Le Figaro: Эстония укрепляет границы и готовится к возможному конфликту с Россией

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Le Figaro: Эстония укрепляет границы и готовится к возможному конфликту с Россией

Бывшая советская республика, а ныне член НАТО и ЕС Эстония укрепляет границу с Россией, опасаясь возможного конфликта, пишет французская газета Le Figaro.

По данным издания, в лесистых и болотистых районах у границы установлен прочный двухметровый (!) забор с колючей проволокой. В этом районе в ближайшие месяцы планируется установка камер и тепловизоров, а также использование дронов для наблюдения.



Стоит отметить, что с запада и севера Эстонию омывают воды Балтийского моря, а на юге она граничит с другим членом НАТО – Латвией. Граница с Россией у неё проходит на востоке. Однако значительная её часть приходится на Чудское озеро и реку Нарва. Поэтому наиболее уязвимым местом считается участок границы на юге Эстонии, где леса и болота.

Le Figaro пишет, что Эстония совместно с другими прибалтийскими странами также занимается укреплением приграничного воздушного пространства, для чего разрабатывается проект «стены дронов».

Помимо прочего, планируются закупки передовых вооружений, включая дроны-камикадзе, РСЗО HIMARS, САО Caesar и ЗРК Mistral. На эти цели, по некоторым данным, выделят до 1,3 миллиарда долларов.

Эстонский полковник Мати Тикерпуу отметил, что эстонская армия должна быть готова быстро остановить врага, так как территория страны небольшая.

Для этого, по его словам, будут готовиться оборонительные сооружения, такие как, например, «зубы дракона» и противотанковые мины.

Напомним, что ранее один из высших политических деятелей Эстонии обещал «остановить Путина» и «предпринимать все усилия, чтобы поставить Россию на колени».
11 комментариев
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  1. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 18:10
    Эстония укрепляет границу с Россией, опасаясь возможного конфликта

    Пусть укрепляют, пока не поздно и чем шустрее, тем для них лучше.
  2. fiv Звание
    fiv
    +6
    Сегодня, 18:17
    Правильно, где еще в маленькой эстонии попилить бюджет?
  3. jamonchik Звание
    jamonchik
    0
    Сегодня, 18:22
    Разварачиваем диваны(боевые) на эстонию laughing tongue wassat soldier
  4. wladomir Звание
    wladomir
    +5
    Сегодня, 18:25
    Что-то меня страх берет от действия эстонских властей. Я как-то никогда не задумывался: а на какой, скажем вежливо хрен, нужна нашей стране Эстония? Заводы, электростанции, морские порты мы им уже построили в СОВЕТСКОЕ время. Сейчас-то они нам зачем?, Даже шпроты какие-никакие научились делать. А теперь они на нас войной пойдут. Видимо мы чего-то у них не доделали. Теперь спать не буду нормально - думать буду о недоделках в работе.
    1. ANB Звание
      ANB
      +5
      Сегодня, 18:46
      . Даже шпроты какие-никакие научились делать

      Не какие никакие, а нормальные. Классические шпроты в Прибалтике делать запретил ЕС. Теперь там вареная рыба с жидким дымом.
      Приличные сейчас только в России делают (Ручьи, Калининград )
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        0
        Сегодня, 19:18
        Цитата: ANB
        Теперь там вареная рыба с жидким дымом.

        Да и вся копченая рыба и мясо, это сплошной !жидкий дым" и антиокислители.
  5. kventinasd Звание
    kventinasd
    +3
    Сегодня, 18:42
    Эстонский полковник Мати Тикерпуу отметил, что эстонская армия должна быть готова быстро остановить врага

    Эстонцы очень любят по выходным дням ходить в Таллиннский зоопарк, где они с упоением наблюдают, как на деревьях резвятся ленивцы. Наверное эстонцы очень быстро готовы остановить врага, сразу после того как всё закончится. Каллас точно зеля покусал, раз готова бросить на амбразуру своё "великое войско эстонское"
  6. DIM(a) Звание
    DIM(a)
    +1
    Сегодня, 18:50
    один из высших политических деятелей Эстонии обещал «остановить Путина» и «предпринимать все усилия, чтобы поставить Россию на колени».


    трудно мне кажется поставить кого бы то не было на колени, стоя на корячках...
  7. RuAbel Звание
    RuAbel
    +1
    Сегодня, 19:34
    "значительная её часть приходится на Чудское озеро и реку Нарва. Поэтому наиболее уязвимым местом считается участок границы на юге Эстонии, где леса и болота"
    Ну, и где логика? "Могучая полноводная" Нарова – неодолимое препятствие? Очередное икспертное мнение, для оправдания разбазаривания денег налогоплательщиков на потёмкинские заборы. Вот скоро финны начнут 1000+ км забора строить. Вот там деньжат попилят то...
    1. pyagomail.ru Звание
      pyagomail.ru
      0
      Сегодня, 19:50
      Цитата: RuAbel
      значительная её часть приходится на Чудское озеро и реку Нарва.

      Вспомнилось из школьного учебника истории: Петр Первый Нарву брал (город, а не реку), и почему теперь этот город в Эстонии? Стыдно перед Петром! Надо исправить. soldier
      1. RuAbel Звание
        RuAbel
        0
        Сегодня, 20:04
        Ну, брал Пётр Нарву, но не у чухонцев же. Они ж тогда по лесам шарахались общинно-родовым строем и шведам тапочки грели, чудь белоглазая)
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