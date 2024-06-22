Йеменские повстанцы заявили о ракетной атаке на авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» ВМС США и на коммерческое судно Transworld Navigator

Последовали атаки на американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» в Красном море, а также на коммерческое судно Transworld Navigator в Аравийском море. Transworld Navigator получил попадание ракеты в один из бортов.

Командование йеменской группировкой «Ансар Аллах» заявило о том, что была совершена атака на американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр». Утверждается, что атака была совершена после успешной атаки на коммерческое судно «Тьютор», которое в итоге затонуло.Тем временем неназванный сотрудник военно-морского института США заявил о том, что «Дуайт Эйзенхауэр» был вынужден покинуть акваторию Красного моря и направлялся на базу в Норфолке.Официального подтверждения американской стороной того, что авианосец ВМС США получил какие-либо подтверждения, на этот час нет.Израильская пресса, цитируя одного из лидеров йеменских хуситов, пишет:Судно Transworld Navigator ходит под флагом Либерии, однако, как утверждают хуситы, оно принадлежит одному из израильских бизнесменов.О том, какие именно повреждения мог получить авианосец ВМС США пока тоже не сообщается, однако утверждается, что он был атакован двумя типами ракет в северной части акватории Красного моря.