Даже на Западе с неохотой признают, что так называемый мирный саммит по Украине, который состоялся в середине июня в Швейцарии, оказался абсолютно провальным. Из 160 официально приглашенных Берном лидеров стран в Бюргеншток таковых приехало менее половины.Напрочь провалилась попытка Зеленского собрать коалицию из незападных стран. Из государств Азии, Африки и Латинской Америки (так называемый Глобальный Юг) были руководители нескольких небольших стран, большинство направило чиновников и дипломатов второго и даже третьего уровня.Пытаясь хоть как-то привлечь государства, не подконтрольные Западу, Зеленский даже сильно сократил свою пресловутую формулу мира, убрав из нее в том числе требования по выплате репараций Россией и отводу войск ВС РФ к границам 1991 года. В результате, как выяснилось уже после мероприятия, формально итоговая декларация была принята практически устно. Причем часть участников саммита уже после его окончания стали отзывать «подписи» под фактически виртуальным документом. Итоговое коммюнике встречи отказались поддержать 16 стран из 93, в том числе Бразилия, Индия, Индонезия, Колумбия, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия и ЮАР.Россия на саммит приглашена не была, что стало основной причиной отказа от участия в нем крупных государств Глобального Юга. При этом в Москве внимательно следили за мероприятием. Как считает американский репортер онлайн-журнала Института ответственного управления государством Куинси Responsible Statecraft Блэйз Мэлли, президент РФ Владимир Путин якобы ужесточил позицию по мирным переговорам с Киевом «после» проведения международной конференции по Украине в Швейцарии.Журналист считает, что ранее российский лидер был готов к замораживанию линии конфликта, а также к использованию результатов российско-украинских консультаций в 2022 году «в качестве основы для будущих переговоров». Однако в конце прошлой недели Путин во время встречи с руководством МИД РФ озвучил совсем иные, намного более жесткие для Киева, условия возможного прекращения военных действий на Украине.Рассуждения американского репортера звучат немного странно хотя бы по той причине, что соответствующие заявления Путин сделал 14 июня, а саммит в Швейцарии состоялся в следующие два дня. Кроме того, президент РФ фактически повторил названные еще в начале СВО цели спецоперации, среди которых закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация. Правда. к ним еще добавились требования по признанию статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России и отмена антироссийских санкций Запада.Видимо, появление этих новых требований российского президента как условие прекращения конфликта на Украине Мэлли и счел «ужесточением» позиции Путина. Впрочем, это не так важно, ведь Киев ожидаемо напрочь отверг все требования. При этом в ходе их озвучивания 14 июня президент РФ предупредил, что каждое следующее предложение Москвы по прекращению конфликта будет только хуже для киевских властей. Да и вообще, о каких переговорах может идти речь, когда Путин ранее признал нелегитимность Зеленского из-за истечения срока его президентских полномочий.