Командование ВСУ перебрасывает резервы к Торецку, опасаясь дальнейшего продвижения армии России после прорыва на этом участке фронта

4
Командование ВСУ перебрасывает резервы к Торецку, опасаясь дальнейшего продвижения армии России после прорыва на этом участке фронта

Украинское командование сегодня вынуждено перебрасывать часть резервов из Константиновки в направлении Торецка ввиду того, что российские войска освободили село шумы и вошли в пгт Пивничное (Кирово).

Как уже сообщало «Военное обозрение», ВС РФ вместе с вхождение в Кирово взяли под контроль участок дороги, которая ведёт в соседний Торецк и далее – в упомянутую Константиновку. Это же позволяет перевести под огневой контроль дорогу на въезд в Торецк, что сказывается на снабжении Торецкой группировки ВСУ.



Украинские войска предпринимают попытки выбить наши подразделения из Пивничного (Кирово) и отбросить к той линии, которая долгое время была «неподвижной». Однако проблем противнику добавляет тот факт, что российская армия на этом участке фронта продвигается и в районе Нью-Йорка (переименованное киевским режимом Новгородское). Соответственно, этот транспортный узел, через который тоже идёт снабжение войск противника на данной территории, ВСУ уже не получается использовать безопасно.



И в целом при такой конфигурации ни один из маршрутов связи Торецко-Новгородского гарнизона ВСУ не является для врага безопасным. И переброска резервов из Константиновки, затеянная командованием, может привести к значительным потерям в составе этих самых резервов вооружённых сил Украины.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +3
    Сегодня, 12:47
    Взяв Шумы ВС России вышли к поселку Северное, идут бои и в обход, от станции Майорское. Противник перебрасывает в распоряжение 24 ОМБР артиллерию.Показательно, на изыскание артгруппы ушло почти двое суток. Что-то у них стало сбоить, но пока некритично. В целом же — перспективы есть. Вопрос в агломерациях куда мы неизбежно упремся. И на Севере, где пока за скобками Славянск-Краматорск, и на Юге, где Покровская агломерация не делась никуда. И вопрос этот нужно решать на других направлениях. А между тем в Красногоровке, превращенной в "фортецю" противником, идут тяжелые бои в несколько непривычном формате. Мы взяли промзону, но ведем бои за район многоэтажек. Противник держится за город зубами. Потому как коридор в сторону Курахово, в случае его падения, превратится в широкие ворота, которые выведут ВС России непосредственно к городу. А это приговор, потому как Кураховское сражение будет сражением за трассу на Запорожье. Дальше, до самого Запорожья, только села.
    Небезынтересна и ситуация севернее, где идут тяжелые бои за Яснобродовку, падение которой обезопасит фланг группировки ВС России, атакующей Карловку. Также идут атаки в направлении Гродовки, для чего, впрочем, нужно взять для начала Сокол, и прилегающие села.
    Чем важна Гродовка? Это дальние подступы к Красноармейской агломерации — последней оккупированной агломерации в Центральном Донбассе. Так же идут бои в направлении трассы Константиновка-Красноармейск. Шесть километров. Час ходьбы. Или недели боев в нынешних условиях.
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +1
      Сегодня, 12:58
      Вы забыли о Великой Новоселке, которая как раз между Курахово и Запорожьем, а там тоже серьёзный укрепрайон всу.
      И ещё вопрос: освобожденная насосная станция в районе Шумов и Северного - это случайно не станция 3-го подъёма канала Северский Донец-Донбасс?
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 12:54
    Что может а что не может сделать ВСУ покажет время.Гадать нечего,да и резервы у них всегда находятся
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -1
    Сегодня, 13:01
    Резервы громко сказано. Части выведенные до этого на доукомплектование они бросают