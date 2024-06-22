Der Spiegel: Минобороны ФРГ планирует приобрести к 2030 году более 100 танков Leopard 2A8

6
Der Spiegel: Минобороны ФРГ планирует приобрести к 2030 году более 100 танков Leopard 2A8

На фоне усиления конфронтации Запада с Россией Германия проводит политику усиления своих вооружённых сил. Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, у министерства обороны Германии есть планы по значительному обновлению и усилению парка танков бундесвера.

Согласно данным издания, ссылающегося на закрытый документ, предназначенный для бюджетного комитета Бундестага, к 2030 году немецкая армия должна получить 105 новых танков Leopard 2A8.

Der Spiegel пишет, что оборонное ведомство ФРГ планирует закупить эти танки у компании KNDS почти за три миллиарда евро.



При этом стоит отметить, что если верить изданию, то речь идёт даже не о размещении этих танков на территории Германии, а они нужны, чтобы обеспечить немецкую бронетанковую бригаду, которую начали разворачивать в Литве в рамках НАТО.

По словам авторов немецкого издания, ещё в прошлом году бундесвер заключил соглашение с KNDS на поставку 123 танков. Однако пока заказано только 18 «Леопардов». Оставшиеся 105 танков поэтапно будут закуплены Минобороны ФРГ в течение пяти лет, утверждает Der Spiegel.

Напомним, что в апреле в Минобороны Германии подтвердили, что Украина получила 73 танка Leopard 1A5 и Leopard 2A6 немецкого производства.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +1
    Сегодня, 16:19
    А кто-то ещё говорит что Армата производится очень медленно...............................
    1. ДушаРоссии87 Звание
      ДушаРоссии87
      +3
      Сегодня, 16:27
      Они заказали 100 потому что им нужно 100 штук. При реальном желании они 1000 наклепают в легкую. Все эти басни про дефицит вооружения в Европе это сказки для ивана дурака (нас) В отличии от России им не нужно восстанавливать уничтоженных смежников, утерянные общие промышленные навыки, находить специалистов, покупать в обход санкции дорогостояющую электроннику.
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 16:46
        Специалистов им не надо искать?! Так вот почему они разными коврижками завлекают обратно на работу пенсионеров 70+!.. lol
      2. LuckyBlog Звание
        LuckyBlog
        0
        Сегодня, 16:46
        в целом согласен но есть все же нюансы , и кадры у них частично утеряны (дело даже не в том сколько брака пошло например на верфях в штатах, а в том что после начала СВО для восполенения поставок стингера они начали нанимать на повышенную ЗП старых пенсионеров, ибо спецов по производству этих ПЗРК кот наплакл.), и смежников многих нет (абрамсы например с нуля не производтся емнип с пару дестяков лет, и кто будет держать себе в убыток произвоство некоторых частей танков десятилетия? и емнип Лео2 тоже с нуля уже не производят , все модерят старые, но тут могу ошибаться), и некоторые линии давно уничтожены за ненадобностью (был скандал что линии производства по тем же абрамсам порезали хотя официально они были законсервинованны)
  2. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 16:30
    Цитата: Роман Ефремов
    А кто-то ещё говорит что Армата производится очень медленно

    А кто-то говорит, что Армата производится?
  3. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 16:43
    Der Spiegel: Минобороны ФРГ планирует приобрести к 2030 году более 100 танков Leopard 2A8

    200 дронов уже подготовлены и упакованы! bully