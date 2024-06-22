Переданы первые двигатели ВК-650В для испытания многоцелевых вертолётов «Ансат»

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Переданы первые двигатели ВК-650В для испытания многоцелевых вертолётов «Ансат»

Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК), являющейся подразделением ГК «Ростех», переданы первые двигатели ВК-650В для летно-конструкторского испытания вертолетов «Ансат». Этот летательный аппарат будет полностью импортозамещенным.

Такое сообщение поступило от пресс-службы ОДК.

Там заявили, что российская легкая авиатехника гражданского назначения крайне нуждается в таких двигателях.

Корпорация передала несколько экспериментальных образцов силового агрегата, выпущенных предприятием «ОДК-Климов» в Санкт-Петербурге. Перед отправкой ВК-650В прошли предварительные и ресурсные испытания. Одновременно идет подготовка к наземной проверке агрегатов, установленных на многоцелевые вертолеты «Ансат». По результатам испытаний будет получено разрешение на первый полет.

Техника готовится к началу летно-конструкторских испытаний

- заявил директор программы ВК-650 «ОДК-Климов» Евгений Проданов.

По его словам, сертификат на двигатель предполагают получить до конца года, а с 2025 года производитель намерен начать серийное производство агрегатов.

ВК-650В станет первым выпускаемым в России вертолетным двигателем класса мощности 650-750 л.с. Он будет устанавливаться вместо иностранных аналогов на российские вертолеты «Ансат» и Ка-226Т. Помимо этого, в дальнейшем планируется использование силовой установки и в других летательных аппаратах массой до четырех тонн, производимым в России и за рубежом.
3 комментария
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  1. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 13:07
    ну что ж, ждем января 2025......
    и надеемся....
  2. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    0
    Сегодня, 13:08
    Любые двигатели практически всегда в истории Союза и России были большой проблемой . Еще до революции покупали французские , английские , немецкие , даже итальянские . После революции в основном американские . Может единственное исключение В1 на Т34 . Но и он был «сырым» , хотя и довели более менее до ума впоследствии .
  3. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 13:12
    ВК-650В станет первым выпускаемым в России вертолетным двигателем класса мощности 650-750 л.с.