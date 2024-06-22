CNN: Вашингтон окажет помощь ЦАХАЛ в случае полномасштабного конфликта с «Хизбаллой»
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Вашингтон окажет военную помощь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в случае полномасштабного вооруженного конфликта с «Хизбаллой». Израильтяне могут рассчитывать на полную поддержку со стороны заокеанского союзника, но американские войска не будут отправлены для участия в боевых действиях против ливанской шиитской группировки.
Как утверждают журналисты телеканала CNN, об этом шла речь в Вашингтоне на встрече главы Совета по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби и министра по стратегическим вопросам еврейского государства Рона Дермера с группой высокопоставленных американских чиновников.
Гарантии поддержки со стороны Белого Дома израильтяне получили после того, как за последние несколько недель значительно увеличилось число приграничных атак на израильско-ливанской границе. Не исключено, что они перерастут в новый полномасштабный вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. И как раз в этот момент премьер-министр еврейского государства высказался по поводу того, что США якобы «придерживают» поставки оружия и боеприпасов, предназначенных для ЦАХАЛ. Это вызвало целую серию взаимных упреков между чиновниками США и Израиля, но на прошедшей встрече израильскую делегацию постарались убедить, что Вашингтон по-прежнему остается верным союзником Тель-Авива.
В вашингтонской администрации выражают сомнения по поводу того, что знаменитая израильская система противоракетной обороны «Железный купол» способна сдержать удары ливанской «Хизбаллы» по территории страны. Это означает, что Израиль сегодня как никогда испытывает острую потребность в американской поддержке.
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