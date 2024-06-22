Президент Сербии подтвердил реэкспорт боеприпасов на 800 млн евро, которые могли достаться Украине

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Президент Сербии подтвердил реэкспорт боеприпасов на 800 млн евро, которые могли достаться Украине

В России принято считать Сербию очень дружественной нам страной, а сербов — братьями-славянами. Вроде всё так и есть на деле. Президент Республики Сербия Александр Вучич находится под мощным прессингом Брюсселя и Вашингтона как по поводу непризнания суверенитета Косово, так и из-за отказа поддерживать антироссийские санкции и помогать Украине.

Но вдруг выясняется, что у России, похоже, из всех настоящих друзей таковыми можно считать разве что лишь Белоруссию, да с недавнего времени еще и КНДР. Дружба дружбой, а бизнес — он такой, всё можно, видимо считает сербский лидер.



Британская газета Financial Times выяснила, что в аккурат за последние примерно два-три года, это когда уже шла СВО, объем экспорта боеприпасов из Сербии, которые поступили на Украину через третьи страны, составил примерно 800 миллионов евро. Причем Вучич даже не стал опровергать эти данные, заявив в интервью изданию, что цифра соответствует «приблизительным показателям» и что эта сумма, «может быть, за два или три года, что-то в этом роде».

Продолжая настаивать на том, что он не выступает на чьей-либо стороне в российско-украинском конфликте, президент Сербии пояснил, что экспорт боеприпасов выгоден как национальным частным компаниям, так и полезен для экономики страны. Он отметил, что в его обязанности не входит контроль за тем, кто станет конечным получателем сербского оружия.

Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать их на Украину или в Россию. Но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они в конечном итоге с этим сделают — это их работа

— даже не стал оправдываться сербский лидер.

Он отметил, что у Сербии есть прекрасная возможность заработать на экспорте оружия, так как производимые в стране вооружения и боеприпасы дешевле, чем изготавливаемые в других западных государствах. В ближайшее время, добавил Вучич, продажа за рубеж военной продукции из Сербии, скорее всего, даже увеличится.

Схожее мнение высказывает и министр финансов Сербии Синиша Мали. По его словам, оборонная промышленность страны, в которой заняты около 20 тысяч человек при численности населения в семь миллионов, может быстро расширяться.

В конце февраля прошлого года в соцсетях были опубликованы документы, из которых следовало, что сербская компания Krusik поставила Киеву через Стамбул и Братиславу ракеты для систем залпового огня. В публикации говорилось о 3,5 тыс. единиц 122-миллиметровых реактивных снарядов для РСЗО М-21 «Град». Минобороны Сербии тогда эти данные опровергло, не признали их достоверность и в компании Krusik. Ранее министр обороны страны Милош Вучевич допустил, что сербское оружие могло оказаться на Украине, но не по воле Белграда, а из-за стран, которые не соблюдают двусторонние договоры.
30 комментариев
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  1. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +7
    Сегодня, 19:28
    Президент Сербии подтвердил реэкспорт

    Это всё что надо знать о Сербии и её президенте
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 19:36
      Юрий Я hi, не о Сербии а о Вучиче и ко, ну что тут скажешь выбрал он по ходу сторону то, а все эти отговорки такие отговорки.
      1. Сергей Сергей_4 Звание
        Сергей Сергей_4
        -1
        Сегодня, 19:54
        да нет, почему мы отделяем президента от народа, который его же и выбрал... и с окраиной такая же история, все они там белые и пушистые, вот только президент чёрт рогатый... каждый народ достоин своего лидера!
    2. Borik Звание
      Borik
      +2
      Сегодня, 19:39
      Как никогда высказывания Александра III верны у России только два союзника Армия и Флот.
      Ни друзей ни товарищей тоже нет.
  2. PVV66 Звание
    PVV66
    +2
    Сегодня, 19:34
    В полку иуд прибыло... Хорошо же мы умеем выбирать себе друзей.
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      +3
      Сегодня, 19:37
      Выбирай не выбирай.... других всё равно не будет.
    2. Сергей Сергей_4 Звание
      Сергей Сергей_4
      -1
      Сегодня, 19:58
      а, что вы хотели лучшее из худших... смеются над северной Кореей и Ираном, а помогают нам только они... и где же наши "братья" славяне? сказал бы, но в "баню" не хочу.
  3. ИВЗ Звание
    ИВЗ
    +3
    Сегодня, 19:36
    Он отметил, что в его обязанности не входит контроль за тем, кто станет конечным получателем сербского оружия.
    . Учтём. Оправдывать поступки этих камарадов уже поднадоело. Нет Сербии гадить не будем, Косову помогать тоже, но учтём и, думаю, случай припомнить этому господину его поступки и риторику обязательно представится.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 19:38
      ИВЗ hi, мы то учтем но от нас не зпвисит, возможно что Москва и дальше будет привечать Вучича как ни в чём не бывало.
      1. ИВЗ Звание
        ИВЗ
        +1
        Сегодня, 19:48
        мы то учтем но от нас не зависит
        Я не нас лично имею ввиду. Что-что, а предательство "Москва" тоже не любит и по возможности мордой таких умняшек сантехнику полирует.. Другое дело, что возможности... А надуться и " не привечать" ... ну, детство. Надо ждать момент.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 19:51
          ИВЗ, тогда почему у мы с турками до сих пор общаемся и общие дела ведем уж они то точно недркжеских действий нпсовершали. И ждать момент мы будем век?
  4. Fisher Звание
    Fisher
    +1
    Сегодня, 19:36
    Капитализм. А почему нам бы у них не купить?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 19:40
      Fisher hi, а доставлять то как? США и компани пасут маршруты а тут из Европы да в Россию очень проблематично.
  5. Пауль Звание
    Пауль
    +3
    Сегодня, 19:37
    Видимо сербской элите 800 млн евро нравится больше 150 млн россиян sad
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 19:44
      Пауль hi, а вы думаете что в любой другой стране эти "элиты" выбирут что-то другое.
      1. Пауль Звание
        Пауль
        0
        Сегодня, 19:46
        Да кто же знает наверняка?! Но элита Беллруссии, КНДР, Ирана и КНР возможно русскими дорожит больше чем бабками
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 19:49
          Пауль, ну за КНР это вы зря, вон их компании продолжают уходить с рынка России опасаясь санкций.
          1. Пауль Звание
            Пауль
            0
            Сегодня, 19:52
            Ну я и написал ВОЗМОЖНО. С другой стороны компании уходят, но именно КНР обеспечила структурную перестройку нашего экспорта, а это, согласитесь, дорогого стоит.
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 19:54
              Пауль, ничего это не стоит, потому как Китай свои ништяки и плюшки имеет со обеих сторон и цены ломает пользуясь моментом.
              1. Пауль Звание
                Пауль
                0
                Сегодня, 19:58
                Верно, но именно это и называется ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО/СОСУЩЕСТВАНИЕ. Иное называется колониализмом (как Запад) или идеализмом (как помощь СССР)
  6. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    -1
    Сегодня, 19:37
    Ну, если считать Вучича квинтэссенцией сербского народа, то да.. Но, на самом-то деле, это (А.В.) - лишь комок грязи на сербском пыльном тракте, не более
  7. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    0
    Сегодня, 19:42
    А я всё же верю в сербов. Ля-ля. Короткий.
  8. Влад2012 Звание
    Влад2012
    0
    Сегодня, 19:42
    Насколько помню для реэкспорта надо согласие поставщика в лице государства иметь. Помните снаряды к Гепардам. Так что Вучич заврался.

    Или завтра к нему приедут какие-нибудь африканские бизнесмены и скупят все снаряды вместе с гаубицами, и потом они окажутся в России.
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 19:50
      Цитата: Влад2012
      Насколько помню для реэкспорта надо согласие поставщика в лице государства иметь

      В зависимости от контракта, Сербия такой пункт может и не включать
  9. Серж9901 Звание
    Серж9901
    +2
    Сегодня, 19:42
    Дело не в Сербиях-Словакиях-Словениях-их_там_мильярд ... Дело в нас . Нараздавали оружия по всему миру , и это оружие в нас же стреляет . И ладно бы продали по выгодной цене , а то зачастую с дисконтом "братскому очередному народу" (той же Сербии Ми и ПВО) . Потом этот "братский народец" с наглой физией вучичей перепродает "выгодно" тем , чья "работа" - гадить России и все заново ... Порядочность - дело благородное , но не на крови собственного народа . Не пора ли всех "порядочных" - в окопы (фигурально, конечно ) .
  10. Грац Звание
    Грац
    +1
    Сегодня, 19:43
    Поставщики смерти, должны объявляться Россией в розыск, сербское руководство к сожалению разочаровывает, даже венгры ведут себя более честно, и словаки вроде как одумались, в Вучиче я всегда сомневался с двойным дном человек оказался, а как он о дружбе с Россией соловьем разливался в интервью нашим журналистам
  11. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 19:45
    Конченая мразь. Независимость Косово.
  12. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 19:45
    Глядя на фотку... я орнул... 2... это сила!
    Один порошек нюхает, другой извилиними двумя как вилкой растишку. Это реально за таких проголосовали. Я не претендую, что ВВП там богатырь... но тут... ой я ржу... держите меня семеро laughing
  13. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 19:58
    Мы не можем экспортировать их на Украину или в Россию. Но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они в конечном итоге с этим сделают — это их работа

    Интересно, а Россия могла бы, теоретически, через третьи страны и десятые руки, перекупить это вооружение? Через страны Востока, или Африки, или ещё как-то? Товары двойного назначения как-то же попадают к нам, Запад периодически по этому поводу истерит
  14. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 19:59
    Изза стран которые не соблюдают двусторонние договоры-особенно когда там нет пункта об запрете передачи и перепродажи третьим странам и или вывоза за границу страны получателя. Осень удобно и никто ничего не нарушает.