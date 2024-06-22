Президент Сербии подтвердил реэкспорт боеприпасов на 800 млн евро, которые могли достаться Украине
В России принято считать Сербию очень дружественной нам страной, а сербов — братьями-славянами. Вроде всё так и есть на деле. Президент Республики Сербия Александр Вучич находится под мощным прессингом Брюсселя и Вашингтона как по поводу непризнания суверенитета Косово, так и из-за отказа поддерживать антироссийские санкции и помогать Украине.
Но вдруг выясняется, что у России, похоже, из всех настоящих друзей таковыми можно считать разве что лишь Белоруссию, да с недавнего времени еще и КНДР. Дружба дружбой, а бизнес — он такой, всё можно, видимо считает сербский лидер.
Британская газета Financial Times выяснила, что в аккурат за последние примерно два-три года, это когда уже шла СВО, объем экспорта боеприпасов из Сербии, которые поступили на Украину через третьи страны, составил примерно 800 миллионов евро. Причем Вучич даже не стал опровергать эти данные, заявив в интервью изданию, что цифра соответствует «приблизительным показателям» и что эта сумма, «может быть, за два или три года, что-то в этом роде».
Продолжая настаивать на том, что он не выступает на чьей-либо стороне в российско-украинском конфликте, президент Сербии пояснил, что экспорт боеприпасов выгоден как национальным частным компаниям, так и полезен для экономики страны. Он отметил, что в его обязанности не входит контроль за тем, кто станет конечным получателем сербского оружия.
— даже не стал оправдываться сербский лидер.
Он отметил, что у Сербии есть прекрасная возможность заработать на экспорте оружия, так как производимые в стране вооружения и боеприпасы дешевле, чем изготавливаемые в других западных государствах. В ближайшее время, добавил Вучич, продажа за рубеж военной продукции из Сербии, скорее всего, даже увеличится.
Схожее мнение высказывает и министр финансов Сербии Синиша Мали. По его словам, оборонная промышленность страны, в которой заняты около 20 тысяч человек при численности населения в семь миллионов, может быстро расширяться.
В конце февраля прошлого года в соцсетях были опубликованы документы, из которых следовало, что сербская компания Krusik поставила Киеву через Стамбул и Братиславу ракеты для систем залпового огня. В публикации говорилось о 3,5 тыс. единиц 122-миллиметровых реактивных снарядов для РСЗО М-21 «Град». Минобороны Сербии тогда эти данные опровергло, не признали их достоверность и в компании Krusik. Ранее министр обороны страны Милош Вучевич допустил, что сербское оружие могло оказаться на Украине, но не по воле Белграда, а из-за стран, которые не соблюдают двусторонние договоры.
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