НАСА откладывает возвращение корабля CST-100 Starliner с двумя астронавтами на неопределенный срок

Национальное управление США по аэронавтике (НАСА) откладывает возвращение космического корабля CST-100 Starliner, принадлежащего компании Boeing, с двумя американскими астронавтами Бутчем Уилмором и Сунитой Уильямс на борту откладывается на неопределенный срок. Сейчас решение о доставке людей с орбиты обсуждается руководством НАСА и Boeing.Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства.- сказано в ее заявлении.Задержка возвращения аппарата с людьми связана с необходимостью дополнительной проверки и подготовки его систем.- утверждает глава программы пилотируемых коммерческих полетов NASA Стив Стич.Дополнительное время, которое астронавтам придется провести на орбите, они используют для проведения необходимых работ на МКС и подготовки к своему возвращению на космический корабль для последующей отправки на Землю.В задачу полета входила проверка возможности корабля доставлять людей на орбиту, а затем возвращать их на Землю. Изначально планировалось, что Уилмор и Уильямс пробудут на станции только восемь дней и вернутся 18 июня, совершив посадку на полигоне в штате Нью-Мексико. Но затем сроки возвращения передвинули на 26-е, а теперь их и вовсе не называют. Таким образом, расчетное время их пребывания на орбите уже значительно превышено.

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