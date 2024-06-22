В День памяти и скорби ВСУ атаковали Донецк из РСЗО HIMARS
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В День памяти и скорби столица Донецкой Народной Республики подверглась массированному обстрелу со стороны украинских формирований.
По некоторым данным, ВСУ использовали для нанесения ударов по Донецку реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.
Как и когда-то 83 года назад в этот день атака была совершена ранним утром. Под удар попал и донецкий город Горловка, где ранения получили троя жителей.
Несмотря на то, что работали средства ПВО, сообщается, что в самом Донецке и его окрестностях прозвучало как минимум двадцать взрывов. Куда именно бил противник не сообщается, но называются южные районы города. Информации о пострадавших и разрушениях пока не было.
Вчера вечером об обстрелах Донецка и Горловки со стороны ВСУ сообщал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, противник выпустил более сорока боеприпасов и применил ствольную артиллерию калибром 155 мм и БПЛА-камикадзе.
Стоит отметить, что хотя наши войска успешно продвигаются на некоторых направлениях, значительная часть территории Донецкой Народной Республики продолжает контролироваться украинскими силами. Такое положение дел облегчает ВСУ обстрелы Донецка и других населённых пунктов ДНР.
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