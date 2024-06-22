ВС России нанесли удар по пусковым установкам дальнобойных ракет ATACMS на Донбассе

Российским военным в зоне СВО удалось уничтожить пусковые установки, с которых запускались дальнобойные ракеты ATACMS. Напомним, что именно вокруг этих ракет в последнее время часто шли разговоры о возможности их использования для ударов по российской территории. Они имеют дальность до 300 км.Сообщается, что пусковые установки американских РСЗО HIMARS с ракетами ATACMS находились в районе города Краматорска, что в северной части ДНР, контролируемой украинскими силами. Ряд пабликов сообщил также, что на месте удара была слышна детонация боекомплекта.Стоит отметить, что уничтожение РСЗО HIMARS само по себе является большим успехом, а вместе с ракетами ATACMS – это успех вдвойне. И установки, и ракеты относятся к одним из самых современных и передовых вооружений. Кроме того, и стоимость у них немалая. Так, цена одной установки HIMARS в зависимости от компетенции может доходить до 3,5 миллионов долларов. А стоимость одной ракеты ATACMS может доходить до 2,5 миллионов долларов. И РСЗО и ракеты производятся американцами.Напомним, что сегодня рано утром ВСУ подвергли массированному обстрелу Донецк именно из реактивных систем залпового огня HIMARS. В городе прогремело до двадцати взрывов.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»