NYT: Израиль готовит тайный план по установлению контроля над Западным берегом

После того, как ЦАХАЛ в октябре прошлого года начал свою операцию в секторе Газа, которая уже привела к десяткам тысяч жертв среди мирных палестинцев, все больше стран настаивают на том, что Палестина должна быть признана официально в границах, установленных резолюцией ООН от 1947 года.В то же время Израиль с момента своего признания и до сегодняшнего дня успел оккупировать значительную часть территории арабского государства. Теперь же, на фоне участившихся призывов мирового сообщества о необходимости признания Палестины, власти еврейского государства пытаются укрепить контроль над занятыми территориями.По крайней мере, об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на некое выступление главы Минфина Израиля Бецалеля Смотрича на частном мероприятии.В материале говорится, что, несмотря на постановление Верховного суда Израиля о временном управлении ЦАХАЛ на части территории на Западном берегу Иордана, власти еврейского государства готовят тайный план по установлению постоянного контроля над этими землями.Американские журналисты, ссылаясь на заявление Смотрича, пишут, что часть вышеупомянутой стратегии уже была поэтапно внедрена в течение последних 18 месяцев.Напомним, что ранее в администрации США заявляли о намерении ввести санкции против нескольких подразделений ЦАХАЛ и израильской полиции за нарушение прав человека на Западном берегу Иордана.

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