WP: США разрешили ВСУ применять своё оружие по территории России с «расплывчатыми» ограничениями
США разрешили ВСУ применять свое оружие по территории России с «расплывчатыми» ограничениями. Украинские чиновники утверждают, что «лимит» составляет 100 км.
Об этом сообщают журналисты американской газеты The Washington Post (WP), которые побеседовали с ними на условиях анонимности.
Если данное утверждение верно, отмечает СМИ США, то под ударами американского дальнобойного оружия оказываются российские областные центры Белгород и Курск, а также частично Брянск.
Но представители Украины сетуют на то, что вне зоны поражения остаются российские аэродромы, с которых стартуют бомбардировщики с планирующими бомбами на борту.
С другой стороны, слова киевских чиновников не совпадают с заявлениями источников из Соединенных Штатов, в том числе занимающих должности в ведущих государственных структурах.
- заявил представитель американского министерства обороны майор Чарли Диц.
По словам офицера, США не ограничивают украинских военных строгими географическими границами или каким-либо максимальным радиусом для нанесения ударов. Он утверждает, что ВСУ получили разрешение на нанесение ударов по любым районам, где расположены места дислокации российских сил, атакующих объекты на территории Украины.
Все эти заявления и разрешения относительно ударов по российской территории западным оружием очень похожи на «прощупывание» военного и политического руководства РФ с целью определения его «точки кипения». Сначала Запад делал исключительно нелетальные военные поставки киевскому режиму. Потом в ход пошли летальные виды вооружения, но без права применения на общепризнанных территориях РФ. Затем ВСУ разрешили бить и по российскому приграничью. Теперь обсуждают полное снятие всех ограничений.
Похоже, на Западе пытаются понять, где на самом деле проходят российские «красные линии», но им этого сделать пока никак не удается.
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