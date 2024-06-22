Der Spiegel: Минобороны ФРГ планирует приобрести к 2030 году более 100 танков Leopard 2A8
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На фоне усиления конфронтации Запада с Россией Германия проводит политику усиления своих вооружённых сил. Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, у министерства обороны Германии есть планы по значительному обновлению и усилению парка танков бундесвера.
Согласно данным издания, ссылающегося на закрытый документ, предназначенный для бюджетного комитета Бундестага, к 2030 году немецкая армия должна получить 105 новых танков Leopard 2A8.
Der Spiegel пишет, что оборонное ведомство ФРГ планирует закупить эти танки у компании KNDS почти за три миллиарда евро.
При этом стоит отметить, что если верить изданию, то речь идёт даже не о размещении этих танков на территории Германии, а они нужны, чтобы обеспечить немецкую бронетанковую бригаду, которую начали разворачивать в Литве в рамках НАТО.
По словам авторов немецкого издания, ещё в прошлом году бундесвер заключил соглашение с KNDS на поставку 123 танков. Однако пока заказано только 18 «Леопардов». Оставшиеся 105 танков поэтапно будут закуплены Минобороны ФРГ в течение пяти лет, утверждает Der Spiegel.
Напомним, что в апреле в Минобороны Германии подтвердили, что Украина получила 73 танка Leopard 1A5 и Leopard 2A6 немецкого производства.
Википедия/Bundeswehr-Fotos
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