть относительно беспристрастным.

      Да - Израиловка ещё-то образование.. Мягко говоря - далёкое от идеала. Но - давайте честно, вы считаете что палестинцы чем-то лучше? То ж, знаете, те ещё нацисты. Представьте, что устроит тот же ХАМАС, если сумеет захватить Израиль. Да Алоизьевич будет нервно курить в кулачок в сторонке! Скажите - не так? Вспомните, как они себя проявили в том же Ливане. Да и не только там.

      Примерьте на себя - вот если бы жили в районе, вокруг которого одни арабы? Да посмотрите на ту же Эуропу - что там творится? Жуть же. А это они ещё в полную силу не развернулись, побаиваются ещё пока. Да и у нас, к сожалению, примерно тоже самое начинает происходить. Правде не с арабами, но результат очень похожий. Нравится? Мне лично - не очень..

      Так что - не надо про несчастных белых и пушистых палестинцев, и жуткое зверьё евреев. Там все друг друга стоят, все хороши. Обе стороны - не вызывают ни малейшей симпатии..
      1. alystan Звание
        alystan
        0
        Сегодня, 11:44
        Знаете - я вот например антисемит в широком смысле этого слова, я всех семитов не люблю. И арабов, и евреев. В равной степени.
        ...
        Примерьте на себя - вот если бы жили в районе, вокруг которого одни арабы? Да посмотрите на ту же Эуропу - что там творится? Жуть же.

        Да вы батенька в душе видно шовинист и националист? Похоже и другие народы и нации вы тоже наверное на дух не переносите? Что же станет с вами, если в Россию привалят гастарбайтеры из Афганистана и Африки?

        А вы в курсе того, что не все арабы мусульмане? И даже среди евреев немало тех, кто против политики Израиля, в частности против самого государства и колонизации палестинских территорий.

        Например, христианская община в Арабском мире порядка 10 млн. человек, а если считать вместе с диаспорой по всему миру, то их может набраться до 25 млн. человек. Из примерно 500 млн. арабов.

        Из 14 млн. палестинских арабов - 2.6 млн. христиане (включая беженцев и диаспору).

        Большинство ливанских арабов в принципе христиане, опять же если считать с диаспорой, только в самом Ливане христиан около 40% населения.

        Из 23 млн населения Сирии из них 2.5% христиане, а до войны они составляли 10%. При этом диаспора сирийских арабов в мире доходит до 18 млн. человек, основная масса которых христиане.

        Большинство арабов-христиан, представьте себе, православные. Среди сирийских и палестинских арабов-христиан таковых большинство.

        Немало среди арабов-христиан маронитов. В Ливане они составляют абсолютное большинство. И в Сирии почти четверть христиан тоже таковые. Марониты, если коротко, это ближневосточная вариация католицизма.

        Остальные арабы-христиане разбиты на разные течения по типу протестантов, юниатов и т.д.
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          0
          Сегодня, 12:23
          Похоже и другие народы и нации вы тоже наверное на дух не переносите

          Видите ли - я советский человек, посему - всецело за дружбу народов и тд.

          Но! Ровно до той поры, пока эти народы живут в своём доме. Как только они пытаются переселиться в мой, а уж тем более - устанавливать в нём типа свои порядки, воспитанный с детства интернационализм тут же заканчивается. Моментально.

          И я не очень понимаю связь между желанием отстоять свою землю, свой дом, свой язык, свою культуру, свои обычаи - и шовинизмом с национализмом... Не впадаете ли вы, батенька, в смертный грех толерастии, а?
      2. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 12:07
        я всех семитов не люблю. И арабов, и евреев
        Если коротко, то я бы выразился так: Израиль Большой Сатана, а палестинцы точно такой же Сатана, но только маленький. Израиль - центр мирового мошенничества, а еще в силу своего вероисповедания и враг всего человечества. Палестинцы всего лишь мелкие мыши, борющиеся за место под солнцем. Ну, как-то так
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          0
          Сегодня, 12:26
          Да мне по фиг, разбираться в сатанинской табели о рангах - как-то большого желания не испытываю. Рога, хвост и копыта имеются - значит сатана, этого вполне достаточно. А какие-там у него при этом погоны - да без разницы.
  2. Комментарий был удален.
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 10:57
    Ну давайте же будем честными - на такой фитюлке, при жесточайшем дефиците воды, нормальной земли, отсутствии хоть каких-то полезных ископаемых и тд - два государства в принципе существовать не могут. На что жить-то будут, чем кормиться? И уж тем более - арабская Палестина. Арабы и так-то особым трудолюбием не страдают, а когда ещё и нет ни фига.. Ну признают их официально - тут же опять начнётся война за воду, за полный контроль над Иерусалимом, и тд и тд..

    Тем более они хрен договорятся по святым местам. Потому что если по совести - Храмовая гора древнейший и единственный еврейский религиозный центр, там были истоки их веры и их государственности. Другого у них нет. У арабов - хватает святых мест, те же Мекка и Медина. Но им почему-то крайне важно именно то, где стояли еврейские первый и второй храм. При таких раскладах - не будет там мира.

    Так что - как не крути, а в тех краях может остаться только один, нет там места для двоих. А вот кто именно - вопрос таки пока открытый...
  4. solar Звание
    solar
    -1
    Сегодня, 10:59
    Израиль устраивает ФАТХ, но проблема состоит в том, что он намного слабее Хамаса
    1. DenVB Звание
      DenVB
      +1
      Сегодня, 11:47
      Цитата: solar
      Израиль устраивает ФАТХ

      Именно поэтому Израиль десятилетиями поддерживал Хамас - как противовес ООП и ФАТХ.