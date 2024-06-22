Йеменские повстанцы заявили о ракетной атаке на авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» ВМС США и на коммерческое судно Transworld Navigator
Командование йеменской группировкой «Ансар Аллах» заявило о том, что была совершена атака на американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр». Утверждается, что атака была совершена после успешной атаки на коммерческое судно «Тьютор», которое в итоге затонуло.
Тем временем неназванный сотрудник военно-морского института США заявил о том, что «Дуайт Эйзенхауэр» был вынужден покинуть акваторию Красного моря и направлялся на базу в Норфолке.
Официального подтверждения американской стороной того, что авианосец ВМС США получил какие-либо подтверждения, на этот час нет.
Израильская пресса, цитируя одного из лидеров йеменских хуситов, пишет:
Судно Transworld Navigator ходит под флагом Либерии, однако, как утверждают хуситы, оно принадлежит одному из израильских бизнесменов.
О том, какие именно повреждения мог получить авианосец ВМС США пока тоже не сообщается, однако утверждается, что он был атакован двумя типами ракет в северной части акватории Красного моря.
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