WP: США разрешили ВСУ применять своё оружие по территории России с «расплывчатыми» ограничениями

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WP: США разрешили ВСУ применять своё оружие по территории России с «расплывчатыми» ограничениями

США разрешили ВСУ применять свое оружие по территории России с «расплывчатыми» ограничениями. Украинские чиновники утверждают, что «лимит» составляет 100 км.

Об этом сообщают журналисты американской газеты The Washington Post (WP), которые побеседовали с ними на условиях анонимности.



Если данное утверждение верно, отмечает СМИ США, то под ударами американского дальнобойного оружия оказываются российские областные центры Белгород и Курск, а также частично Брянск.

Но представители Украины сетуют на то, что вне зоны поражения остаются российские аэродромы, с которых стартуют бомбардировщики с планирующими бомбами на борту.

С другой стороны, слова киевских чиновников не совпадают с заявлениями источников из Соединенных Штатов, в том числе занимающих должности в ведущих государственных структурах.

Мы согласились разрешить Украине стрелять из предоставленного США оружия по России там, где российские войска направляются, чтобы попытаться захватить украинскую территорию

- заявил представитель американского министерства обороны майор Чарли Диц.

По словам офицера, США не ограничивают украинских военных строгими географическими границами или каким-либо максимальным радиусом для нанесения ударов. Он утверждает, что ВСУ получили разрешение на нанесение ударов по любым районам, где расположены места дислокации российских сил, атакующих объекты на территории Украины.


Все эти заявления и разрешения относительно ударов по российской территории западным оружием очень похожи на «прощупывание» военного и политического руководства РФ с целью определения его «точки кипения». Сначала Запад делал исключительно нелетальные военные поставки киевскому режиму. Потом в ход пошли летальные виды вооружения, но без права применения на общепризнанных территориях РФ. Затем ВСУ разрешили бить и по российскому приграничью. Теперь обсуждают полное снятие всех ограничений.

Похоже, на Западе пытаются понять, где на самом деле проходят российские «красные линии», но им этого сделать пока никак не удается.
6 комментариев
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  1. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +3
    Сегодня, 11:39
    США разрешили ВСУ применять своё оружие по территории России

    Зачем эту тему мусолить ежедневно?
    Разрешили значит хотят и могут это сделать.
    Не сопли жевать надо, а дать мощьный дерзкий ответ.
    1. Victal Звание
      Victal
      0
      Сегодня, 12:44
      Не сопли жевать надо, а дать мощьный дерзкий ответ.
      А как по мне, лучше действовать скрытно. Типа поскидывать взрывчатку со значительным замедлением на подводные газопроводы и кабеля связи. А потом говорить, что это карма
      1. antiaircrafter Звание
        antiaircrafter
        0
        Сегодня, 12:50
        Цитата: Victal
        А как по мне, лучше действовать скрытно.

        Одно другому не мешает. В одном месте дерзко, в другом скрытно.
  2. spirit Звание
    spirit
    +4
    Сегодня, 11:49
    Реальные ограничения это не бить по руководству и "дорогим" боярам и графам "монархов", поэтому прилетов по Рублёвке (где что то мне подсказывает проживает львиная доля и военного руководства) мы не увидим, так же как мы не видим ударов и по аналогичным "правительственным кварталам" в Киеве и элитным кварталам местам обитания высших чиновников Украины.Все остальное пожалуйста,расходный материал,причем с обоих сторон.
  3. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    +3
    Сегодня, 11:50
    Всегда улыбаюсь, когда читаю "новость" подобного содержания!..
    Пиндocы просто троллят и насмехаются над нашим руководством.
    Нагло и цинично.
    В лицо.
    На что это лицо начинает багроветь и изрыгать проклятия в перемешку с угрозами.
    Совершенно беспочвенными.
    Так и вспоминаются "семьсот восемьдесят шестое последнее китайское предупреждение" времён Мао Цзе Дуна!
    Срамота!
    Уж лучше бы молчали в тряпочку...
  4. Victal Звание
    Victal
    +1
    Сегодня, 12:39
    В игру с нанесением ударов можно играть вдвоем, было бы желание. У американцев столько всякого имущества по всему миру раскидано, что глаза разбегаются.