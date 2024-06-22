Начальник пресс-центра группировки «Центр» ВС РФ: противник на нашем направлении за сутки потерял 410 человек
Перехватив у ВСУ инициативу на поле боя и разгромив один из мощнейших украинских укрепрайонов в городе Авдеевка, российские военные продолжают планомерно освобождать территорию ДНР от оккупации войсками киевского режима.
Согласно сообщению начальника пресс-центра группировки «Центр» ВС РФ Александра Савчука, за последние сутки российские военные нанесли удары по 340 выявленным целям противника в районах Новоалександровки, Новопокровского, Новгородского.
Со его слов, серьезный урон был нанесен 142-й пехотной, а также 23-й и 24-й механизированным бригадам ВСУ. Общие потери боевиков войск киевского режима за прошедшие сутки составили 410 человек. Еще четверо сдались в плен.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены по три гаубицы Д-30 и «Мста-Б», два орудия M-119, САУ «Гвоздика» и две пушки МТ-12 «Рапира». В свою очередь, «жертвами» операторов FPV-дронов ВС РФ стали три автомобиля и бронетранспортер М-113.
Стоит отметить, что в последнее время украинские войска несут колоссальные потери. При этом ВСУ после своего провального контрнаступления в прошлом году сели в глухую оборону.
В свою очередь, режим Зеленского, пытаясь успокоить западных спонсоров и показать, что ситуация под контролем, бросает имеющиеся резервы ВСУ на неподготовленные позиции, не считаясь с потерями личного состава. На фоне этого в стране продолжается тотальная мобилизация, деморализующая украинское общество.
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