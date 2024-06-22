В День памяти и скорби ВСУ атаковали Донецк из РСЗО HIMARS

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В День памяти и скорби ВСУ атаковали Донецк из РСЗО HIMARS

В День памяти и скорби столица Донецкой Народной Республики подверглась массированному обстрелу со стороны украинских формирований.

По некоторым данным, ВСУ использовали для нанесения ударов по Донецку реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.



Как и когда-то 83 года назад в этот день атака была совершена ранним утром. Под удар попал и донецкий город Горловка, где ранения получили троя жителей.

Несмотря на то, что работали средства ПВО, сообщается, что в самом Донецке и его окрестностях прозвучало как минимум двадцать взрывов. Куда именно бил противник не сообщается, но называются южные районы города. Информации о пострадавших и разрушениях пока не было.

Вчера вечером об обстрелах Донецка и Горловки со стороны ВСУ сообщал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, противник выпустил более сорока боеприпасов и применил ствольную артиллерию калибром 155 мм и БПЛА-камикадзе.

Стоит отметить, что хотя наши войска успешно продвигаются на некоторых направлениях, значительная часть территории Донецкой Народной Республики продолжает контролироваться украинскими силами. Такое положение дел облегчает ВСУ обстрелы Донецка и других населённых пунктов ДНР.
6 комментариев
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  1. barclay Звание
    barclay
    +9
    Сегодня, 11:09
    Что за чудный заголовок? Неужели кто-то надеялся, что всу возьмут сегодня паузу?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +5
      Сегодня, 11:17
      Цитата: barclay
      всу возьмут сегодня паузу?

      Нацизм и через 83 года остался нацизмом !
    2. Влад2012 Звание
      Влад2012
      +4
      Сегодня, 11:53
      Действительно чудной заголовок, как будто автор хочет преподнести что этот обстрел на сегодня в Донецке единственный или последний вчера, позавчера такого не было. И также не обстреливают Горловку с Макеевкой. А есть еще подрывы на минах, сбросы и атаки БПЛА гражданских в самих городах. Жертвы и разрушения уже есть. БПЛА атаковал автобус, ранено четыре пассажира.
      1. barclay Звание
        barclay
        +1
        Сегодня, 12:08
        Такое впечатление что автор хочет призвать к совести украинских вояк. Может он не знает о том, что там другая совесть, другие смыслы, другие идеалы...
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 11:15
    Генетика хахлячья сказывается, они только и умеют что мирное население кошмарить.
  3. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    +4
    Сегодня, 11:27
    Денацификация должна быть продолжена!
    Xoxляцкие нацисты никогда не успокоятся, пока мы не вобьём осиновый кол в их поганую могилу!
    Осиновый кол в виде ракеты "Искандер"!