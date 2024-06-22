Американский генерал в отставке об альянсе Россия-Иран-Китай-КНДР: Подобной угрозы не было со времён Второй мировой войны

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Американский генерал в отставке об альянсе Россия-Иран-Китай-КНДР: Подобной угрозы не было со времён Второй мировой войны

Для Вашингтона является очень тревожным сигналом наблюдающееся сегодня сближение России, Китая, Ирана и Северной Кореи, считает генерал в отставке армии США Джек Кин, ныне работающий в Институте изучения войны.

По его словам, об угрозе исходящей от складывающегося альянса Россия-Иран-Китай-КНДР в Конгрессе США говорили и руководители американских спецслужб, отмечая, что эти страны представляют для США невиданную за многие десятилетия угрозу.



В Институте изучения войны мы считаем, что подобной угрозы (для США) не было со времён Второй мировой войны

- подчеркнул Кин.

Бывший генерал объяснил такое мнение тем, что американцы могут быть втянуты одновременно в несколько войн на многочисленных фронтах.

Все четыре страны, названные Кином, сегодня считаются главными геополитическими противниками Соединённых Штатов. У трёх стран – России, Китая и КНДР – есть ядерное оружие, а Иран подозревают в деятельности по его созданию, причём уже на финальном этапе. Стоит отметить, что сближению этих стран в немалой степени способствовала именно политика Вашингтона, который пытается сделать их изгоями.

Кин выражает недоумение, почему власти США не говорят американцам откровенно о серьёзности этой угрозы для безопасности страны.
27 комментариев
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  1. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +9
    Сегодня, 12:03
    Ни одна из поименованных стран: Россия-КНР-КНДР-Иран не угрожают США, а просто говорят: "Не мешайте нам жить так, как мы хотим...". Но, оказывается, это и есть самая страшная угроза для США
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -1
      Сегодня, 12:16
      России, Китая, Ирана и Северной Кореи

      Страны новой ОСИ?
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 12:56
        Страны новой оси - это сша, запад и Израиль. А нам как бы ближе Коминтерн. Тем более, что КНР и КНДР коммунисты. Так, что их смело можно называть осью. И германия с японией там же. Ничего и не изменилось
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 12:18
      Цитата: pyagomail.ru
      Ни одна из поименованных стран: Россия-КНР-КНДР-Иран не угрожают США, а просто говорят: "Не мешайте нам жить так, как мы хотим...".

      Так что бы "жить как хочешь", нужно уничтожить лидерство США! Так что - угрожают!
    3. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +2
      Сегодня, 12:26
      Так как раз политика США и НАТО привела к сближению названных стран .
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 13:08
        Так как раз политика США и НАТО привела к сближению названных стран .

        Так оно и есть... Штаты собрались построить глобальную мировую тюрьму, правда с VIP камерами для избранных в виде режима наибольшего благоприятствования в торговле (для своих шестёрок) и с карцером для непослушных в виде санкций( то есть для нас)... А мы как бы не захотели идти в эту тюрьму, вот они и осерчали... request
    4. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 12:29
      Ещё как угрожают! Ведь они - не желают чтобы США и дальше их грабили. А на что же тогда матрасники будут жить?? На свои-то хрен прокормятся...
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 12:58
        У них бюджет минус триллион. Им нужна война. Только они рассчитывали на победоносную. А случится может бедоносная для штатов
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 12:05
    Американский генерал в отставке об альянсе Россия-Иран-Китай-КНДР: Подобной угрозы не было со времён Второй мировой войны

    А если в зеркало глянуть? Альянс под названием "НАТО" давно уже является реальной угрозой в мировом масштабе. Или то, что можно Западу, другим нельзя создавать? Ах, да, ведь "это другое".
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 12:21
      Кстати, а что может сказать упомянутый американский генерал о созданном недавно Австралией, Великобританией и США военном блоке AUKUS? Ведь всем ясна его цель - сдерживание роста влияния КНР в Индо-Тихоокеанском регионе.
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 12:31
      Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.

      Вот прям в точку про США и Запад вообще..
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 12:12
    «Для Вашингтона является очень тревожным сигналом наблюдающееся сегодня сближение России, Китая, Ирана и Северной Кореи» —
    «Подобной угрозы не было со времён Второй мировой войны» —

    — Во времена Второй мировой войны эти страны не были вашими врагами ...
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 12:19
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Во времена Второй мировой войны эти страны не были вашими врагами ...

      Три из четырёх были, вообще, оккупированными...
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 12:33
      Ещё как были. Просто на время ВМВ заключили временное перемирие.. США - враги всей планете, и так будет всегда, пока их наконец не прихлопнут.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 12:55
        Цитата: paul3390
        так будет всегда, пока их наконец не прихлопнут.

        Пролив имени И.В. Сталина ! И пролив Ла-Манш шириной миль - 200 - 300 !
  4. Irokez Звание
    Irokez
    -1
    Сегодня, 12:14
    Все четыре страны, названные Кином, сегодня считаются главными геополитическими противниками Соединённых Штатов

    Чё хитрить так и скажите, что это "Ось мирового зла" на которой раскручивается маховик нового времени и порядка на смену старому отцвевшего сада.
  5. Александр Игоревич Рифеев Звание
    Александр Игоревич Рифеев
    -2
    Сегодня, 12:21
    Китай воевать с США не будет - экономические связи между ними очень плотные - война не выгодна никому ... Иран воевать с США не будет - персы не самоубийцы, США не будет так как перед выборами война в Персидском заливе вызовет рост цен на нефть и как следствие рост цен на бензин внутри США - демократам этот рост цен на бензин не нужен - тогда они проиграют выборы ... КНДР ни с кем не воевала уже 70 с лишним лет, война с США для нее гарантированная гибель ... а РФ не может ничего сделать с Украиной ....
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      -1
      Сегодня, 12:34
      Китай воевать с США не будет

      Зато США с Китаем - обязательно будут.
  6. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    0
    Сегодня, 12:28
    Местные комментаторы смотрят на все с т.з. интересов России забывая, что интересы Китая лежат в иной плоскости. Альянса Россия-КНДР-КНР нет. Китай очень недоволен военным соглашением России и КНДР. Китай против любых военных альянсов а Азии так как они вызовут ответное усиление присутствия США а ему это не нужно. К тому же он воспринимает КНДР как свой задний двор и очень ревностно реагирует на усиление присутствия там России. Так что четверного союза не будет, только тройственный.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 12:51
      Цитата: blackGRAIL
      Альянса Россия-КНДР-КНР нет. Китай очень недоволен военным соглашением России и КНДР

      Во-первых,
      Потребность Москвы и Пхеньяна сотрудничать и развивать отношения является нормальным. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
      "КНДР и Россия, будучи дружными соседями, испытывают нормальную потребность в обменах, сотрудничестве и развитии отношений. Обмены мнениями на высоком уровне [между лидерами двух стран] относятся к двусторонним договоренностям между двумя суверенными государствами", - сказал Линь Цзянь.

      Во-вторых, неужели вы думаете, что посещение КНДР делегацией РФ, а также договорённости были тайной для КНР после майского визита ВВП в Китай? Вполне можно предположить, что всё это было уже оговорено и согласовано заранее.
  7. Vitaly_pvo Звание
    Vitaly_pvo
    0
    Сегодня, 12:30
    Россия-Иран-Китай-КНДР: Подобной угрозы не было со времён Второй мировой во

    Сразу вспоминается фраза и популярного мультика
    Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать
    .
    Очевидно привычки американских колонизаторов и работорговцев из элиты США выбить политическими методами не удастся. Поэтому и ответные шаги нужно направлять на то, что бы до этих новых работорговцев, держащих весь мир в долларовой кабале наглядно дошло, что при таких подходах у их детей и внуков не будет будущего..
  8. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 12:31
    Американский генерал в отставке об альянсе Россия-Иран-Китай-КНДР: Подобной угрозы не было со времён Второй мировой войны

    Плохо учил историю этот генерал.

    Во-первых, это никакой угрозы не несет (в прямом смысле), скорее это серьезное предупреждение им, что их вседозволенности приходит конец.

    И, во-вторых, забыл болезный генерал про Варшавский пакт, который как и нынешний был противодействием постоянной угрозе всему миру, который исходил именно с их стороны.
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:32
    Американский генерал в отставке
    . Этому, отставку, просто жмёт... вряд ли на мозги, на что то другое, чувствительное...
    А полосатые елитксм жмёт вообще все и всегда, что не по их хотелкам происходит.
  10. Костадинов Звание
    Костадинов
    +1
    Сегодня, 12:36
    Три из четырёх были, вообще, оккупированными...

    Во Второй мировой только КНДР била оккупирована Японии. Иран бил оккупирован СССР и Британии.
    СССР и Китай никогда не били оккупировани, дрались и били в основе разгрома фашисткого блока.
  11. Uno Звание
    Uno
    +1
    Сегодня, 12:41
    я может что-то пропустил, а есть такой альянс?
  12. puskarinkis Звание
    puskarinkis
    0
    Сегодня, 12:49
    Как во времена Второй Мировой, так и сейчас, Америке напрямую никто не угрожает. А "угроза" "интересам" по всему миру, показывает агрессивное желание управлять миром и методы, которым хочется дать отпор всё большему числу стран.
  13. Хибинский Пластун Звание
    Хибинский Пластун
    0
    Сегодня, 12:55
    Очень просто, Запад и США в частности, привыкли жить за чужой счет. Что Европа,, Америка потребляют в два раза больше чем создают. И грабеж этого мира они считают своим неотемлемым правом. И кто не согласен содержать запад, за свой счет, для них, опасен, любой, кто не дает себя грабит- враг. Можно вспомнить- Панаму, с грабительскими 3% выплат за разработку недр. Вон у нас, не так давно, пр Кудре, ресурсы на Запад, так еще и деньги вырученные с продажи оседали в западных банках и долговых бумагах. Или договоры о разделе продукции, когда пустая российская казна еще доплачивала за добычу, а не получала налоги. Разрушение Запада, великое благо для России.