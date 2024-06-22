ВС России нанесли удар по пусковым установкам дальнобойных ракет ATACMS на Донбассе

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ВС России нанесли удар по пусковым установкам дальнобойных ракет ATACMS на Донбассе

Российским военным в зоне СВО удалось уничтожить пусковые установки, с которых запускались дальнобойные ракеты ATACMS. Напомним, что именно вокруг этих ракет в последнее время часто шли разговоры о возможности их использования для ударов по российской территории. Они имеют дальность до 300 км.

Сообщается, что пусковые установки американских РСЗО HIMARS с ракетами ATACMS находились в районе города Краматорска, что в северной части ДНР, контролируемой украинскими силами. Ряд пабликов сообщил также, что на месте удара была слышна детонация боекомплекта.



Стоит отметить, что уничтожение РСЗО HIMARS само по себе является большим успехом, а вместе с ракетами ATACMS – это успех вдвойне. И установки, и ракеты относятся к одним из самых современных и передовых вооружений. Кроме того, и стоимость у них немалая. Так, цена одной установки HIMARS в зависимости от компетенции может доходить до 3,5 миллионов долларов. А стоимость одной ракеты ATACMS может доходить до 2,5 миллионов долларов. И РСЗО и ракеты производятся американцами.

Напомним, что сегодня рано утром ВСУ подвергли массированному обстрелу Донецк именно из реактивных систем залпового огня HIMARS. В городе прогремело до двадцати взрывов.
20 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +9
    Сегодня, 14:10
    Хорошо,если это на самом деле.Тем более если не одна установка.Разведка сработала
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -14
      Сегодня, 14:24
      Цитата: dmi.pris1
      Тем более если не одна установка.Разведка сработала

      А сколько?
      Российским военным в зоне СВО удалось уничтожить пусковые установки, с которых запускались дальнобойные ракеты ATACMS.

      Все?
      1. Иезекиль 25-17 Звание
        Иезекиль 25-17
        +4
        Сегодня, 14:43
        У Зе спросите; он в курсе.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +1
          Сегодня, 16:30
          Цитата: Иезекиль 25-17
          У Зе спросите; он в курсе.

          А он эту статью на ВО написал?
    2. Витов Звание
      Витов
      +2
      Сегодня, 16:23
      Разведка сработала

      Что вы понимаете под этими словами ? И кто такая разведка ?
      Никаких достоверных подтверждений уничтожения РСЗО нет. Есть материал с видео на Репортёре...
      https://topcor.ru/48702-mgnovennaja-karma-nastigla-ukrainskij-raschet-rszo-himars-posle-osuschestvlenija-puskov.html
      На этом видео видно , что после пуска ракеты пустую ПУ выследил БПЛА и зафиксировал место въезда в лес. По этому месту нанесён удар ракетой комплекса "Искандер". Никакой детонации нет и куда попала ракета и что она поразила или нет не видно. Есть один достоверный случай уничтожения ПУ, кстати, тоже ракетой нашего тактического комплекса. В интернете есть фото прибывших 2-х ПУ на ремонт, утверждается, что они получили значительные осколочные повреждения. И что всего 4 ПУ нуждаются в ремонте...Все остальные фото относятся к сожжённым тягачам для буксировки орудий подобного типа...Возможно у кого то есть материалы с уничтожением ПУ...
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 16:32
        Цитата: Витов
        Никаких достоверных подтверждений уничтожения РСЗО нет.

        Тут за такие рассуждения минусуют нещадно! am
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 16:35
          Ну ,вообще то правильные рассуждения.Ибо на войне врут все.В ВК было видео.Но там тоже не совсем понятно что взорвалось
    3. Sofievka Звание
      Sofievka
      0
      Сегодня, 16:33
      Вообще-то работали ими по Крыму, какая цель была перед ними на Донбассе?, ,врут про дальность в 300км, побольше будет, может в вёрстах измеряют? А так туда атакам и дорога, вот бы ещё с экипажами
  2. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +7
    Сегодня, 14:18
    цена одной установки HIMARS в зависимости от компетенции может доходить до 3,5 миллионов долларов.
    belay Э-э-э, как это по-русски то? от комплектации, есс? fool
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +1
      Сегодня, 15:19
      имхо имелось в виду модель (поколение)
  3. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +11
    Сегодня, 14:19
    удалось уничтожить пусковые установки, с которых запускались дальнобойные ракеты ATACMS

    Очень приятная новость
    Спасибо причастным....отл
    1. frruc Звание
      frruc
      +12
      Сегодня, 14:26
      Надеюсь, "пострадали" наводчики и укрожoпые подсобники.
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +20
    Сегодня, 14:21
    Очень надеюсь, что там ещё находились натовские инструкторы!
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      +7
      Сегодня, 14:37
      Цитата: Голландец Михель
      Очень надеюсь, что там ещё находились натовские инструкторы!

      А кто ж ещё мог там быть ? боевое охранение из небратьев это точно . а экипаж из натовских воинов света ... убывших на тот свет .
  5. Corvair Звание
    Corvair
    0
    Сегодня, 15:26
    цена одной установки HIMARS в зависимости от компетенции может доходить до 3,5 миллионов долларов. А стоимость одной ракеты ATACMS может доходить до 2,5 миллионов долларов.

    Соотношение стоимости установки и расходника как у дешёвого струйного принтера, у которого картридж часть дешевле принтера в сборе.
  6. zsdk Звание
    zsdk
    +3
    Сегодня, 15:31
    "В городе прогремело до двадцати взрывов". А не пора ли обеспечить один хороший взрыв на Банковой?
  7. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    -1
    Сегодня, 15:41
    украинцы хитрые ,, они и муляжи выставляют
    1. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 16:25
      Цитата: Turbuta Dave
      украинцы хитрые ,, они и муляжи выставляют
      recourse А Ципсошники тупые! request
      Ряд пабликов сообщил также, что на месте удара была слышна детонация боекомплекта.
  8. fiv Звание
    fiv
    +1
    Сегодня, 15:55
    Химарсы производят на заводе Lockheed Martin Camden Operations в городе Камден, штат Арканзас. Вот где их надо уничтожать. Вместе с работниками.
    1. лесник1971 Звание
      лесник1971
      0
      Сегодня, 16:15
      Химарсы производят на заводе Lockheed Martin Camden Operations в городе Камден, штат Арканзас. Вот где их надо уничтожать. Вместе с работниками.

      И ещё вместе с правительством страны, снабжающей бандеровцев.