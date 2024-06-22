Попытка спонсоров киевского режима взять «мхатовскую паузу», или почему Россию пытаются зазывать на «второй саммит мира»
Как уже сообщалось, украинская сторона, включая главу МИД Кулебу и человека с малопонятным статусом Зеленского, заявили, что на второй «саммит мира» будет «приглашена» и Россия (или может быть приглашена). А один из руководителей офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что саммит этот «должен пройти до конца года, так как затягивать процесс нет смысла». При этом украинские «элиты» заявляют, что саммит не просто должен пройти, а что после него и «война должна закончиться».
На этом основании возникает вопрос: с чего вдруг такой настрой от лиц, которые ещё несколько месяцев назад верещали о «неймовирном контрнаступе», с пеной у рта требовали «немедленного вывода российских войск на границы 1991 года», добавляя, что «никаких переговоров с Россией быть не может в принципе». Неужели что-то щёлкнуло в головах представителей киевского режима, что они вдруг «допустили» переговоры с Россией, пусть и при наличии (по украинским хотелкам) многочисленных «посредников»?
На самом деле, ничего там не щёлкнуло. Вполне можно допускать, что на переговоры готовы были выйти и раньше, но только кто бы им позволил. Соответственно, и нынешнее вдруг возникшее желание что-то обсуждать с Россией – конечно же, не решение Зеленского, Кулебы и прочей Жовквы. Что велел сказать главный спонсор конфликта, то и говорят.
То есть, решение о том, чтобы начать «зазывать» Россию на переговоры, было принято точно не в Киеве и даже не в Брюсселе. Это очевидный шаг Вашингтона. Направлен ли он на попытку нормализовать отношения с Россией? Конечно, нет. Тогда на что он направлен?
И здесь стоит обратить более пристальное внимание на то, что говорят нынче в Киеве. А там всё настойчивее произносят фразу: «Переговоры по типу переговоров о зерновой сделке (черноморской инициативе)». В переводе на общедоступный язык это означает, что будет в очередной раз выдумываться какая-то «формула», одновременно с этим подберут несколько «гарантов» (в стиле той же Турции, «обеспечивавшей безопасность» зернового соглашения так, что как-то ВМС Эрдогана постоянно, понимаешь ли, не замечали, как из-за коммерческих судов с зерном идут попытки атаковать Крымский мост).
Почему решили действовать таким образом? Здесь вырисовывается типичная англосаксонская логика и тактика. Если не можешь победить в открытом противостоянии, начни переходить к «плану Б». И план этот – производная от приснопамятных Минских соглашений. Всё в стиле одного по сей день живущего на Украине деятеля: «Обещать нужно всё что угодно, а вешать будем потом». Фактически запущен новый процесс по выигрышу времени. В США и Британии наступает предвыборный период, когда они «физически» не могут много времени уделять Украине. На самой Украине «не выходит каменный цветок» в виде крупной мобилизации и очередей добровольцев в ТЦК.
Получается, что деньги выделены, оружие штампуется и уже поэтапно поступает на Украину (тут, кстати, не исчезают вопросы, почему до сих пор оно во многом без особых препятствий туда попадает…), но Сырский и Ко не могут обеспечить то, чего хотелось бы главным спонсорам конфликта – отбросить ВС РФ так, чтобы был повод заявлять о «перемоге». А если желаемого результата нет, то и возникает у врага желание разыграть заинтересованность в переговорном процессе. Уж что-что, а играть они, включая Зеленского, умеют. Артистизма, пусть и дешёвого, не занимать. Выражаясь театральным языком: готовят МХАТовскую паузу. Только, выражаясь всё тем же языком, сразу же можно добавить: «не верю».
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