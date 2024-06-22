НАСА откладывает возвращение корабля CST-100 Starliner с двумя астронавтами на неопределенный срок

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НАСА откладывает возвращение корабля CST-100 Starliner с двумя астронавтами на неопределенный срок

Национальное управление США по аэронавтике (НАСА) откладывает возвращение космического корабля CST-100 Starliner, принадлежащего компании Boeing, с двумя американскими астронавтами Бутчем Уилмором и Сунитой Уильямс на борту откладывается на неопределенный срок. Сейчас решение о доставке людей с орбиты обсуждается руководством НАСА и Boeing.

Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства.



Руководство NASA и Boeing корректируют возвращение на Землю космического корабля

- сказано в ее заявлении.

Задержка возвращения аппарата с людьми связана с необходимостью дополнительной проверки и подготовки его систем.

Starliner хорошо себя чувствует на орбите пристыкованным к космической станции

- утверждает глава программы пилотируемых коммерческих полетов NASA Стив Стич.

Дополнительное время, которое астронавтам придется провести на орбите, они используют для проведения необходимых работ на МКС и подготовки к своему возвращению на космический корабль для последующей отправки на Землю.

В задачу полета входила проверка возможности корабля доставлять людей на орбиту, а затем возвращать их на Землю. Изначально планировалось, что Уилмор и Уильямс пробудут на станции только восемь дней и вернутся 18 июня, совершив посадку на полигоне в штате Нью-Мексико. Но затем сроки возвращения передвинули на 26-е, а теперь их и вовсе не называют. Таким образом, расчетное время их пребывания на орбите уже значительно превышено.
35 комментариев
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  1. BlackMokona Звание
    BlackMokona
    +3
    Сегодня, 17:19
    Всё же Боинг нуждается в радикальных реформах и полной смене руководства. Если не хочет обанкротится.
    1. Витов Звание
      Витов
      +5
      Сегодня, 17:48
      Зачем в статье на ВО излагается американская версия событий. Там всё намного серьёзнее и корабль вообще может не полететь.
      Читайте :
      https://prokosmos.ru/2024/06/19/effekt-babochki-na-mks-nachalis-problemi-iz-za-starliner
      Здесь дело не только в технической стороне , а в ещё и в человеческом факторе. Кто возьмёт на себя ответственность за отстыковку и возвращение корабля, тем более с людьми ? И опять Boeing !
      Скорее всего он будет возвращаться без людей, если будет...
      1. Попандос Звание
        Попандос
        +1
        Сегодня, 18:25
        Starliner хорошо себя чувствует на орбите.....

        Это я так понимаю, что давление и температура в норме, настроение бодрое wassat
        Интересно как они у этой железяки самочувствие узнавали recourse
    2. fiv Звание
      fiv
      0
      Сегодня, 18:00
      Не нуждается Боинг ни в чем. Пусть банкротится.
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +8
    Сегодня, 17:22
    Мде-е-е. Или пан или пропал. На растяжку сели, а вдруг катастрофа при посадке произойдёт да ещё и люди погибнут, тогда всё считай урезали финансирование и Маск монополист.
    Главное чтобы дверца не отлетела как у самолёта в полёте.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 17:23
    Надо америкосов по таким поводам мордочкой в какашку тыкать , причём на высоком уровне их тролить , как-же они тогда на Луну летали.
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      +2
      Сегодня, 17:26
      Цитата: Ирек
      Надо америкосов по таким поводам мордочкой в какашку тыкать , причём на высоком уровне их тролить , как-же они тогда на Луну летали.

      Так у них Дракон регулярно и давно летает на МКС. Это чисто проблема Боинга, а не США
      1. cpls22 Звание
        cpls22
        +2
        Сегодня, 17:53
        Цитата: BlackMokona

        Так у них Дракон регулярно и давно летает на МКС. Это чисто проблема Боинга, а не США

        А куда Дракон стыковаться будет, если Боинг свой пепелац не утопит ?
        1. BlackMokona Звание
          BlackMokona
          +1
          Сегодня, 18:38
          Цитата: cpls22
          А куда Дракон стыковаться будет, если Боинг свой пепелац не утопит ?

          Там несколько универсальный разъёмов. А толкнуть корабль Боинга, можно канадской робо рукой на крайний случай.
          1. cpls22 Звание
            cpls22
            0
            Сегодня, 19:51
            Цитата: BlackMokona

            Там несколько универсальный разъёмов. А толкнуть корабль Боинга, можно канадской робо рукой на крайний случай.

            Ясно, спасибо.
    2. Магог_ Звание
      Магог_
      0
      Сегодня, 18:21
      как же они тогда на Луну летали
      Они до середины 90-х на орбиту Земли не могли выбраться, не то что на Луну... Читайте Попова и Панова.
  4. barclay Звание
    barclay
    +3
    Сегодня, 17:25
    Ну давайте же предложим нашу помощь в доставке америкосов на Землю!. Ну, сейчас то точно должны оценить наше благодушие!
    PS: кстати, кто их кормить там будет неопределённое время?
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      -1
      Сегодня, 17:27
      Цитата: barclay
      Ну давайте же предложим нашу помощь в доставке америкосов на Землю. Ну, сейчас то точно должны оценить наше благодушие!

      Они просто закажут у Маска доставку, там как раз уже в поздней степени готовности туристическая миссия на МКС. Могут снять двух туристов и оставить кресла для астронавтов.
      1. barclay Звание
        barclay
        +2
        Сегодня, 17:29
        Могут? Пусть заказывают. Ещё один эксперимент будет...
        1. BlackMokona Звание
          BlackMokona
          +4
          Сегодня, 17:30
          Цитата: barclay
          Могут? Пусть заказывают. Ещё один эксперимент будет...

          Почему эксперимент? Дракон как маршрутка летает, без всяких проблем уже давно.
          1. barclay Звание
            barclay
            0
            Сегодня, 17:32
            Ну и хорошо. Но я думаю, что наши сейчас впереди паровоза рванут и предложат свои услуги.
            1. BlackMokona Звание
              BlackMokona
              -1
              Сегодня, 17:36
              Цитата: barclay
              Ну и хорошо. Но я думаю, что наши сейчас впереди паровоза рванут и предложат свои услуги.

              Был бы Рогозин, думаю уже предложили бы. Но Борисов намного более молчаливый.
          2. sifgame Звание
            sifgame
            0
            Сегодня, 19:58
            Четыре года это давно? И насчет маршрутки погорячились конечно.
    2. Попандос Звание
      Попандос
      0
      Сегодня, 18:20
      Ну давайте же предложим нашу помощь

      Ну вообще-то для эвакуации с МКС предназначены СОЮЗы, для этого их там наверху постоянно две штуки находится.
      Так что предлагать не придётся.
      1. BlackMokona Звание
        BlackMokona
        0
        Сегодня, 18:38
        Цитата: Попандос
        Ну вообще-то для эвакуации с МКС предназначены СОЮЗы, для этого их там наверху постоянно две штуки находится.

        Уже заменили один на Дракон.
  5. Sergei Timofeich Звание
    Sergei Timofeich
    +5
    Сегодня, 17:27
    Как пишут,там у них утечка гелия из двигателей,боятся ,могут не хило обделаться в случае чп....
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 17:28
      Цитата: Sergei Timofeich
      Как пишут,там у них утечка гелия из двигателей,боятся ,могут не хило обделаться в случае чп....

      Пять утечек. Как друшлаг почти winked
      1. Авиатор_ Звание
        Авиатор_
        0
        Сегодня, 17:46
        Пять утечек. Как друшлаг почти
        Это америкоска с говорящим именем Серина когда-то пыталась дуршлаг из нашего сортира на МКС делать. А перед этим заср..ла свой сортир.
  6. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 17:38
    Надо было на Эйрбасе лететь, а не на Боинге. Боинг из китайского титана стали делать с Алиэкспресса.
    Или, в конце концов наши отвезут назад, по доброте душевной, только вот платить чем будут? Доллары они нам запрещают, так что биткойнами? Или таки юанями?
    Как-то не по фэншую.
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      -1
      Сегодня, 17:40
      Цитата: faterdom
      Надо было на Эйрбасе лететь, а не на Боинге. Боинг из китайского титана стали делать с Алиэкспресса.

      Маск отвезёт, на этой штуке.
      1. fiv Звание
        fiv
        +1
        Сегодня, 18:07
        Маск там сотрудницу какую-то на штуке повозил. Сейчас будет отдуваться, как Трамп. Сначала деньгами, потом, глядишь и в суде. Дамы омереканские жадные до чужих денег.
  7. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 17:42
    Ну что... аполло 13? Хьюстон... у нас проблемы (с)...
    МЫ вернуть можем... ракеты есть...
    Starliner хорошо себя чувствует на орбите пристыкованным к космической станции

    А тогда в чем паника? Туалет Российский есть... Что вы сделали? .... Обос...лся (с)
    З.Ы. Яж не говорю, минуса думаю польются рекой, что штаты впервые вышли на орбиту с Шатлами... И то, там по сути 3 ступени.... и ТТ ускорители и морковка с самим шатлом...
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 18:05
      Прям радостно видеть минуса, как наши альтернативщики и ципсо минусят... Прям бальзам на душу drinks А что-то никто даже теории не знают...У нас была Н1 с НК33, которые дальше развивались, и на которых штаты летали со времен кончины СССР, чей закрытый цикл им продали за жувачку... Где сейчас их красногорящий с резонансом Ф1, который такие тонны поднимал... на 17 км, после чего сатурн падал laughing

      Просто про аппалоны и ф1 у нас как в анекдоте... тут так принято wassat
    2. Avis Звание
      Avis
      +3
      Сегодня, 18:38
      > Шатлами... И то, там по сути 3 ступени.... и ТТ ускорители и морковка с самим шатлом... <

      "По сути" STS это "полутораступенчатая" система: бустера работали параллельно с водородными двигателями орбитера. Потом бустера отделяются, а двигатели орбитера продолжают работать. "Морковка" это не ступень, а внешний топливный бак.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +2
        Сегодня, 18:42
        Мне тут мес назад 1 чувак на ютупе втирал, что у ангары 5, тяжелой, боковые это вообще не зеныты, а ускорители! И вообще ступенью не считаются... и что Энергия буран тоже 1 ступенчатая wassat Вот представь с кем приходится общатся feel
  8. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 17:58
    Интрига кто их вывезет на землю? Илон Маск или Роскосмос? Наши пока молчат как рыбы. А вообще есть у всех запасные корабли? Реально из Боинга астронавты могут ли отремонтировать или добраться до неисправности? Или будут просить русских, хлопцы посмотрите американскую машинку, чё с ней. request
    1. антивирус Звание
      антивирус
      +3
      Сегодня, 18:29
      Они не уверены что правильно сядут в сша. А то заложников китая, кореи или россии станут.
      А если в герат прилетят? Да без паранджы?
      1. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        0
        Сегодня, 18:40
        Вспомнил старый советский анекдот. Забросили американцы шпионов в СССР в дикую тайгу, чтоб их не взяли сразу, видят костёр горит и два бородатых мужика сидят. Они к ним подходят, а те с ними по английски здороваются, американцы спрашивают с чего вы решили что мы американцы? Те переглядываются и отвечают вы посмотрите на себя- вы же негры. bully
    2. bars042 Звание
      bars042
      0
      Сегодня, 19:06
      Реально из Боинга

      Вы такие вещи спрашиваете feel
      Обычно, рассказывающие про проблемы у Боинга, долго не живут.
  9. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 19:26
    Дело не в компании "Боинг" или в её руководстве.... В США нет национальной "школы" создания ракет большой мощности и, прежде всего, двигателей для жидкостных ракет... Вся "американская ракетная эпопея" зиждется на немецких "мозгах" и их разработках.... CST-100 "Starliner" "летает" с помощью 2-х ступенчатой ракеты "Atlas- V", где I ступень - ракеты-носителя оснащена одним двухкамерным жидкостным ракетным двигателем "РД-180" производства российской компании НПО «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко + твердотопливный ускоритель, для ракеты-носителя «Атлас V» разработан и производится компанией "Aerojet". Похоже, что советский"РД-180" скопировать (произвести в "мраморе и бронзе") у американцев, так и не получается.... А от закупок в России, уже, с большой "помпой" и апломбом отказались.... С чем можно и "поздравить" американскую пилотируемою космонавтику и ВПК, в частности... Весь наземный ("шахтный") арсенал термоядерного "американского зонтика" держится на ракетах "Атлас"... Ни у Китая, ни у США не получилось "тупого" копирования "РД-180", а про "изюминки" СССР- Россия предпочитали не распространяться, даже, во времена пьяного Ельцина, когда "другу Биллу" были открыты все научно - технологические и военные "закрома" СССР... А разрекламированный американский "BE-4" (якобы, 100% замена - аналог "РД-180"), похоже, оказался достаточно "сырым" и ненадёжным, А существующие запасы "РД-180", в США, либо - подошли к концу или наступил период окончания службы "железа" и начинки этих "движков", даже в режиме обычного складского хранения... В "сухом остатке"анализа американского ракетостроения: судя по данному космическому инциденту - в США отсутствовали и, до сих пор, отсутствуют условия создания мощных ракетных систем, как для полёта в космос человека, так и для решения специфических оборонных задач... Следовательно все полёты к Луне и высадка на неё - были "крутые" голливудские афёры, мирового уровня... Твердотопливные "челноки" не смогли закрыть серьёзную "брешь" в вопросах организации пилотируемой космонавтики США и отказаться, ей, от услуг российского космического "такси" для доставки американских астронавтов и грузов в космос...