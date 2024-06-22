Минобороны РФ: российские военные нанесли групповой удар по энергетическим объектам Украины
В ответ на атаки ВСУ на энергетику РФ российские военные нанесли ночной групповой удар по энергетическим объектам Украины. Для этого были задействованы средства поражения морского и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.
Такое сообщение сделала на сегодняшнем брифинге пресс-служба Минобороны РФ.
Как сообщили в оборонном ведомстве, целями удара в первую очередь стали объекты, обеспечивающие электроэнергией украинские военные заводы. Помимо этого, были атакованы склады боеприпасов, поставляемых ВСУ западными союзниками.
- отчитались в Минобороны, добавив, что нашим военным удалось поразить все намеченные объекты.
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