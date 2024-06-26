ПВО городов, нефтебаз и объектов промышленности: наблюдатели БПЛА «Аванпост-С» и FPV-перехватчики
В материале «Глобальное ухо»: всероссийская сеть обнаружения средств воздушного нападения противника мы рассмотрели относительно простой и недорогой способ обеспечить первичное обнаружение и определение примерного маршрута – направления движения средства воздушного нападения (СВН) большой дальности, в первую очередь таких, как крылатые ракеты (КР) и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) камикадзе противника.
При этом пока именно борьба с БПЛА-камикадзе стоит на первом месте, поскольку они уже стали применяться в количестве под сотню машин в день, а дальность их полёта может превышать три тысячи километров – пока у противника нет КР с сопоставимой дальностью и в сопоставимых количествах, впрочем, если не предпринимать жёстких мер, то рано или поздно будет.
Но даже если у противника и появится значительное количество КР большой дальности, то задача по борьбе с БПЛА-камикадзе большой дальности всё равно не потеряет своей актуальности, поскольку именно с помощью БПЛА-камикадзе противник перегружает наши средства противовоздушной обороны (ПВО) перед нанесением ударов с помощью КР. Уничтожим БПЛА-камикадзе иными силами и средствами – «традиционной» ПВО будет проще разобраться с крылатыми ракетами, ракетами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) и другими сложными воздушными целями.
Итак, после получения первичной информации о примерном количестве, местоположении и направлении движения БПЛА-камикадзе противника нам необходимо обеспечить:
- допоиск и точное определение местонахождения БПЛА-камикадзе противника с корректировкой данных в реальном масштабе времени;
- вывод средств поражения в район местонахождения целей и их уничтожение.
Рассмотрим возможные способы решения указанных задач.
БПЛА «Аванпост-С»
В прошлом году госкорпорация РОСТЕХ анонсировала «Квазимачту» – БПЛА квадрокоптерного типа, чьё питание и управление обеспечивалось бы с поверхности по кабелю. На страницах Военного обозрения мы рассматривали возможность такого применения БПЛА ещё в апреле 2019 года в материале Обеспечение работы ЗРК по низколетящим целям без привлечения авиации ВВС.
Система подъёма аппаратуры «Квазимачта» концерна «Калашников» госкорпорации РОСТЕХ
В принципе, идея не нова, судя по всему, она прорабатывается как российскими, так и украинскими компаниями, да и в других странах мира подобные разработки также ведутся, в некоторых источниках даже были показаны изображения БПЛА с управлением по оптоволокну, автор также связывался с несколькими российскими производителями FРV-дронов по указанной тематике.
Именно БПЛА с питанием и управлением по кабелю должны стать средством допоиска и точного определения местонахождения БПЛА-камикадзе противника с корректировкой данных в реальном масштабе времени – назовём их БПЛА «Аванпост-С», где «С» означает, что дрон условно-стационарный.
Основным средством обнаружения БПЛА-камикадзе противника должны стать тепловизоры – они обладают небольшой массой и способны увидеть горячие части цели, такие как двигатель, с расстояния в несколько километров. Потенциально дополнительно БПЛА «Аванпост-С» могут быть оснащены ультрафиолетовыми (УФ) датчиками, которые способны увидеть выхлоп турбореактивных двигателей (ТРД) крылатых ракет, но только если это не сильно повысит стоимость БПЛА.
В зависимости от грузоподъёмности БПЛА-носителя, потенциально на нём может быть размещена и малогабаритная радиолокационная станция (РЛС) – некоторые модели РЛС обладают массой менее сотни килограмм, что вполне приемлемо для определённых агродронов квадрокоптерного (октакоптерного/гексакоптерного) типа. Для снижения массы РЛС можно не вращать – пусть у неё будет секторный обзор с электронным сканированием, при необходимости расширять сектор обзора можно разворотом самого БПЛА.
Нет смысла «пихать» всё на один БПЛА – могут существовать модификации, например, в обеспечении охраны от БПЛА-камикадзе крупного промышленного объекта могут применяться, условно, два-три БПЛА «Аванпост-С» с РЛС и несколько десятков БПЛА «Аванпост-С» с тепловизорами.
БПЛА «Аванпост-С» могут выпускаться в нескольких вариантах исполнения по критерию базирования. Полностью стационарный вариант должен базироваться на наземной площадке и получать питание от стационарной электросети. Пункт управления, где будут размещаться операторы-наблюдатели, может быть единым для всего объекта.
Стационарный вариант размещения БПЛА-наблюдателя
В частично мобильном варианте дрон будет базироваться в кузове автомобиля, в котором также будет установлен бензо-дизельгенератор для обеспечения его питанием. Соответственно, там же в кабине будет размещаться и оператор-наблюдатель. Такой мобильно-стационарный вариант БПЛА «Аванпост-С» может применяться для быстрой организации защиты объектов или секторов на тот период, пока не будет развёрнут стационарный вариант, или для оперативного повышения защищённости объекта на какой-либо период, либо для временной замены вышедших из строя стационарных постов БПЛА «Аванпост-С».
Так же как и при создании системы «Глобальное ухо», разработка и изготовление БПЛА «Аванпост-С» должны вестись с максимальным использованием коммерческих комплектующих – никакой литерной конструкторской документации (КД), приёмка отделом технического контроля (ОТК) производителя/поставщика.
В мобильном варианте контейнер с БПЛА-наблюдателем может размещаться, например, в кузове пикапа
После того как мы с помощью наблюдателей БПЛА «Аванпост-С» обнаружили приближение БПЛА-камикадзе противника к защищаемому объекту или рубежу, необходимо обеспечить их уничтожение. Предположительно, наиболее эффективным решением для этого может стать применение дронов FРV-перехватчиков.
FРV-перехватчики
Возможность применения FРV-дронов для перехвата БПЛА-камикадзе большой дальности рассматривалась автором уже какое-то время назад, однако на тот момент не было информации, что противник использует их для этой цели, поэтому не хотелось давать ему пищу для размышлений. В то же время перспективность развития этого направления была озвучена ряду предприятий, занимающихся разработкой и производством FРV-дронов. Сейчас скрывать информацию по этой теме уже нет смысла, поскольку в сети Интернет достаточно видео с применением противником FРV-дронов для перехвата БПЛА-камикадзе большой дальности, сильно похожих на нашу «Герань».
Конструктивно первые модели FРV-перехватчиков могут практически не отличаться от тех, что сейчас применяются на линии боевого соприкосновения (ЛБС) на Украине. Обязательным условием для FРV-перехватчиков должна стать возможность удалённой детонации боеприпаса по команде с земли. В дальнейшем их конструкция может быть оптимизирована, например, в части увеличения скорости, с учётом решаемых задач по поражению воздушных целей.
FPV-дрон
Разумеется, как и в случае с системой «Глобальное ухо», а также БПЛА «Аванпост-С», разработка и изготовление FРУ-перехватчиков должны вестись с максимальным использованием коммерческих комплектующих – минимальная стоимость, максимальная скорость и объёмы производства.
Как и БПЛА «Аванпост-С», базироваться FРV-перехватчики могут как на стационарных, подготовленных объектах, с оборудованными постами для операторов, так и на мобильных платформах, выдвигаемых по необходимости на заданную позицию, на транспортно-грузовых автомобилях, с местами для операторов, оборудования, боекомплекта и FРV-дронов.
Алгоритм применения FРV-перехватчиков достаточно прост – изначально некоторое количество FРV-перехватчиков находится «на дежурстве». Можно предположить, что оптимальным решением станет размещение их прямо на зарядных станциях. При получении оповещения о приближении БПЛА-камикадзе противника от «Глобального уха» операторы поднимают дежурную группу FРV-перехватчиков в воздух и выдвигают их в направлении целей, следуя указаниям операторов-наблюдателей БПЛА «Аванпост-С», далее всё будет зависеть от мастерства операторов FРV-перехватчиков.
Выводы
Нефтебазы горят – скрыть это невозможно, случаются и другие «инциденты», их число со временем будет только возрастать. Мы до сих пор не отключили свет на Украине, а это значит, что они будут собирать всё больше БПЛА-камикадзе, а заодно и безэкипажных катеров (БЭК) камикадзе. Кроме того, не исключены и прямые поставки указанных вооружений странами Запада.
Нефтебазы будут гореть, если мы не предпримем экстренных мер. Изображение МЧС России
Как мы уже говорили выше, предлагаемое решение вряд ли будет эффективно против крылатых ракет, но может быть более чем эффективно против БПЛА-камикадзе большой дальности, а это очень и очень важно, поскольку, если мы выбьем у противника с помощью предлагаемых мер БПЛА-камикадзе большой дальности, то «традиционные» средства ПВО могут сосредоточиться на крылатых и оперативно-тактических ракетах, не растрачивая своё «внимание» и боекомплект на БПЛА-камикадзе.
Россия сталкивается с беспрецедентным количеством ударов, наносимых противником средствами воздушного нападения по объектам, расположенным на территории нашей страны, при этом значительная часть ударов наносится Украиной с помощью БПЛА-камикадзе большой дальности.
Предлагаемое решение в виде системы первичного обнаружения «Глобальное ухо», БПЛА наблюдателей «Аванпост-С» и FРV-перехватчиков является относительно простым, недорогим и легко масштабируемым.
Несмотря на то, что все ранее рассмотренные компоненты могут использоваться автономно, максимальную эффективность они покажут при совместной работе в рамках единой системы территориальной противовоздушной обороны (ТПВО), применяемой как военными, так и гражданскими структурами. В следующем материале мы поговорим о возможном составе системы территориальной ПВО, выполненной на базе рассмотренных выше решений, сценариях применения такой системы, предполагаемой стоимости её развёртывания, возможности и целесообразности применения военными и гражданскими структурами.
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