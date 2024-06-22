Председатель СК РФ назвал политикой двойных стандартов отказ ФРГ от выплат компенсаций всем пережившим блокаду Ленинграда
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с критикой в адрес немецких властей по поводу того, что Берлин отказывается выплачивать компенсации всем пережившим блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В прошлом году Берлин официально отказался выплачивать компенсации всем ленинградцам-блокадникам, денежные выплаты получают только пережившие блокаду Ленинграда жители еврейской национальности.
Бастрыкин назвал такое решение немецкого руководства политикой двойных стандартов. Он напомнил, что Германия согласилась выплачивать репарации Намибии за геноцид в период Первой мировой войны, но отказалась от компенсаций всем пережившим блокаду Ленинграда. По его словам, ФРГ признает историческую ответственность за преступления, совершенные германским вермахтом в Ленинграде. Однако участники обороны и жители блокадного Ленинграда, попросившие распространить гуманитарно-компенсационные выплаты, поступающие в адрес блокадников-евреев, на всех остальных ныне здравствующих блокадников, получили отказ.
— приводит слова главы СК РФ РИА «Новости».
Городской суд Санкт-Петербурга в октябре 2022 года по представлению прокуратуры принял решение о признании блокады Ленинграда военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом советского народа. Кроме того, в ходе судебного заседания было установлено и утверждено, что в результате блокады погибли 1,093 ленинградцев. В это число вошли и те, кто скончался от так называемых отсроченных действий (последствия голода и болезней), вызванных блокадой города немецко-фашистскими войсками.
При этом глава Следкома России добавил, что следователями установлено множество новых, ранее неизвестных, фактов преступлений нацистов на территории СССР. Ранее они не учитывались при определении требований по компенсационным выплатам Германией. Бастрыкин подчеркнул, что теперь все эти доказательства станут основой для предъявления новых требований по выплате репараций ФРГ в том числе родственникам жертв нацизма.
Глава СК РФ обратил внимание на выборочную политику Берлина по выплатам компенсаций пострадавшим от действий немецко-фашистских захватчиков в период Второй мировой войны. Так, ФРГ признает геноцидом холокост, репарации получают подневольные рабочие, угнанные в Германию. Бастрыкин подчеркнул, что Следственный комитет продолжит работу над установлением новых фактов геноцида в отношении советских граждан. Кроме того, председатель Следкома предложил рассмотреть вопрос о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, позволяющих расследовать уголовное дело даже в случае смерти обвиняемого в преступлениях против мира и безопасности человечества в годы Великой Отечественной войны.
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