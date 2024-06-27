Истребитель ВВС США шестого поколения может оказаться мертворожденным проектом
Увы, но США действительно «на пороге большого шухера». И по всем канонам детектива, могут начаться такие движения, что весь оружейный мир будет тоннами жрать попкорн, наблюдая за этим выдающимся шоу.
В чем интрига? В том, что по очень странным обстоятельствам, новый истребитель ВВС США шестого поколения может оказаться мертворожденным проектом. Да, вот так, ни больше и не меньше.
В течение многих лет ВВС США неизменно утверждали, что их окутанная завесой секретности программа по разработке реактивного истребителя шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD) гарантирует, что ВВС смогут продолжать доминировать в небе до середины 21 века и в итоге заменить и без того впечатляющие, но несколько дороговатые в эксплуатации (вот самую капельку) истребители-невидимки F-22 Raptor.
Представители ВВС утверждали, что NGAD, который, по прогнозам, будет стоить в разработке 16 миллиардов долларов, разрабатывается с беспрецедентной скоростью. В 2020 году ВВС сообщили, что по крайней мере один полномасштабный демонстратор NGAD начал летные испытания и останется главным приоритетом службы. Ожидалось, что в этом году ВВС США заключат контракт с Boeing или Lockheed-Martin на постройку не менее 200 истребителей NGAD, каждый из которых, по прогнозам, будет стоить сотни миллионов долларов.
Видимо, что-то пошло не так, потому что начались какие-то не совсем понятные очень осторожные высказывания лиц типа начальника штаба ВВС Дэниела Оллвина, который 14 июня был очень осторожен в отношении будущего NGAD.
Зловещая тьма заклубилась над тем сегментом Пентагона, где располагаются штабы и службы ВВС США. Негатива сильно добавили известия о том, что руководство ВВС вот-вот объявит об увольнениях. Оллвин предположил, что служба нашла «другой способ развития возможностей», не требуя пилотируемого истребителя шестого поколения, а «опираясь» на реактивный истребитель с беспилотниками Collaborative Combat Aircraft (CCA), первоначально предназначенный для сопровождения NGAD в бою».
Вот так и сразу: NGAD долой, оставляем БПЛА с невнятными возможностями?
Вполне возможно, что неожиданно траурный тон ВВС в отношении NGAD может быть политической уловкой, направленной на то, чтобы спровоцировать Конгресс на предоставление дополнительного финансирования. Действительно, службы иногда представляют непривлекательные результаты в надежде спровоцировать такие дорогостоящие вмешательства.
Надо сказать – не без оснований. Примеров вмешательства Конгресса для спасения программ или транспортных средств, которые действительно хотели вывести из эксплуатации, достаточно. Можно на ходу вспомнить историю A-10 Thunderbolt и программу Littoral Combat Ship. Хотя «Фридомы» и «Индепенденсы» это уже не спасет, хоть денег и было влито при Ниагары.
Но не исключено, что реальное сокращение бюджета в сочетании с изменениями в том, как ВВС оценивают полезность, стоимость и долговечность внедрения истребителя-невидимки шестого поколения, может в конечном итоге обречь NGAD на гибель.
Примечательно, что ВМС США также недавно сообщили, что они откладывают на неопределенный срок родственную программу NGAD (также называемую NGAD), направленную на разработку палубного реактивного истребителя шестого поколения под названием F/A-XX. Этот самолет также называют Project2937 или Link Plummeria в некоторых бюджетных документах. Он должен был бы заменить немалозаметные самолеты FA-18E/F Super Hornet, производство которых прекратится в 2025 году.
Концепт-арт истребителя-невидимки F/A-XX от Boeing. Этот реактивный самолет предназначен для палубных операций на крупных авианосцах с акцентом на противовоздушную оборону флота с использованием ракет большой дальности.
Несмотря на то, что в этом году ожидается, что контракт по FA-XX будет заключен с «большой тройкой» (Northrup Grumman, Lockheed-Martin и Boeing), в марте ВВС объявили, что задержат две трети годового бюджета программы в размере 1,5 миллиарда долларов, чтобы сосредоточиться на повышении уровня готовности оперативных эскадрилий. Это, знаете, бюджетом да ниже пояса…
Что должен был делать NGAD?
В настоящее время ВВС эксплуатируют два истребителя-невидимки: около 180 истребителей F-22A Raptor, оптимизированных для воздушного боя, и примерно 260 многоцелевых истребителей F-35A Lightning, которые больше ориентированы на ударные задачи. Ожидается, что за ними последуют еще более 1000 F-35A Lightning.
Истребитель-невидимка F-22A Raptor запустил ракету малой дальности AIM-9M Sidewinder в 2001 году. По общим оценкам, ракеты малой дальности с инфракрасным наведением имеют 80%-ную вероятность поражения в воздушном бою, но сближение с вражеским истребителем для их доставки влечет за собой высокий риск взаимного уничтожения. Истребители-невидимки, такие как Raptor, с большей вероятностью смогут безопасно войти в зону действия Sidewinder под выгодным углом, не будучи обнаруженными противником.
К сожалению, удивительно маневренные «Рапторы» обременены устаревшей электроникой 1990-х годов и дорогостоящими стелс-покрытиями разработок прошлого века, а серьезная модернизация будет непрактично дорогой, поскольку F-22 больше не производится.
Таким образом, ВВС рассчитывали на то, что NGAD заменит F-22 и дополнит F-35 в качестве полноценного истребителя 21 века.
Истребитель завоевания превосходства в воздухе Century Tech, оснащенный большей тягой, создаваемой двигателями адаптивного цикла следующего поколения, более экономичными стелс-материалами для снижения эксплуатационных расходов, интегрированными возможностями искусственного интеллекта и управления дронами, а также расширенными сетевыми возможностями датчиков и управления огнем. Эти черты призваны помочь сохранить преимущество над новыми самолетами-невидимками и наземными интегрированными системами ПВО Китая и России.
Что же пошло не так? Что убило в зародыше новый истребитель-невидимку ВВС?
Высокопоставленный чиновник ВВС под ником «Mike Black» в социальных сетях написал, что инвестиции ВВС в обычную войну подрываются необходимостью одновременно модернизировать ядерные средства поражения наземного и воздушного базирования, которые они предпочли бы никогда не использовать в бою.
Ну так себе оправдание. Действительно, вооруженные силы США в настоящее время проводят сразу три крупные программы замещения, которые одновременно затрагивают межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования LGM-30G Minuteman III, бомбардировщики-невидимки B-2 и крылатые ракеты AGM-86 для B-52.
Их согласно планов заменят межконтинентальная баллистическая ракета LGM-35 Sentinel компании Northrоp Grumman, бомбардировщик-невидимка B-21 Raider компании Northrоp Grumman и крылатая ракета AGM-181 LRSO компании Raytheon. Цена разработки Sentinel, в частности, уже превысила бюджет на 37%, до 125 миллиардов долларов.
В своих сообщениях «Блэк» написал, что в нынешних условиях Пентагон не может позволить себе одновременно B-21, NGAD и Sentinel. Он утверждал, что военное ведомство предпочло бы истребители NGAD, но руководствуясь политическими мотиввами, намерено потратить десятки миллиардов долларов на модернизацию/восстановление шахт для ядерных ракет.
Неужели F-35 съели бюджет NGAD?
Другая теория, выдвинутая авиационным журналистом Биллом Свитманом, утверждает, что перерасход средств на эксплуатацию F-35 и неудачные усилия по Block 4 могут сократить бюджетные средства, необходимые для финансирования работ по NGAD.
Истребитель F-35, как известно, был обременен долгим, мучительным и сверхбюджетным процессом разработки, но в 2020-х годах он все-таки стал коммерчески успешен (экспортные заказы продолжают расти) и до сих пор, похоже, удовлетворительно работает в воздухе, по-прежнему оставаясь одним из самых безопасных самолетов.
Но две огромные проблемы остаются.
Первая: эксплуатационные расходы на летный час остаются высокими и продолжают расти (в настоящее время для ВВС они составляют около 6,6 миллиона долларов в год на F-35A), что побудило службы дать предписание летать на самолете реже, поскольку уровень эксплуатационной готовности неуклонно снижался в течение пяти лет.
Вторая: программа модернизации F-35 до нового стандарта Block 4 настолько отстает от графика и настолько выходит за рамки бюджета, что в апреле ВВС объявили, что существенно сокращают модернизацию, сокращая многочисленные возможности, запланированные для обновления «Tech Refresh 3».
В итоге что? Правильно, долетались.
Вообще это все отдает такой жутью из истории наших 90-х годов, когда летчики не летали, потому что не было денег на керосин и обслуживание самолетов. Но тут денег-то в США полно, вопрос в том, что экономят дорогостоящий ресурс. В общем – авиамаразм во плоти. И как выйти из этого положения, не совсем понятно, потому что здесь замкнутый круг: уменьшение времени полетов сказывается на подготовке летного состава, что тоже не есть хорошо для боеспособности ВВС.
Могут ли беспилотные летательные аппараты Collaborative Combat Aircraft заменить NGAD?
Военно-воздушные силы, похоже, видят путь, по которому отдельно разработанные для взаимодействия с NGAD беспилотники CCA смогут работать с F-35 (и, возможно, даже с F-15EX и F-16). Вооруженные новыми ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности (AIM-260 и, возможно, модернизированные под это LREW), беспилотники, по мнению некоторых в Пентагоне, теоретически могут сохранить превосходство в воздухе без NGAD.
Безусловно, беспилотный летательный аппарат CCA, разработанный для взаимодействия с NGAD, изначально предназначался для полетов вместе с другими аппаратами, типа истребителей F-35 и, вероятно, со временем другие самолеты могут быть адаптированы для использования в качестве ведущих для ССА.
Но тонкая эта материя. Одно дело – когда БПЛА и самолет изначально конструировались для взаимодействия, другое – приспосабливать для этого более старый самолет, который для этого не готов. Надо где-то размещать аппаратуру взаимодействия, согласовывать и переписывать протоколы и так далее. Это не так просто, как кажется на первый взгляд.
Получается интересно: одна из потенциальных тактических концепций заключается в том, чтобы полагаться на беспилотные летательные аппараты CCA для действий на «линии фронта» с высоким риском поражения средствами ПВО или в воздушном бою, в то время как «силы противостояния» пилотируемых истребителей остаются на расстоянии десятков километров в глубине своей территории. И каждый из самолетов управляет несколькими беспилотниками одновременно, а также вносит свой вклад в бою, используя дальнобойные ракеты.
Стоит отметить, что требования ВВС формируют беспилотный летательный аппарат CCA как относительно способный к выполнению боевых задач дорогой и (желательно) нерасходуемый летательный аппарат. Это нормально, это понятно.
НО! ССА стоит одну треть цены пилотируемого истребителя, а не одну десятую, первоначально задуманную для дронов, семейство которых получило название «верных ведомых»! У этой стоимости есть серьезные недостатки, главный из которых – сама стоимость. И, главное, совершенно не факт, что премиум-функции CCA могли бы компенсировать возможности устаревающего оборудования на истребителях 4 и 5 поколений.
Кроме того, вполне реально, что беспилотные летательные аппараты могут быть усовершенствованы или заменены в соответствии с появлением новых технологий, и сделать это дешевле и проще, чем с пилотируемыми летательными аппаратами. Оператора переучить проще, чем летчика, и ему, оператору, не придется сидеть в кабине, уворачиваться от русских ракет, катапультироваться и уповать на то, что отряды спасения окажутся оперативнее поисковых отрядов противника.
Учитывая, кого у нас отправляют на поиск сбитых вражеских пилотов – мороз по коже. Справедливый и жестокий.
Тем не менее, Блэк утверждал, что ВВС могут попытаться «впихнуть» роль и возможности NGAD в F-35, «... вы потеряете неотъемлемые возможности, которые вы получите от планера NGAD: характеристики низкой заметности, дальность/кинематические характеристики и полезную нагрузку».
Вот это логично. Конечно, ни один БПЛА не утащит столько боевой нагрузки, сколько возьмет истребитель. Даже тяжелая штуковина типа российского «Охотника» будет только летающим складом, способным отстрелить куда-то туда ракеты. А куда – будет показывать летчик с полноценного самолета.
Пока что только такой путь развития.
Что касается конкурентов, кто сказал, что у них все будет легче и быстрее? Да, если взять Китай, который расширяет свой парк истребителей-невидимок J-20 и работает над новыми типами самолетов, например, J-35 и, в конечном итоге, рано или поздно, но создаст свой собственный истребитель шестого поколения для завоевания превосходства в воздухе.
Изображение китайского истребителя-невидимки Chengdu J-20 с дополнительными очертаниями, выделяющими внутренние оружейные отсеки, предназначенные для вооружения, чтобы сохранить его малозаметность для радаров. Боекомплект в центральном отсеке может нести по меньшей мере четыре тяжелые ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности, в то время как в "щеках" размещается по одной ракете класса "воздух-воздух" малой дальности. По оценкам, к 2024 году у Китая может быть 200 или более J-20.
Именно в сценариях завоевания превосходства в воздухе самолет-невидимка, обладающий тягой и маневренностью для устойчивого выполнения агрессивных маневров воздушного боя, был бы желательным дополнением к F-35. Кроме того, NGAD, вероятно, будет спроектирован для большей дальности полета, чем F-22 и F-35, что делает его более подходящим для обширного Тихоокеанского театра военных действий и его способность сопровождать бомбардировщики-невидимки B-21 гораздо глубже во враждебное воздушное пространство, полагаясь только на внутреннее топливо и не используя воздушные танкеры для дозаправки – вот на этом можно было бы делать упор.
Возможно, в ВВС США просто не уверены в том, что какой-либо очень дорогой истребитель-невидимка, который они создают сегодня, будет оставаться эффективным достаточно долго, настолько, чтобы оправдать миллиардные затраты на разработку и техническое обслуживание, которые будут понесены в течение нескольких десятилетий. А несколько десятилетий – это в общем не так уж и много…
Чиновники намекнули, что военное ведомство предпочтет избежать долгосрочных обязательств по пилотируемой конструкции (которая может быстро устареть) в пользу своего рода альтернативы — выбора менее дорогих беспилотных летательных аппаратов в ответ на технологические разработки.
Только время покажет, насколько там все были правы, так как кажущееся изменение мнения ВВС в отношении NGAD наверняка вызовет споры и дебаты в Конгрессе и в военно-промышленном секторе в более широком смысле. Это же деньги…
Но в целом неуверенность в своих же разработках в стане ВВС США выглядит очень и очень своеобразно. Ведь как ни крути, а F-22 оказался мегадорогой и не очень эффективной игрушкой. F-35 явно лучше, но расходы на него просто ошеломительные. И получается, что в 6 поколение завтра шагнут F-15 и F/А-18 в сопровождении беспилотников.
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