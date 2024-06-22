The Guardian: Скрипали не хотят появляться на слушании в Великобритании по делу отравления

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The Guardian: Скрипали не хотят появляться на слушании в Великобритании по делу отравления

Семья Скрипалей, которая якобы была отравлена «боевым ядом» в британском Солсбери, отказалась от участия в независимом расследовании инцидента, пишет издание The Guardian.

В материале говорится, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия заявили, что не станут появляться на слушании по делу об их отравлении, так как опасаются за собственную безопасность.



Напомним, что громкое дело с якобы покушением на отставного полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте 2018 года в Солсбери «расследуется» и по сей день. При этом британские власти поспешили обвинить в данном преступлении Россию, заявив, что против пострадавших применили боевой яд «Новичок».

В то же время никаких внятных доказательств, как это уже принято на Западе, никто не предоставил. На запрос российского диппредставительства в Лондоне о предоставлении информации о состоянии Скрипалей и их местонахождении, направленный в МИД Великобритании в сентябре 2022 года, никто не ответил.

В свою очередь, отказ «отравленного» семейства от участия в независимом расследовании не вызывает какого-либо удивления. Очевидно, что громкое дело было сфабриковано с целью оказания давления на нашу страну, и британские власти будут до последнего пытаться это скрыть.
17 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:27
    «В материале говорится, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия заявили, что не станут появляться на слушании» —

    — А есть ли кому появляться?...
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 11:28
    так как опасаются за собственную безопасность

    Ну да высунешься из укрытия тебя и отравят, а то и дрон прилетит. Вон предателя вертолётчика уже убрали.
  3. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 11:30
    мне интересно а кто полковника ГРУ в отставке выпустил за рубеж?
    1. Дед Борг Звание
      Дед Борг
      +1
      Сегодня, 11:45
      С просторов Интернета:
      Скрипаль был арестован ФСБ в 2004 году за контакты с британскими дипломатами в Москве. По масштабу сотрудничества с английскими спецслужбами и предоставлении информации о сотрудниках ГРУ он сравнивался с супершпионом Олегом Пеньковским.
      В 2006 году Скрипаль был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж, но был помилован президентом РФ Дмитрием Медведевым в 2010 году и отправлен в США в рамках операции по обмену агентами. Впоследствии он переехал в Великобританию, где получил политическое убежище.
      1. faiver Звание
        faiver
        -2
        Сегодня, 11:49
        ну кто б сомневался в способностях Дмитрия Анатольевича.... грозные спичи ему лучше удаются....
        1. Irokez Звание
          Irokez
          0
          Сегодня, 11:54
          Причём тут упрёк Медведеву если была возможность наших агентов вызволить на обмен предателя.
          По вашему на СВО не надо менять пленных на пленных?
          1. faiver Звание
            faiver
            0
            Сегодня, 12:01
            по части Скрипаля вопрос спорный, лично я считаю что предателей в погонах надо расстреливать...
            а пленные с Сво это другая история...
  4. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +5
    Сегодня, 11:34
    Господи,вытащили их,замшелых.Да кому они интересны?
  5. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +4
    Сегодня, 11:34
    Новичок боевое отравляющее вещество выжить после его применения нельзя...и мне весьма непонятно что Скрипали живы и здоровы...хоть бы кота Скрипалей показали с хомячками...не верю я что их в крематорий отправили...Скрипали то ведь живы.
    Свободу коту и хомячкам требую вернуть...англосаксонские живодеры и извращенцы.
    1. Irokez Звание
      Irokez
      -1
      Сегодня, 11:58
      Цитата: Леха с Андроида.
      Новичок боевое отравляющее вещество выжить после его применения нельзя

      Многие эксперты или троли уже обсуждали Новичок типа - "Новичок уже не тот", ведь даже Навальный после него выжил. Так что всё очень непонятно.
  6. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 11:36
    The Guardian: Скрипали не хотят появляться на слушании в Великобритании по делу отравления

    А что, они живые ещё? belay
    Думал давно уже их прикопали, как не нужных свидетелей.
    С другой стороны, ещё бы мумию фараона притащили на какие-нибудь "слушания". fellow lol
  7. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    +1
    Сегодня, 11:38
    Время Скрипалей прошло...
    Хайли Лайкли их теперь используют просто как второстепенных персонажей для жёлтой прессы!
    Измельчали до уровня мышей...
    Забвение и всеобщая ненависть - неизбывная судьба предателей нашей Родины!
  8. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    0
    Сегодня, 11:41
    Они, похоже, русскую пословицу еще не забыли: Сколько веревочке не виться, а конец будет!
  9. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 11:43
    Цитата: Пауль Зиберт
    Забвение и всеобщая ненависть

    Эти две вещи какгбэ исключают друг друга.
    Долой этих... ну... как их... забыл!©
  10. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 11:59
    отказалась от участия в независимом расследовании инцидента

    Из статьи нельзя понять, о чём идет речь. Что за "независимое расследование" и почему они там должны появляться?
  11. ВПК-65 Звание
    ВПК-65
    0
    Сегодня, 12:21
    Чего только англосаксы не придумают чтоб очернить наших героев Петрова и Боширова.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Взрывы_складов_боеприпасов_во_Врбетице
  12. DenVB Звание
    DenVB
    0
    Сегодня, 12:41
    В материале говорится, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия заявили, что не станут появляться на слушании по делу об их отравлении

    Не их отравлении. Поскольку они живы, то их отравление не является веским поводом для расследования.

    Речь идет об судебном расследовании гибели некой Дон Стурджес, которая якобы отравилась Новичком из пузырька, выброшенного мистерами Петроффом и Бошироффом в мусор.