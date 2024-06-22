Американский генерал в отставке об альянсе Россия-Иран-Китай-КНДР: Подобной угрозы не было со времён Второй мировой войны
Для Вашингтона является очень тревожным сигналом наблюдающееся сегодня сближение России, Китая, Ирана и Северной Кореи, считает генерал в отставке армии США Джек Кин, ныне работающий в Институте изучения войны.
По его словам, об угрозе исходящей от складывающегося альянса Россия-Иран-Китай-КНДР в Конгрессе США говорили и руководители американских спецслужб, отмечая, что эти страны представляют для США невиданную за многие десятилетия угрозу.
- подчеркнул Кин.
Бывший генерал объяснил такое мнение тем, что американцы могут быть втянуты одновременно в несколько войн на многочисленных фронтах.
Все четыре страны, названные Кином, сегодня считаются главными геополитическими противниками Соединённых Штатов. У трёх стран – России, Китая и КНДР – есть ядерное оружие, а Иран подозревают в деятельности по его созданию, причём уже на финальном этапе. Стоит отметить, что сближению этих стран в немалой степени способствовала именно политика Вашингтона, который пытается сделать их изгоями.
Кин выражает недоумение, почему власти США не говорят американцам откровенно о серьёзности этой угрозы для безопасности страны.
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