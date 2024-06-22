Семья Скрипалей, которая якобы была отравлена «боевым ядом» в британском Солсбери, отказалась от участия в независимом расследовании инцидента, пишет издание The Guardian.В материале говорится, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия заявили, что не станут появляться на слушании по делу об их отравлении, так как опасаются за собственную безопасность.Напомним, что громкое дело с якобы покушением на отставного полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте 2018 года в Солсбери «расследуется» и по сей день. При этом британские власти поспешили обвинить в данном преступлении Россию, заявив, что против пострадавших применили боевой яд «Новичок».В то же время никаких внятных доказательств, как это уже принято на Западе, никто не предоставил. На запрос российского диппредставительства в Лондоне о предоставлении информации о состоянии Скрипалей и их местонахождении, направленный в МИД Великобритании в сентябре 2022 года, никто не ответил.В свою очередь, отказ «отравленного» семейства от участия в независимом расследовании не вызывает какого-либо удивления. Очевидно, что громкое дело было сфабриковано с целью оказания давления на нашу страну, и британские власти будут до последнего пытаться это скрыть.

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