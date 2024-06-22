Йеменские повстанцы заявили о ракетной атаке на авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» ВМС США и на коммерческое судно Transworld Navigator

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Йеменские повстанцы заявили о ракетной атаке на авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» ВМС США и на коммерческое судно Transworld Navigator

Командование йеменской группировкой «Ансар Аллах» заявило о том, что была совершена атака на американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр». Утверждается, что атака была совершена после успешной атаки на коммерческое судно «Тьютор», которое в итоге затонуло.

Тем временем неназванный сотрудник военно-морского института США заявил о том, что «Дуайт Эйзенхауэр» был вынужден покинуть акваторию Красного моря и направлялся на базу в Норфолке.

Официального подтверждения американской стороной того, что авианосец ВМС США получил какие-либо подтверждения, на этот час нет.

Израильская пресса, цитируя одного из лидеров йеменских хуситов, пишет:

Последовали атаки на американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» в Красном море, а также на коммерческое судно Transworld Navigator в Аравийском море. Transworld Navigator получил попадание ракеты в один из бортов.

Судно Transworld Navigator ходит под флагом Либерии, однако, как утверждают хуситы, оно принадлежит одному из израильских бизнесменов.

О том, какие именно повреждения мог получить авианосец ВМС США пока тоже не сообщается, однако утверждается, что он был атакован двумя типами ракет в северной части акватории Красного моря.
39 комментариев
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  1. Dizel200 Звание
    Dizel200
    +16
    Сегодня, 20:40
    Эх, получше бы им ракеты. Эпично было бы ,если эта консервная банка затонула
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +9
      Сегодня, 20:47
      Эх, получше бы им ракеты. Эпично было бы ,если эта консервная банка затонула

      Молодцы!!! Знай, долбят и долбят, долбят и долбят и ничего с ними Штаты со всеми своими авианосцами, ракетами и самолётами сделать толком не может...
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 20:52
      Эх, получше бы им ракеты
      И побольше wink
    3. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +7
      Сегодня, 20:57
      Цитата: Dizel200
      Эх, получше бы им ракеты. Эпично было бы ,если эта консервная банка затонула

      Если бы у них могли оказаться наши "Граниты", чтобы в живую, в реальной обстановке их проверить !
    4. LiSiCyn Звание
      LiSiCyn
      +6
      Сегодня, 21:19
      Такую "консервную банку" потопить, этож сколько попаданий нужно?
      -20-24 попадания «Гранитов» (полный залп крейсеров 1144 и подлодок 949А) - авианосец превращается в обугленный остов, возможно и радиоактивный. В этом случае сами корабли эскорта его добьют (чтоб бедняга не мучился). Статья на ВО от 25 августа 2019г.
      У хуситов, пока таких мощных ракет нет. request
      К тому же залп должен быть, ракет 70-80.
      1. Андрей Николаев_4 Звание
        Андрей Николаев_4
        +2
        Сегодня, 21:41
        Наверное,зависит как и куда попадет;когда на Форрестоле под крылом самолета взорвалась всего одна ракета,он тоже неплохо выгорел,а у Гранита бч 600-750 кг…
        1. LiSiCyn Звание
          LiSiCyn
          0
          Сегодня, 21:44
          Почитайте статью, там и про Форрестол написано. "Нимиц", очень живучий корабль.
          1. Андрей Николаев_4 Звание
            Андрей Николаев_4
            0
            Сегодня, 21:54
            Поищу,почитаю.Просто все это теория,что будет на практике никто не знает;в 1941 м ни один терретик,наверное,не предполагал,что один снаряд пустит «Худ» на дно
            1. LiSiCyn Звание
              LiSiCyn
              +2
              Сегодня, 22:01
              Мне тоже до сих пор не верится, что одна ПКР "Нептун" потопит ракетный крейсер 1 ранга.
              Но повторюсь, "Нимиц" - очень живучий корабль.
      2. Hwostatij Звание
        Hwostatij
        0
        Сегодня, 21:43
        Смотря куда попасть. Маккейну, по слухам, одного НАР'а хватило, чтобы авик из строя надолго вывести.
        1. LiSiCyn Звание
          LiSiCyn
          +1
          Сегодня, 21:49
          В случае с пожаром на «Форрестоле» на его летной палубе рвануло: 16 авиабомб калибром 453 кг, 4 авиабомбы калибром 340 кг, 8 авиабомб калибром 225 кг.
          Из той же статьи на ВО.
          Корабль остался на плаву.
    5. Podvodnik Звание
      Podvodnik
      +2
      Сегодня, 22:45
      . если эта консервная банка затонула


      Нельзя топить атомный авианосец в Красном море. Радиоактивное загрязнение будет. Да и тяжко утопить его. Здоровенный. А если повредить удачно-то это хороший ремонт. Время, деньги, накладные расходы и прочее. А уж если пожар приличный-так вообще класс. Чем больше геморрой у непартнёров, тем лучше.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +8
    Сегодня, 20:41
    Ну ни с того ни с сего, корабль в базу не пойдёт, особенно корабль США особенно в такой момент. А стало быть что то заставило уйти.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 20:54
      А стало быть что то заставило уйти
      Если что и было, то никогда а этом не признаются. Престиж уронят
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 21:26
        Голландец Михель hi, если только сами по новой моде всё фоткать и снимать для Ю тубов не запалятся.
    2. solar Звание
      solar
      +1
      Сегодня, 21:27
      О том что он уйдет, объявили еще вчера. На смену придет другой, Теодор Рузвельт
      https://news.usni.org/2024/06/21/uss-dwight-d-eisenhower-leaving-red-sea-pacific-carrier-heading-to-the-middle-east
    3. Сергей3 Звание
      Сергей3
      0
      Сегодня, 21:47
      А стало быть что то заставило уйти.

      Может совесть проснулась? what А нет, о чём это я, у них она от рождения атрофирована.
    4. Кран Звание
      Кран
      +1
      Сегодня, 22:19
      Сегодня, 20:41
      Новый
      Ну ни с того ни с сего, корабль в базу не пойдёт, особенно корабль США особенно в такой момент. А стало быть что то заставило уйти.
      ....
      Ротация. Не?
    5. Dim_Med Звание
      Dim_Med
      0
      Сегодня, 22:29
      Пишут, что ротация группировок. Объявлено было заранее. На смену АУГ во главе с "Эйзенхауэром" идет АУГ с "Рузвельтом"
  3. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +2
    Сегодня, 20:42
    Хорошо бы таки получить подтверждения нанесённых повреждений. Я бы за это дело даже рюмочку выпил крепенького.
    1. старпом Лом Звание
      старпом Лом
      0
      Сегодня, 21:31
      Вся надежда на китайскую разведывательную авиацию. У нас дальние разведчики то еще имеются?
      1. antiaircrafter Звание
        antiaircrafter
        +1
        Сегодня, 21:40
        Цитата: старпом Лом
        У нас дальние разведчики то еще имеются?

        Этот вопрос выше моей пенсии.
  4. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +4
    Сегодня, 20:49
    Хорошего вечера всем пожелали хуситы!!!!
    Хотя у кого-то из Англосаксов не очень хороший.
    Жаль не добили Деду Дуайта Эйзенхауэра.
    В Норфолке пока хуситов нет.
    Уходит цель от хуситов.
    Но осталось много других целей для мести.
  5. Иванов_Иван2 Звание
    Иванов_Иван2
    +6
    Сегодня, 20:49
    работайте, хуситские братья
  6. stels_07 Звание
    stels_07
    +4
    Сегодня, 20:52
    атаковать и поразить цель-это две большие разницы,как говорят в Одессе..
    1. ettore Звание
      ettore
      +2
      Сегодня, 21:07
      Цитата: stels_07
      атаковать и поразить цель-это две большие разницы,как говорят в Одессе..

      Однако вынудили слинять потихому, а прибыл с помпой, а это тоже результат.
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        0
        Сегодня, 21:44
        Пусть следующего подвозят...
  7. Алексей Кошкаров Звание
    Алексей Кошкаров
    +1
    Сегодня, 20:53
    Ракеты надо помощнее выделить и инструкторов грамотных .
  8. Stoler Звание
    Stoler
    0
    Сегодня, 21:04
    Мы бы могли поставить ракеты по сильнее , но мы не такие wassat
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 21:36
      Цитата: Stoler
      Мы бы могли поставить ракеты по сильнее , но мы не такие

      К ракетам нужны пусковые установки, грамотно обученный персонал и надёжное прикрытие от атак противника, иначе толку не будет.
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        0
        Сегодня, 21:42
        К ракетам нужны пусковые установки, грамотно обученный персонал и надёжное прикрытие от атак противника, иначе толку не будет.

        Ваши бы слова, да в уши тем, кто ставит батареи С-400 и штучные экземпляры РЭБ в чистом поле...
  9. Сергей3 Звание
    Сергей3
    -1
    Сегодня, 21:21
    «Дуайт Эйзенхауэр» был вынужден покинуть акваторию Красного моря и направлялся на базу в Норфолке.

    Надо полагать, лишние дырки, не предусмотренные конструкцией, ему всё таки насверлили? wassat
  10. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    -5
    Сегодня, 21:33
    Бармалеи в сандалиях успешно бьют гегемона по щам.
    И только на Смоленской площади рисуют красные линии.
    1. LiSiCyn Звание
      LiSiCyn
      +2
      Сегодня, 21:55
      Этим, как вы выразилась "бармалеям в сандалях", терять особо нечего. Нам в отличии от них, есть.
  11. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 21:55
    Зачем повторно писать о том, что произошло в конце мая - начале июня? Тутор же благополучно затонул ровно неделю назад.

    Первое сообщение про обстрел хуситами авианосца USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) появилось 31 мая. Во второй раз хуситы сообщили об этом 2 июня.
  12. Nord11 Звание
    Nord11
    -1
    Сегодня, 22:13
    Ну понятное дело, американцам очень влом признаваться, что голодранцы в шлёпанцах повредили национальное достояние, стоящее три вагона денежек с американскими старичками..
  13. Алексей северянин Звание
    Алексей северянин
    0
    Сегодня, 22:15
    Поджали хвост америкосы, когда фитиль им вставили. Они горазды только с папуасами тягаться, когда уверены, что не прилетит ответка. Молодцы хуситы. Уважаю. Без лишнего политеса гнут свою линию. И заметьте, они единственные, кто делом поддержал палестинцев. Остальные только языками горазды. Что касается авианосца и его разворот к "родным берегам". Во время Отечественной войны наша К-21 под командованием Н. Лунина торпедировала немецкий линкор "Тирпиц", после чего тот стал на ремонт и более не участвовал в боевых действиях. Вот и с «Дуайтом Эйзенхауэром» похожая ситуация. Дай Бог.
  14. bars042 Звание
    bars042
    0
    Сегодня, 22:31
    Автор, вы с "новостью" не ошиблись?
    Хуситы атаковали авианосец США Dwight Eisenhower, покидающий Красное море. Кроме того, хуситы атаковали балкер Transworld Navigator в Аравийском море
  15. magier Звание
    magier
    0
    Сегодня, 22:32
    Наши поставки пока не дошли?