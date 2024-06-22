Минобороны РФ: российские военные нанесли групповой удар по энергетическим объектам Украины

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Минобороны РФ: российские военные нанесли групповой удар по энергетическим объектам Украины

В ответ на атаки ВСУ на энергетику РФ российские военные нанесли ночной групповой удар по энергетическим объектам Украины. Для этого были задействованы средства поражения морского и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.

Такое сообщение сделала на сегодняшнем брифинге пресс-служба Минобороны РФ.



Как сообщили в оборонном ведомстве, целями удара в первую очередь стали объекты, обеспечивающие электроэнергией украинские военные заводы. Помимо этого, были атакованы склады боеприпасов, поставляемых ВСУ западными союзниками.

Цели удара достигнуты

- отчитались в Минобороны, добавив, что нашим военным удалось поразить все намеченные объекты.

Бойцы «Северной» группировки, отодвигающие противника от российской границы, нанесли урон вражеским подразделениям трех ОМБр и трех бригад теробороны в Харьковской области. Здесь враг потерял за сутки убитыми и ранеными 220 военнослужащих, а также десять пикапов и три артиллерийских орудия, два из которых украинским военным поставили американцы.

«Западная» группировка продолжает продвижение, занимая более выгодные рубежи. Ее бойцы, действуя на стыке ДНР, ЛНР и Харьковской области, нанесли поражение технике и личному составу трех механизированных и двух танковых бригад ВСУ.

Группировка российских войск «Юг» поразила позиции пяти бригад ВСУ, уничтожая их технику и личный состав. Им удалось улучшить свое положение по переднему краю.
16 комментариев
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  1. Buyan Звание
    Buyan
    +6
    Сегодня, 14:52
    Бейте их парни, декоммунизируйте нацистов. Берегите себя
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +6
    Сегодня, 15:13
    В Киеве ТЭЦ вышла из чата.Насколько серьезно,не понятно
  3. zloybond Звание
    zloybond
    +7
    Сегодня, 15:14
    Новость из разряда очень хороших и важных. Такие удары рушат оборону, давят способность к сопротивлению.
    Но вот тут грешным делом рассуждал о британцах и других нагло-саксах передающих Окраине оружие с целью бить по России. Намедни наши говорящие головы вслух произнесли, что если что - то бить будем по вам (тем кто оружие поставляет)
    А что если бить по собственности перешедшей от Окраине той же британии и канаде например - Полтавская газонефтедобывающая компания теперь собственность британии. Восточный ГОК добывающий уран теперь в собственности у канады. И все это перешло от Окраины в обмен на транши за помощь в войне с Россией. Нас это как бы не должно волновать чье это теперь. Таких обьектов становится все больше - или есть какой-то страх или обязательства неприкасаемости собственности врагов????? Почему не наносить разрушающие удары по экономике новых собственников раз уж можем дотянуться????
    Это конечно просто как идея. ГШ виднее - но сточки зрения обещанных ударов - вполне осуществимые.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 15:46
      Так-то и земля уже не их. Даже свои потроха им не принадлежат, по крайней мере мобилизованным
  4. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 15:14
    Спецом для во-не по теме.
    Опять промах мимо центров принятия решений.
    1. Сергей Аверченков Звание
      Сергей Аверченков
      -1
      Сегодня, 15:40
      Да какие тут центры (хотя это тоже важно). Надо уничтожать там всех поголовно. Я вот прочёл, что они упорные... значит есть у них желание убивать русских. А мы почему-то жалеем их, наносим удары по ночам, надо наоборот бить так чтобы там сдохло как можно больше. Кого жалеем то? Скотов которые предали своё прошлое? Так не должно у них быть будущего.
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +4
    Сегодня, 15:21
    В ответ на атаки ВСУ на энергетику РФ российские военные нанесли ночной групповой удар по энергетическим объектам
    А почему в ответ? А почему нет первых ударов?
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 15:43
      Это уж как автор напишет. Я сомневаюсь, что в минобороны так заявили - "в ответ на..."
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        -1
        Сегодня, 16:00
        Цитата: igorbrsv
        Я сомневаюсь, что в минобороны так заявили - "в ответ на..."

        Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 22 июня 2024 г.)
        В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. hi
        https://z.mil.ru/spec_mil_oper/brief/briefings/more.htm?id=12517615@egNews
        1. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          0
          Сегодня, 16:48
          Да. И правда laughing
          Кто-то постарался ведь
    2. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 16:42
      А почему в ответ? А почему нет первых ударов?
      Думаю, что наша доктрина в СВО - щадить население. Уничтожать всех, кто сопротивляется. Кто наносит ущерб нам. Не уничтожать, а освобождать. Наверное, это правильно. Не уверен в этом. Заявленные цели не изменились, поэтому и не работаем по стратегическим объектам. Только в ответ.
  6. юрий Л Звание
    юрий Л
    +2
    Сегодня, 15:32
    А может,все таки закончить с Харьковом?Весной в Харькове периодически пропадал свет,сейчас этого почти нет,все расслаблены,опять довольны жизнью,метро ходит,трамваи ходят,на работу все ездят без вопросов( см.местных видеоблохеров).Чтобы на "работе ",значит изготавливать Смерть русским детям...Как то странно пытались обесточить Харьков.
  7. ugos Звание
    ugos
    -2
    Сегодня, 15:41
    Опять в ''ответ'', а что если украинцы не будут атаковать нашу энергетику, то и наши ничего делать не будут.
    нашим военным удалось поразить все намеченные объекты
    . Ну сфоткойте хоть один, ну что вам стоит, и все сразу будут верить что так на самом деле.
  8. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -2
    Сегодня, 15:41
    . нанесли поражение технике и личному составу трех механизированных и двух танковых бригад ВСУ

    А сколько танко-то поразили? Или они в качестве пехоты использовались? Так-то так уже было в всу, танкисты без танков
  9. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 16:26
    Если воевать как сто лет назад, то и война может продлиться сто лет. В этой войне основную работу выполняет "царица полей". Флот, практически не задействован, из-за невозможности противостоять моторным лодкам начиненым взрывчаткой. А авиация, что тактическая, что стратегическая задействуется периодически нанося несколько ударов в сутки из за зоны действия украинского ПВО,которое за два года так и не смогли подавить. Правда генерал Каманин, когда то сказал о ещё Советском генералитете: "Даже в атомный век, пехота свое рыло над полем боя поднять не способна" Ничего с тех пор не поменялось.
    1. ugos Звание
      ugos
      0
      Сегодня, 16:49
      Не, 100 лет не будет, к зиме всё порешают: это нам, это вам, это снова вам, это опять вам...главное санкции отмените, и к детишкам на Запад пустите.