Начальник пресс-центра группировки «Центр» ВС РФ: противник на нашем направлении за сутки потерял 410 человек

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Начальник пресс-центра группировки «Центр» ВС РФ: противник на нашем направлении за сутки потерял 410 человек

Перехватив у ВСУ инициативу на поле боя и разгромив один из мощнейших украинских укрепрайонов в городе Авдеевка, российские военные продолжают планомерно освобождать территорию ДНР от оккупации войсками киевского режима.

Согласно сообщению начальника пресс-центра группировки «Центр» ВС РФ Александра Савчука, за последние сутки российские военные нанесли удары по 340 выявленным целям противника в районах Новоалександровки, Новопокровского, Новгородского.



Со его слов, серьезный урон был нанесен 142-й пехотной, а также 23-й и 24-й механизированным бригадам ВСУ. Общие потери боевиков войск киевского режима за прошедшие сутки составили 410 человек. Еще четверо сдались в плен.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены по три гаубицы Д-30 и «Мста-Б», два орудия M-119, САУ «Гвоздика» и две пушки МТ-12 «Рапира». В свою очередь, «жертвами» операторов FPV-дронов ВС РФ стали три автомобиля и бронетранспортер М-113.

Стоит отметить, что в последнее время украинские войска несут колоссальные потери. При этом ВСУ после своего провального контрнаступления в прошлом году сели в глухую оборону.

В свою очередь, режим Зеленского, пытаясь успокоить западных спонсоров и показать, что ситуация под контролем, бросает имеющиеся резервы ВСУ на неподготовленные позиции, не считаясь с потерями личного состава. На фоне этого в стране продолжается тотальная мобилизация, деморализующая украинское общество.
7 комментариев
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  1. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    +4
    Сегодня, 12:02
    Нету там никакой деморализации... Это наши хотелки... 410 уничтожено и 4 взято в плен... Когда будет наоборот.... вот это противник деморализован....
    1. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      0
      Сегодня, 12:41
      Цитата: nPuBaTuP
      Нету там никакой деморализации.

      Наличие психологического фактора и умение им воспользоваться вещи абсолютно разные. В "белых перчатках" такое реализовать невозможно.
      А то,что в плен попадает менее 1% от уничтоженных врагов говорит лишь о том, что в ВСУ советники НАТО далеко не дураки и жестко отслеживают ситуацию, не останавливаются ни перед чем вплоть до захвата заложников, политических убийств и террористических актов. Они с нами ведут войну, где все средства хороши. А мы ведем СВО в рамках собственного правового поля.
  2. invisible_man Звание
    invisible_man
    +3
    Сегодня, 12:04
    Какая еще деморализация? Под Харьковом противник под непрерывными обстрелами успел возвести три линии обороны, поэтому идти вперед с имеющимися силами и средствами больше нет смысла.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +4
      Сегодня, 12:29
      Если просуммировать эти потери по всему фронту,то вдруг окажется,что ВСУ уже давно разгромлены.Эти потери реально надо уменьшить ну хотя бы наполовину.А то выглядит очень странно.Бьем,бьем,а они вновь появляются
  3. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    -3
    Сегодня, 12:25
    Как я уже говорил в предыдущем комментарии, Россия сохраняет инициативу и продолжает освобождать территории. Рассмотрим последние два с половиной месяца. На оси Адвайка после захвата бастиона были достигнуты значительные успехи - 156 км2. Внезапная атака на оси Харьков-Вовчанск - 184 км2. По оси Бахмут перед главной трудностью Часов Яр 44 км2 , по оси Водяное 22 км2. На оси Херсон/Запорожье 71 км2. На оси Луганск-Харьков 25 км2 . Вместе с территориями, находящимися под сомнительным или спорным контролем, за 72 дня было освобождено от 800 до 900 км2. Я бы обратил внимание на три факта. Первый - слабые наступательные действия России на оси Луганск/Харьков в направлении реки Оскил/и т.д., второй - украинцы не в состоянии стабилизировать российскую ось продвижения к западу от Адвихи, третий - внезапные прорывные атаки с достаточными резервами для удержания. На сегодняшний день территориальный контроль России в Украине превышает лучший результат предыдущего года - 2023.
  4. п-к Звание
    п-к
    +1
    Сегодня, 12:35
    Ситуация для нас там очень тяжелая. Но правда скрывается.
  5. Ella34 Звание
    Ella34
    0
    Сегодня, 12:58
    Думаю цифры потерь вообще не реальны. Сочиняют наши . Было бы не так то все бы заметили.