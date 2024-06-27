«Военный Шенген»: НАТО упрощает войну с Россией

Логистика войны

«Единственное, чего нам не хватает, — это времени. Мы должны быть на шаг впереди. Мы должны подготовить театр действий задолго до того, как будет применена статья 5.»

«У нас есть пять-восемь лет. За это время Россия сумеет нарастить вооруженные силы до уровня, который позволит начать вторжение на территорию стран НАТО. Я не говорю, что это непременно произойдет, но такая вероятность есть. Мы видим, что Россия производит множество вооружений и не все расходуются на Украине. Так что к 2029-му мы должны быть готовы.»

«Военный Шенген»



Карту можно легко назвать «Маршруты нападения на Россию»