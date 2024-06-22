На Международном военно-морском салоне «ФЛОТ-2024» представлена мини-ракета для ЗРПК «Панцирь»

6
На Международном военно-морском салоне «ФЛОТ-2024» представлена мини-ракета для ЗРПК «Панцирь»

Российские оборонные предприятия, научные центры ведут непрерывную работу по совершенствованию и разработке существующих и новых видов вооружений наступательного и оборонительного характера.

Специальная военная операция показала, что одним из важнейших средств ведения боевых действий в современной войне стали беспилотные летательные аппараты различных типов. Одна из проблем борьбы с вражескими беспилотниками лежит в экономической плоскости. Ведь зачастую сбивать малогабаритные и относительно дешевые дроны приходится ракетами систем ПВО, на производство которых требуется длительное время и несоизмеримо большие денежные средства.



Свое решение в этой области предложили инженеры российского холдинга НПО «Высокоточные комплексы» (входит в ГК «Ростех»), созданного к слову еще в 2009 году с целью консолидации научно-технического потенциала группы предприятий, работающих в области перспективных вооружений, военной и специальной техники, в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий.

На проходящем в Кронштадте с 19 по 23 июня Международном военно-морском салоне «ФЛОТ-2024» холдинг представил новую разработку, созданную как раз для поражения малогабаритных воздушных целей, в первую очередь дронов. На выставке была показана новая мини-ракета для зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

На видео, опубликованном в телеграм-канале НПО «Высокоточные комплексы», показана зенитная управляемая ракета комплекса ПВО «Панцирь», которая имеет индекс 57Э6. Именно эта ракета в основном применяется российскими военными в зоне проведения спецоперации. Кроме того, представлена ЗУР 57Э6М. Она имеет кинетическую боевую часть и расширенный диапазон поражения воздушных целей по максимальной дальности и высоте.

И впервые посетители выставки смогут увидеть новую мини-ракету для ЗРПК «Панцирь», которая как раз предназначается для удешевления поражения различных беспилотных летательных аппаратов и других малоразмерных воздушных целей. Показан и блок из четырех транспортно-пусковых контейнеров для новых мини-ракет.



Помимо этого, на стенде НПО «Высокоточные комплексы» можно увидеть морской «Панцирь-МЕ», который наряду с сухопутной версией комплекса продемонстрировал высокую эффективность в реальных боевых условиях.

Для борьбы с десантными средствами и катерами, в том числе безэкипажными, инженеры холдинга разработали и представили на выставке универсальный боевой модуль «Бережок», в состав вооружения которого входит 30-мм автоматическая пушка 2А42, 7,62-мм пулемет ПКТМ, 30-мм автоматический гранатомет АГ-30М, а также две пусковые установки противотанковых управляемых ракет «Корнет» по две ракеты на каждой.



Это модифицированная версия башни с комплексом вооружения и системой управления огнем для поражения именно морских целей. Ранее такие комплексы использовались для оснащения объектов бронетанковой техники отечественного и зарубежного производства типа БМП, БТР и БМД.

6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    +1
    Сегодня, 14:50
    Интересно было бы посмотреть... Однако... 19 июня решил поехать в Кронштадт, посмотреть на открытие салона. Заранее предчувствовал, что вряд-ли, что выйдет, так как Кронштадт маленький город с очень узкими дворами и улочками, где сложна парковка для автомобилей. Однако рассчитывал, что смогу поставить машину не доезжая до музея- там были стоянки, а дальше ножками пройду. Однако надежды оказались беспочвенными- именно то место, где были автостоянки оказались раскопанными- ведутся работы по прокладке коммуникаций и пр. Покружив по городу 40 минут, так и не смог найти место для парковки автомобиля. Пришлось отказаться от посещения салона. Выехал в сторону форта "Константин" чтобы довольствоваться пилотажем группы "Витязи"... Такое вот, оказалось "посещение" салона. И это был будний день! Представляю, что там в выходные дни творится.... sad
    1. sub307 Звание
      sub307
      +1
      Сегодня, 15:24
      " Однако... 19 июня решил поехать в Кронштадт, посмотреть на салон. "
      Если Вы не специалист - участник выставки, то 19, 20 и 21 июня на территорию экспозиции «ФЛОТ-2024» Вы бы скорее всего не попали...,без спецпропуска. Работа экспозиции «ФЛОТ-2024» для посетителей осуществляется 22 и 23 июня.

      Программа: https://fleet-expo.ru/file_new.xp?idb=232598&fn=Программа%20ФЛОТ-2024.pdf&size=447116

      Вообще то, на этой выставке, всегда та было. Проблемы с парковкой были всегда так, что если "припекло" посмотреть, то рекомендую автобусом - экспрессом от м." Старая деревня" и пешочком немного, не утомительно даже для моих 67-ми. В прошлом году смотался в последний день работы - воскресенье. Но не попал на экспозицию, так как из за Пригожинского "марша" слегка "обхезались" закрылись раньше и заняли "круговую оборону", вот предупредить посетителей не удосужились, с перепуга наверно. Когда топал назад очень многих разворачивал..., все "плевались". what
    2. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      -1
      Сегодня, 15:46
      На автобусе надо было! Мы с сыном в прошлом году на автобусе рванули - час в толкучке на жаре, зато никаких проблем с парковкой.
      Обратно на теплоходе до Зимнего за бешеные деньги - знал бы заранее, вообще Кронштадт этот не поехал бы. Эсминец закрыт, по бухте на катере прошли - а больше там и делать нечего.
  2. 1 z1 Звание
    1 z1
    +1
    Сегодня, 15:45
    инженеры холдинга разработали и представили на выставке универсальный боевой модуль «Бережок»,

    Лично лицезрел и даже втихаря трогал этот модуль на выставке в Жуковском. Лет так 10- 12 назад .
    Да и вообще всякие военные выставки и форумы, сейчас надо проводить поближе к южной границе. Например в Белгородской области. Сразу и эффективность показать можно.
    А по флотской тематике в Севастополе
  3. abc_alex Звание
    abc_alex
    +1
    Сегодня, 16:10
    Для борьбы с десантными средствами и катерами, в том числе безэкипажными, инженеры холдинга разработали и представили на выставке универсальный боевой модуль «Бережок»,


    Ага, конечно. Причем сделали это ещё лет 15 назад. Нострадамусы скооперировались с Вангами и предвидели...
    Модуль создан на рубеже 2000-2010-х годов. И создавался для перевооружения БМП-2. В 2010 году был показан на выставке, а в 2012 установлен на БМП-2. С тех пор модуль пытались пристроить везде и всюду. НО пристроить удалось только в Алжир. Там же его и на БМП-2 и даже на Т-62 примонстрячили.
    С 2020 года начали и у нас. Но с ним есть проблема -- он тяжёлый. Приходится заменять мотор на 400-сильный.
    Лично мне кажется перспективнее использовать против БЭК модуль "Бахча". Хотя бы потому, что если потребуется увеличить количество ПТУР, то не придётся сверху на башню ещё чего-то городить. Да и наличие 100-мм пушки лишним не будет. Но я не эксперт. Хотя, по-моему крупная серия всегда решает...

    Так что же показали на выставке? А показали этот модуль на стационарной платформе, для береговой обороны. Модуль вмещает 2 человек, как я понимаю: командира и стрелка. Это, конечно, лучше, чем ничего. Но не лучше ли использовать для таких целей колёсную платформу на том же "Тайфуне", что "К", что "У"? Хотя бы мобильность будет...
  4. 1 z1 Звание
    1 z1
    0
    Сегодня, 16:32
    Судя по статье , в качестве "экспонатов" выпихнули всё что нашлось под рукой и что хоть как то можно привязать к флоту. Для визуализации бюджета , так сказать.