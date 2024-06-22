Немецкая пресса: в Германии прошло тайное собрание неонацистов

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Немецкая пресса: в Германии прошло тайное собрание неонацистов

В Германии в общине Эшеде в Нижней Саксонии прошла сходка, а правильнее сказать шабаш, неонацистов. И хотя тайное собрание состоялось еще в прошлые выходные, в немецкой прессе писать начали об этом только сейчас.

По информации СМИ, сборище было организовано молодежной структурой партии «Родина», которые даже в своем названии «Молодые националисты» не скрывают идейной сущности организации.



Хотя партия «Родина» причисляет себя всего лишь к ультраправым, ведомство по охране Конституции ФРГ рассматривает ее в качестве «правоэкстремистской политической силы» и «самой значительной неонацистской партии, возникшей после 1945 года». Почему эта структура до сих пор практически легально действует в ФРГ, где существуют одни из самых строгих законов касательно пропаганды неонацизма и фашизма, неизвестно. Некоторые эксперты вообще называют «Родину», которая до 2023 года называлась Национал-демократическая партия Германии, преемницей Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП)*, которая правила в нацистской Германии.

Касательно самой встречи неонацистов, то проходила она в специальном лагере, принадлежащем партии. Территория лагеря обнесена высоким забором, однако репортерам независимого исследовательского медиа-проекта, освещающего тему воинствующего и организованного неонацизма, Recherche Nord удалось даже заснять сходку. Сборище было приурочено к так называемому «празднику солнцестояния» — ровно так же, как это делали подростки из гитлерюгенда с 1933 года. Причем на мероприятии, судя по снимкам, присутствовали и маленькие дети.

Молодые люди были одеты в белые рубашки и темные вельветовые брюки, а девушки появились в коричневых юбках. Под бой барабанов они провели факельное шествие, которое закончилось сожжением деревянной руны «Лебенсборн»**: такая структура существовала в нацистской Германии и отвечала за «воспитание арийских младенцев»

– пишет немецкое издание Bild.

Журналисты обратились за комментарием по поводу правомочности этого собрания молодых неонацистов к специалисту по уголовному праву Кристиану Симонису. Однако он отметил, что при соблюдении определенных правил данные сборища не являются противозаконными и не преследуются по уголовным статьям, особенно когда они проводятся на частной территории. В частности, собрание не требует разрешения властей, если в нем принимает участие не более 200 человек.

Уголовное преследование может наступить, если участники собрания, например, надели черно-красно-золотые балаклавы (цвета национального флага ФРГ) вместе с нацистской символикой. За такое может грозить реальный срок до трех лет лишения свободы.

В свое время Адольф Гитлер тоже начинал с мирных посиделок с единомышленниками в пивных барах. К чему это привело, мы все знаем прекрасно. Но, видимо, нынешние немецкие власти больше волнует зеленая энергетика, антироссийские санкции и поддержка откровенно неонацистской Украины, а не реинкарнация нацизма в собственной стране.

НСДАП* – организация, которая признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.

Лебенсборн** – организация, которая признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.
11 комментариев
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  1. seamen2 Звание
    seamen2
    +4
    Сегодня, 18:27
    "Тем, кому сейчас десять, мы не нужны, ни мы, ни наши идеи; они не простят нам голода и бомбежек. А вот те, кто сейчас еще ничего не смыслят, будут говорить о нас, как о легенде! А легенду надо подкармливать! Надо создавать сказочников, которые переложат наши слова на иной лад, доступный людям через двадцать лет. Как только где-нибудь вместо слова «здравствуйте» скажут «хайль!» в чей-то персональный адрес, знайте: там нас ждут, оттуда мы начнём своё великое возрождение"
    Ю. Семенов.
    p/s/ cразу вспомнился Мюллер в исполнении Броневого..
    1. Vicontas Звание
      Vicontas
      +1
      Сегодня, 19:13
      Если нацисты более популярны чем власть,что может привести к потере властных кресел и кормушек - это плохие нацисты! Если нацисты призывают уничтожить русских и Россию - это борцы за справедливость и им нужно срочно помочь деньгами и оружием! Как в "оплоте демократии - США",где пересмотрели свои же взгляды на фашистов "Азова" и призвали срочно помочь им оружием для борьбы с "недемократичной Россией"!
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +5
    Сегодня, 18:33
    В Германии в общине Эшеде в Нижней Саксонии прошла сходка, а правильнее сказать шабаш, неонацистов.

    Нашли чем удивить... Эти сходки никогда и не заканчивались, просто раньше они проходили тайно и где-нибудь в Южной Америке, а теперь почти открыто и в Германии... Местные нацисты осознали - свои к власти пришли!!!
    1. Простой Звание
      Простой
      +2
      Сегодня, 19:00
      Эти сходки в ФРГ происходили и происходят всегда.Автор заметки
      просто не вкурсе.
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 19:18
        Простой
        Эти сходки в ФРГ происходили и происходят всегда.

        Это так. И не только в ФРГ. В чем новость то ?
  3. Master2030 Звание
    Master2030
    0
    Сегодня, 18:56
    Нацисты из бургеркинга
    Ceterum censeo Washingtago delendam esse
  4. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 18:57
    Тайное это значит в масках? И даже позволяли снимать?
  5. invisible_man Звание
    invisible_man
    -1
    Сегодня, 19:01
    О чем новость? Собрались какие-то полтора придурка, попали в таблоид говноБильд...
  6. Alex20042004 Звание
    Alex20042004
    0
    Сегодня, 19:01
    ....Почему эта структура до сих пор практически легально действует в ФРГ, где существуют одни из самых строгих законов касательно пропаганды неонацизма и фашизма, неизвестно....


    Ну, ДА !!!
    Ржу, не могу !!!!
    А, кто дедушка у Шольца -?!!!!
    Кто финансирует "Азов" и пр. неонацистские организации - ?
    Три раза были в Берлине !
    Стереть их на_рен с карты Европы в месте со всёй Пин_даснёй !!!
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 19:08
    ведомство по охране Конституции ФРГ рассматривает ее в качестве «правоэкстремистской политической силы»
    Они и Альтернативу для Германии рассматривают тоже как экстремистов. Там либерасня рулит wink
  8. lubesky Звание
    lubesky
    0
    Сегодня, 19:38
    Такие "посиделки" там не прекращались, и чем дальше от 45-го, тем меньше аудитория. Никому они не интересны. А вот попытка об этом громко заявить как таблоид, некая "тайна" - вот есть суть возрождения, тайный замысел рассказать о чём-то сакральном, запретном, манящим своей модой в Европе