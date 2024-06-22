Le Figaro: Эстония укрепляет границы и готовится к возможному конфликту с Россией
Бывшая советская республика, а ныне член НАТО и ЕС Эстония укрепляет границу с Россией, опасаясь возможного конфликта, пишет французская газета Le Figaro.
По данным издания, в лесистых и болотистых районах у границы установлен прочный двухметровый (!) забор с колючей проволокой. В этом районе в ближайшие месяцы планируется установка камер и тепловизоров, а также использование дронов для наблюдения.
Стоит отметить, что с запада и севера Эстонию омывают воды Балтийского моря, а на юге она граничит с другим членом НАТО – Латвией. Граница с Россией у неё проходит на востоке. Однако значительная её часть приходится на Чудское озеро и реку Нарва. Поэтому наиболее уязвимым местом считается участок границы на юге Эстонии, где леса и болота.
Le Figaro пишет, что Эстония совместно с другими прибалтийскими странами также занимается укреплением приграничного воздушного пространства, для чего разрабатывается проект «стены дронов».
Помимо прочего, планируются закупки передовых вооружений, включая дроны-камикадзе, РСЗО HIMARS, САО Caesar и ЗРК Mistral. На эти цели, по некоторым данным, выделят до 1,3 миллиарда долларов.
Эстонский полковник Мати Тикерпуу отметил, что эстонская армия должна быть готова быстро остановить врага, так как территория страны небольшая.
Для этого, по его словам, будут готовиться оборонительные сооружения, такие как, например, «зубы дракона» и противотанковые мины.
Напомним, что ранее один из высших политических деятелей Эстонии обещал «остановить Путина» и «предпринимать все усилия, чтобы поставить Россию на колени».
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