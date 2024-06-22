В День памяти и скорби столица Донецкой Народной Республики подверглась массированному обстрелу со стороны украинских формирований.По некоторым данным, ВСУ использовали для нанесения ударов по Донецку реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.Как и когда-то 83 года назад в этот день атака была совершена ранним утром. Под удар попал и донецкий город Горловка, где ранения получили троя жителей.Несмотря на то, что работали средства ПВО, сообщается, что в самом Донецке и его окрестностях прозвучало как минимум двадцать взрывов. Куда именно бил противник не сообщается, но называются южные районы города. Информации о пострадавших и разрушениях пока не было.Вчера вечером об обстрелах Донецка и Горловки со стороны ВСУ сообщал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, противник выпустил более сорока боеприпасов и применил ствольную артиллерию калибром 155 мм и БПЛА-камикадзе.Стоит отметить, что хотя наши войска успешно продвигаются на некоторых направлениях, значительная часть территории Донецкой Народной Республики продолжает контролироваться украинскими силами. Такое положение дел облегчает ВСУ обстрелы Донецка и других населённых пунктов ДНР.

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