«Военный Шенген»: НАТО упрощает войну с Россией
Логистика войны
Осенью прошлого года в Европе начали муссировать тему излишней бюрократизации военных перевозок. Например, сухопутный конвой, пересекающий несколько стран НАТО, должен оформлять разрешения в каждой стране транзита. То же самое касается и авиаперевозок, особенно, если на борту самолёта находится оружие или боеприпасы. Первым забил тревогу полгода назад начальник Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк:
Ещё один алармист Карстен Бройер, генерал-лейтенант и главный инспектор бундесвера:
В общем, настроения в блоке НАТО скверные и связаны они, в первую очередь, с многолетним пренебрежением интересами военных на континенте. Успокоительный тон жизни после развала Советского Союза заставил правительства Европейского Союза заметно сократить расходы на военных. После начала специальной военной операции чиновники из европейских армий не могли не воспользоваться подвернувшимся случаем и как следует запугать электорат. Мифическое вторжение России в Европу через несколько лет стало действенной палкой для выбивания новых оборонных ассигнований. Но плох тот генерал, что не мечтает о маленькой победоносной войне.
Похоже, что с возросшими свободами и бюджетными вливаниями, у блока НАТО появились притязания на российскую территорию. А заодно и на белорусские просторы. Иначе объяснить расширение военной логистики в Европе просто нечем. Ни одного разумного довода в пользу нападения России на страны НАТО нет и не предвидится. Совокупный военный потенциал Североатлантического блока несоизмеримо больше российского – развязывать войну в таких условиях может только сумасшедший. И, наоборот, при кратном превалировании сил НАТО очень высок соблазн решить вопрос с восточным соседом раз и навсегда. В 1941 году один неудачливый австрийский художник уже один раз попытался.
Несмотря на все доводы здравого смысла и рационального мышления, на Западе продолжают готовиться к войне с Россией. Точнее, готовить удобный плацдарм для нападения. В начале года ФРГ, Голландия и Польша подписали документ о беспрепятственном перемещении военных грузов. То есть из порта условного Роттердама конвои с боевой техникой будут переброшены к границам России и Белоруссии за считанные десятки часов. А если им выделят «зелёный коридор», то переброска войск займёт всего несколько часов.
«Военный Шенген»
Коридор Нидерланды-Германия-Польша далеко не единственный. В конце концов, наличие одного логистического узла нерационально – в ходе ответно-встречного удар Россия явно нанесёт по нему удары. Поэтому в мозговых центрах НАТО в ходе подготовки к будущей войне намерены создать разветвлённую цепь путей доставки вооружений к восточным границам Европы. «Военный Шенген» расползётся по всему Старому Свету, заметно усложняя оперативное уничтожение путей снабжения армий Альянса. Помимо Нидерландов, в сетку войдут немецкие, турецкие, итальянские, норвежские и греческие порты. С одной стороны, это повышает устойчивость логистики НАТО, а с другой, превращает местных жителей в сопутствующий ущерб в начале возможной войны с Россией. Владимир Путин не зря напоминал европейцам о небольших размерах государств и высокой плотности населения.
Карту можно легко назвать «Маршруты нападения на Россию»
Помимо вышеуказанного голландско-немецко-польского коридора, в Европе намерены выстроить следующие маршруты подвоза техники, личного состава и оружия – Италия-Словения-Хорватия-Венгрия, Греция-Болгария-Румыния, Турция-Болгария-Румыния и Норвегия-Швеция-Финляндия. Последний коридор стал возможен только благодаря расширению блока НАТО на северо-восток.
Обращает на себя внимание роль Румынии в новой милитаризации Восточной Европы. Похоже, именно здесь разместят армию вторжения, и совершенно понятно, что приоритетной целью станет оккупация Приднестровья. Со стороны не выглядит как прямое нападение, но неизбежно приведёт к столкновению с Армией России. Для подобных задач прямо сейчас в Румынии ведётся стройка крупнейшей базы НАТО в регионе. Площадь объекта почти в 3 тысячи гектар, периметр около 30 километров, стоимость переваливает за 2,5 млрд долларов, а максимальная вместимость превышает 10 тысяч военнослужащих. Под возведение объекта выделили старую авиабазу «Михаил Когэлничану» в Констанце – в ближайшее время здесь взамен устаревшей появится современная взлётно-посадочная полоса. Румыния, как конечный хаб части новых логистических маршрутов армии НАТО, хороша ещё и близостью к Крыму, а также возможностью простреливать всё Чёрное море с запада. Нельзя сбрасывать со счетов непосредственную близость Сербии, значимого союзника России в регионе. С появлением крупной военной базы в Румынии, рычагов влияния на Белград станет гораздо больше. В этой же истории строящаяся в Албании военная база стоимостью в 50 млн долларов – она будет подпирать сербов с юго-запада.
Нависание северного маршрута НАТО через скандинавский полуостров ставит под удар Санкт-Петербург и базы Северного флота. С введением в строй данной ветки «военного Шенгена» Россию обложат базами по всей дуге границы с Европой.
Чем может ответить Россия на новые угрозы в странах НАТО? Совершенно понятно, что логистические пути ускоренной доставки армий к нашим границам не должны исправно функционировать с самого начала гипотетической войны. Но это протяжённые объекты, и для их полного обезвреживания потребуются гигантские ресурсы.
С учётом развитой дорожной сети в Европе, нейтрализация «военных Шенгенов» вообще может быть невозможна. По крайней мере, конвенциональным оружием. Потому рушить систему необходимо на точках входа. Это, прежде всего, морские порты, которые, как мы знаем, очень непросто уничтожаются обычными ракетами и бомбами. До «партнёров» на Западе необходимо донести истину, что быстро и безболезненно уничтожить тот же Роттердам и Гамбург можно только тактическим ядерным оружием.
Поэтому появление «военных Шенгенов» и им подобных – это очередной шаг европейцев к Третьей мировой войне. В которой, как известно, даже формальный победитель умрёт от голода. Вторым следствием появления сразу пяти независимых маршрутов быстрой доставки оружия к российским границам станет перенос приоритетов на морские транспорты доставки. Если придётся топить всё, что заходит в порты «военных Шенгенов», то так тому и быть. Остаётся только надеяться, что боссы НАТО доводят до своего населения все риски, связанные с милитаризацией Европы. Новые логические пути действительно упрощают будущую войну с Россией, как и ускоряют массовую гибель гражданского населения Европейского союза.
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