CNN: Вашингтон окажет помощь ЦАХАЛ в случае полномасштабного конфликта с «Хизбаллой»

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CNN: Вашингтон окажет помощь ЦАХАЛ в случае полномасштабного конфликта с «Хизбаллой»

Вашингтон окажет военную помощь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в случае полномасштабного вооруженного конфликта с «Хизбаллой». Израильтяне могут рассчитывать на полную поддержку со стороны заокеанского союзника, но американские войска не будут отправлены для участия в боевых действиях против ливанской шиитской группировки.

Как утверждают журналисты телеканала CNN, об этом шла речь в Вашингтоне на встрече главы Совета по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби и министра по стратегическим вопросам еврейского государства Рона Дермера с группой высокопоставленных американских чиновников.

Гарантии поддержки со стороны Белого Дома израильтяне получили после того, как за последние несколько недель значительно увеличилось число приграничных атак на израильско-ливанской границе. Не исключено, что они перерастут в новый полномасштабный вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. И как раз в этот момент премьер-министр еврейского государства высказался по поводу того, что США якобы «придерживают» поставки оружия и боеприпасов, предназначенных для ЦАХАЛ. Это вызвало целую серию взаимных упреков между чиновниками США и Израиля, но на прошедшей встрече израильскую делегацию постарались убедить, что Вашингтон по-прежнему остается верным союзником Тель-Авива.

В вашингтонской администрации выражают сомнения по поводу того, что знаменитая израильская система противоракетной обороны «Железный купол» способна сдержать удары ливанской «Хизбаллы» по территории страны. Это означает, что Израиль сегодня как никогда испытывает острую потребность в американской поддержке.
13 комментариев
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  1. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +5
    Сегодня, 16:26
    ВВП просто ДОЛЖЕН оказать всяческую помощь любой группировке , которая против еврейцев и еврейцев из пентагона.
    1. ДушаРоссии87 Звание
      ДушаРоссии87
      -2
      Сегодня, 16:32
      В Кремле еврей на еврее и евреем погоняет, вы о чем вообще?
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 16:26
    Да чтоб Израиль не вытворял Вашингтон всегда поймёт и простит и даже поможет... Да Израиль конечно cykин сын, но это их cykин сын, так как Штаты и есть та (собака женского пола), которая его породила... am
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 16:33
      Цитата: Lev_Russia
      так как Штаты и есть та (собака женского пола), которая его породила...

      Насчёт порождения можно поспорить, а то, что выкормила, - нет никаких сомнений.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 16:36
        Насчёт порождения можно поспорить, а то что выкормила - нет никаких сомнений.

        Ну в принципе да... С нашего одобрения, согласия и даже помощи... Кстати, Штаты, по моему, по началу были даже против его государственности...
    2. ДушаРоссии87 Звание
      ДушаРоссии87
      +2
      Сегодня, 16:34
      Сионизм древнеее США на минуточку, я к тому что кто кого породил еще большой вопрос.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 16:37
        Тут речь идёт не о сионизме, а конкретно о государстве Израиль...
        1. ДушаРоссии87 Звание
          ДушаРоссии87
          0
          Сегодня, 16:38
          Государство Израиль это конечный плод сионизма.
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 16:40
            Ну как бы вся вселенная плод "Большого взрыва"... И что дальше...??? request
            1. ДушаРоссии87 Звание
              ДушаРоссии87
              0
              Сегодня, 16:44
              Не совсем понял причем тут астрономия...Сионизм как фанатичное стремление части евреев к восстановлению своего древнего государства известно с древних времен, а точнее со времен их насильной депортации после завоеваний Асирийской державой и Римской империей. Современное государство Израиль это апогей этого стремления. А США тут скорее в роли удобного инструмента. Вы не в курсе что американской экономикой управляет узкий круг еврейских финансистов? А что такое Америка без денег? Пустое место.
  3. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 16:31
    Цахал необходимо привлечь к оказанию помощи Медведева.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 16:31
    CNN: Вашингтон окажет помощь ЦАХАЛ в случае полномасштабного конфликта с «Хизбаллой»

    Что можно противопоставить? Только оказывать помощь антиамериканской коалицией тому же Ливану.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 16:40
      Сирийцы могли бы помочь Ливану скрытно бойцами. Это и в их интересах должно быть. Бойцы у них как никак войну повидали