Попытка спонсоров киевского режима взять «мхатовскую паузу», или почему Россию пытаются зазывать на «второй саммит мира»

8
Попытка спонсоров киевского режима взять «мхатовскую паузу», или почему Россию пытаются зазывать на «второй саммит мира»

Как уже сообщалось, украинская сторона, включая главу МИД Кулебу и человека с малопонятным статусом Зеленского, заявили, что на второй «саммит мира» будет «приглашена» и Россия (или может быть приглашена). А один из руководителей офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что саммит этот «должен пройти до конца года, так как затягивать процесс нет смысла». При этом украинские «элиты» заявляют, что саммит не просто должен пройти, а что после него и «война должна закончиться».

На этом основании возникает вопрос: с чего вдруг такой настрой от лиц, которые ещё несколько месяцев назад верещали о «неймовирном контрнаступе», с пеной у рта требовали «немедленного вывода российских войск на границы 1991 года», добавляя, что «никаких переговоров с Россией быть не может в принципе». Неужели что-то щёлкнуло в головах представителей киевского режима, что они вдруг «допустили» переговоры с Россией, пусть и при наличии (по украинским хотелкам) многочисленных «посредников»?



На самом деле, ничего там не щёлкнуло. Вполне можно допускать, что на переговоры готовы были выйти и раньше, но только кто бы им позволил. Соответственно, и нынешнее вдруг возникшее желание что-то обсуждать с Россией – конечно же, не решение Зеленского, Кулебы и прочей Жовквы. Что велел сказать главный спонсор конфликта, то и говорят.

То есть, решение о том, чтобы начать «зазывать» Россию на переговоры, было принято точно не в Киеве и даже не в Брюсселе. Это очевидный шаг Вашингтона. Направлен ли он на попытку нормализовать отношения с Россией? Конечно, нет. Тогда на что он направлен?
И здесь стоит обратить более пристальное внимание на то, что говорят нынче в Киеве. А там всё настойчивее произносят фразу: «Переговоры по типу переговоров о зерновой сделке (черноморской инициативе)». В переводе на общедоступный язык это означает, что будет в очередной раз выдумываться какая-то «формула», одновременно с этим подберут несколько «гарантов» (в стиле той же Турции, «обеспечивавшей безопасность» зернового соглашения так, что как-то ВМС Эрдогана постоянно, понимаешь ли, не замечали, как из-за коммерческих судов с зерном идут попытки атаковать Крымский мост).

Почему решили действовать таким образом? Здесь вырисовывается типичная англосаксонская логика и тактика. Если не можешь победить в открытом противостоянии, начни переходить к «плану Б». И план этот – производная от приснопамятных Минских соглашений. Всё в стиле одного по сей день живущего на Украине деятеля: «Обещать нужно всё что угодно, а вешать будем потом». Фактически запущен новый процесс по выигрышу времени. В США и Британии наступает предвыборный период, когда они «физически» не могут много времени уделять Украине. На самой Украине «не выходит каменный цветок» в виде крупной мобилизации и очередей добровольцев в ТЦК.

Получается, что деньги выделены, оружие штампуется и уже поэтапно поступает на Украину (тут, кстати, не исчезают вопросы, почему до сих пор оно во многом без особых препятствий туда попадает…), но Сырский и Ко не могут обеспечить то, чего хотелось бы главным спонсорам конфликта – отбросить ВС РФ так, чтобы был повод заявлять о «перемоге». А если желаемого результата нет, то и возникает у врага желание разыграть заинтересованность в переговорном процессе. Уж что-что, а играть они, включая Зеленского, умеют. Артистизма, пусть и дешёвого, не занимать. Выражаясь театральным языком: готовят МХАТовскую паузу. Только, выражаясь всё тем же языком, сразу же можно добавить: «не верю».
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Офицер запаса Звание
    Офицер запаса
    +3
    Сегодня, 18:47
    На фото эти мишени хорошо стоят. Кучно. Трудно промазать.
    1. алексеев Звание
      алексеев
      +1
      Сегодня, 19:45
      " ... мишени хорошо стоят."
      Это точно!
      Нужно, чтобы Зеля и многие из его присных не дожили до конца года. Тогда и переговоры пойдут лучше. Дескать, кто не скачет, виноват, кто надувает воинственно зоб, той и долго не живёт. Да и гейропцев не помешало бы накрыть, когда они в Куев нос суют для демонстрации своей любви.
  2. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 18:47
    Зона безопасности ещё не создана, так что; ждите русский триколор на Дунае.
  3. Vladlous Звание
    Vladlous
    +1
    Сегодня, 19:01
    Вот все эти "саммиты мира", на мой взгляд, обыкновенная ширма. Они прекрасно знали, что Россия от этого лживого шапито откажется, и не только конкретно от этого, но и от всех последующих: переговоры на Западе вести не с кем, да и зачем? Повторить новую трагическую комедию со Стамбульскими соглашениями? Нет...

    Думаю, под этой широмй решались вопросы развязывания большой войны против России. Запад изобразил мнимое желание заключить мир, а на самом деле, если посмотреть перемещение войск последних месяцев, то динамика очевидна: Запад готовит нападение. И не только на Украине. Давление нарастает и в Арктике, и в Скандинавии, и в Прибалтике, и на польско-белорусской границе, расшатывается Закавказье, закипает Молдавия и Преднестровье, странные процессы протекают в Средней Азии. К нашим границам перебрасываются всё новые части. И это не мифически 100 леопардов для Бундесвера в 2030 году. Это реальные группировки, собранные вдоль наших границ в ходе многочисленных учений за последний и предыдущий год.

    А эти саммиты... Чего говорить - обсуждали раздел России.... одни междометья.
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +1
      Сегодня, 19:18
      Саммиты нужны Западу что бы получить хоть какую то поддержку стран ГБ. За прошедшее время (с решения генассамблеи ООН) вся поддержка (а она была) растеряна. На последнем саммите им ясно дали понять, что без России ГЮ участвовать в этом не будет. Отсюда и кастрация формулы Зе и решение пригласить Россию, а то, что она от него откажется постараются обернуть в свою пользу. Запад выполняет требование стран ГЮ. Ему нужно их участие и нужно до того, как состоится Китайско-Бразильский саммит.
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 19:05
    человека с малопонятным статусом Зеленского
    Человек без паспорта wink
    1. старпом Лом Звание
      старпом Лом
      0
      Сегодня, 19:56
      Человек без паспорта

      Ну что вы. У него их минимум 2 , а может быть и 4 и больше: окраинский , Израильский ,Российский , Британский , американский....
  5. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 20:03
    Какая разница, кто принял решение "зазвать" Россию на переговоры. России там делать нечего. Хотелось, чтобы и в этот раз нашелся "спаситель" России от очередного "договорняка".