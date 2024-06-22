ВВС Германии в ходе совместных учений на Аляске отработали применение высокоточных бомб

Военно-воздушные силы Германии приняли участие в ключевой фазе многонациональных комплексных учений Pacific Skies 24, которые прошли в небе над Аляской. Об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на публикацию ВВС ФРГ в соцсетях.Немецкие экипажи боевых сверхзвуковых реактивных самолетов третьего поколения Panavia Tornado отработали сброс учебных бомб на экстремально малых высотах. При подлете к цели самолеты снижались до тридцати метров, совершая резкий набор высоты (кабрирование) непосредственно перед атакой. При этом целенаправленно отрабатывалось применение высокоточных бомб GBU-54 с лазерной системой наведения. Самолеты летели со скоростью до 800 километров в час через узкие долины, огибая заснеженные вершины.Эти учения стали частью больших маневров нескольких стран НАТО. Для участия в них ВВС бундесвера осуществили переброску двенадцати самолетов «Торнадо» далеко за пределы Европы. В сообщении бундесвера особо подчеркивается, что длительный перелет самолетов 1980-х годов выпуска прошел почти без эксцессов. Только одну машину пришлось посадить в Канаде для мелкого ремонта.Всего в совместных учениях примут участие свыше 30 истребителей, вертолетов, транспортных самолетов и самолетов-заправщиков нескольких стран НАТО. Маневры продлятся до середины августа в пяти отдельных учениях: Arctic Defender на Аляске, Nippon Skies в Японии, Pitch Black в Австралии, Tarang Shakti 1 в Индии и RIMPAC на Гавайях. Всего в составе немецкого контингента в серии учений, которые пройдут по всему миру за 60 дней, принимают участие 1700 военнослужащих бундесвера.Судя по географии проведения военно-воздушных учений, кроме Северной Америки, основные маневры пройдут в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Помимо ФРГ, в них принимают участие ВВС Франции, Испании и самих США, которые выступили инициаторами проведения Pacific Skies 24. Несложно догадаться, что это очередная «демонстрация силы» Вашингтоном и слаженности союзников в нарастающем противостоянии с Китаем.С 7 по 20 июня в центральной части Балтийского моря между Швецией, Латвией, Литвой и Польшей, а также частично в западной части Балтийского моря у берегов Германии прошли военно-морские учения BALTOPS 2024, в которых приняли участие 20 стран НАТО, включая Германию, Великобританию и США. В маневрах было задействовано более пятидесяти военно-морских судов, основной упор делался на отработку десантных операций. Оперативное командование этими учениями осуществляли ВМС Германии.Официально их целью названа отработка защиты союзников по НАТО по обе стороны Атлантики. И вновь, исходя из географии, несложно понять, что «защищаться» альянс в данном случае тренировался от России. Вот только упор на десантирование морпехов как-то не очень вяжется с заявленными целями этих маневров. Да и Аляска используется армией США как основной полигон для обучение специальных подразделений ведению боевых действий в условиях Крайнего севера и Арктики.