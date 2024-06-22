На Международном военно-морском салоне «ФЛОТ-2024» представлена мини-ракета для ЗРПК «Панцирь»
Российские оборонные предприятия, научные центры ведут непрерывную работу по совершенствованию и разработке существующих и новых видов вооружений наступательного и оборонительного характера.
Специальная военная операция показала, что одним из важнейших средств ведения боевых действий в современной войне стали беспилотные летательные аппараты различных типов. Одна из проблем борьбы с вражескими беспилотниками лежит в экономической плоскости. Ведь зачастую сбивать малогабаритные и относительно дешевые дроны приходится ракетами систем ПВО, на производство которых требуется длительное время и несоизмеримо большие денежные средства.
Свое решение в этой области предложили инженеры российского холдинга НПО «Высокоточные комплексы» (входит в ГК «Ростех»), созданного к слову еще в 2009 году с целью консолидации научно-технического потенциала группы предприятий, работающих в области перспективных вооружений, военной и специальной техники, в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий.
На проходящем в Кронштадте с 19 по 23 июня Международном военно-морском салоне «ФЛОТ-2024» холдинг представил новую разработку, созданную как раз для поражения малогабаритных воздушных целей, в первую очередь дронов. На выставке была показана новая мини-ракета для зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».
На видео, опубликованном в телеграм-канале НПО «Высокоточные комплексы», показана зенитная управляемая ракета комплекса ПВО «Панцирь», которая имеет индекс 57Э6. Именно эта ракета в основном применяется российскими военными в зоне проведения спецоперации. Кроме того, представлена ЗУР 57Э6М. Она имеет кинетическую боевую часть и расширенный диапазон поражения воздушных целей по максимальной дальности и высоте.
И впервые посетители выставки смогут увидеть новую мини-ракету для ЗРПК «Панцирь», которая как раз предназначается для удешевления поражения различных беспилотных летательных аппаратов и других малоразмерных воздушных целей. Показан и блок из четырех транспортно-пусковых контейнеров для новых мини-ракет.
Помимо этого, на стенде НПО «Высокоточные комплексы» можно увидеть морской «Панцирь-МЕ», который наряду с сухопутной версией комплекса продемонстрировал высокую эффективность в реальных боевых условиях.
Для борьбы с десантными средствами и катерами, в том числе безэкипажными, инженеры холдинга разработали и представили на выставке универсальный боевой модуль «Бережок», в состав вооружения которого входит 30-мм автоматическая пушка 2А42, 7,62-мм пулемет ПКТМ, 30-мм автоматический гранатомет АГ-30М, а также две пусковые установки противотанковых управляемых ракет «Корнет» по две ракеты на каждой.
Это модифицированная версия башни с комплексом вооружения и системой управления огнем для поражения именно морских целей. Ранее такие комплексы использовались для оснащения объектов бронетанковой техники отечественного и зарубежного производства типа БМП, БТР и БМД.
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