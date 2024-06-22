Немецкая пресса: в Германии прошло тайное собрание неонацистов

Молодые люди были одеты в белые рубашки и темные вельветовые брюки, а девушки появились в коричневых юбках. Под бой барабанов они провели факельное шествие, которое закончилось сожжением деревянной руны «Лебенсборн»**: такая структура существовала в нацистской Германии и отвечала за «воспитание арийских младенцев»

В Германии в общине Эшеде в Нижней Саксонии прошла сходка, а правильнее сказать шабаш, неонацистов. И хотя тайное собрание состоялось еще в прошлые выходные, в немецкой прессе писать начали об этом только сейчас.По информации СМИ, сборище было организовано молодежной структурой партии «Родина», которые даже в своем названии «Молодые националисты» не скрывают идейной сущности организации.Хотя партия «Родина» причисляет себя всего лишь к ультраправым, ведомство по охране Конституции ФРГ рассматривает ее в качестве «правоэкстремистской политической силы» и «самой значительной неонацистской партии, возникшей после 1945 года». Почему эта структура до сих пор практически легально действует в ФРГ, где существуют одни из самых строгих законов касательно пропаганды неонацизма и фашизма, неизвестно. Некоторые эксперты вообще называют «Родину», которая до 2023 года называлась Национал-демократическая партия Германии, преемницей Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП)*, которая правила в нацистской Германии.Касательно самой встречи неонацистов, то проходила она в специальном лагере, принадлежащем партии. Территория лагеря обнесена высоким забором, однако репортерам независимого исследовательского медиа-проекта, освещающего тему воинствующего и организованного неонацизма, Recherche Nord удалось даже заснять сходку. Сборище было приурочено к так называемому «празднику солнцестояния» — ровно так же, как это делали подростки из гитлерюгенда с 1933 года. Причем на мероприятии, судя по снимкам, присутствовали и маленькие дети.– пишет немецкое издание Bild.Журналисты обратились за комментарием по поводу правомочности этого собрания молодых неонацистов к специалисту по уголовному праву Кристиану Симонису. Однако он отметил, что при соблюдении определенных правил данные сборища не являются противозаконными и не преследуются по уголовным статьям, особенно когда они проводятся на частной территории. В частности, собрание не требует разрешения властей, если в нем принимает участие не более 200 человек.Уголовное преследование может наступить, если участники собрания, например, надели черно-красно-золотые балаклавы (цвета национального флага ФРГ) вместе с нацистской символикой. За такое может грозить реальный срок до трех лет лишения свободы.В свое время Адольф Гитлер тоже начинал с мирных посиделок с единомышленниками в пивных барах. К чему это привело, мы все знаем прекрасно. Но, видимо, нынешние немецкие власти больше волнует зеленая энергетика, антироссийские санкции и поддержка откровенно неонацистской Украины, а не реинкарнация нацизма в собственной стране.НСДАП* – организация, которая признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.Лебенсборн** – организация, которая признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.