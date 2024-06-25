Выстрел в себя: ВМФ дал американцам списать гидроакустический портрет «Казани»



Атомная подводная лодка Северного флота К-561 «Казань» входит в порт Гаваны. Фото: Reuters, Alexandre Meneghini

Подводные лодки и их обнаружение



Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка К-561 «Казань» перед входом в порт Гаваны. Фото: Adalberto Roque, AFP





Та волна столкновений, которая имела место между нашими и американскими подлодками в прошлые годы, была обусловлена именно этим: попытками американцев пристроиться к нашим лодкам буквально в десятках метров и списать шумы. С 1968 по 2000 год было 25 столкновений, 12 из которых произошли вблизи наших берегов: американцы шли на риск ради получения нужной информации.



Затем эти данные, как и собранные ранее записи (например, упомянутая выше



И когда это получилось, произошла революция. Теперь из акустического хаоса мирового океана ЭВМ выделяла те «куски» спектра, которые относились именно к подлодке. ЭВМ могла разложить сложный спектр и найти в нём то, что относилось именно к ПЛ, и отсечь всё остальное.



Теперь ситуация поменялась. Больше не надо было лихорадочно вслушиваться в подводный мир, теперь весь шум океана разлагался и анализировался в автоматическом режиме, и если акустики обнаруживали, что в массиве снятых данных есть характерные для вражеской подлодки частоты, они определяли (по возможности) её тип, и уже потом начинали её искать. Классификация и обнаружение цели теперь зачастую менялись местами и сначала с огромного расстояния американская ПЛ засекала конкретные дискретные составляющие конкретной подлодки.



Если по широкополосным уровням взаимные дальности обнаружения отечественных и американских ПЛА второго поколения соотносились примерно как 1,5:2, то при работе акустиков ПЛА ВМС США по дискретам это соотношение менялось практически на порядок (не в нашу пользу). Долгое время ВМС США (а наш ВМФ – и сейчас) работали по следующей схеме: обнаружение цели или чего-то похожего на неё, потом классификация, то есть выявление признаков, характеризующих какой-то конкретный тип подлодки. Напугавшись советской активности в океане и столкнувшись с постоянными разрывами контакта, американцы сменили подход. Сначала в течение нескольких десятилетий они старались сблизиться на минимальную дистанцию с советскими ПЛ и записать их акустические параметры вблизи.Та волна столкновений, которая имела место между нашими и американскими подлодками в прошлые годы, была обусловлена именно этим: попытками американцев пристроиться к нашим лодкам буквально в десятках метров и списать шумы. С 1968 по 2000 год было 25 столкновений, 12 из которых произошли вблизи наших берегов: американцы шли на риск ради получения нужной информации.Затем эти данные, как и собранные ранее записи (например, упомянутая выше история со слежением за РПКСН), были использованы для создания так называемых «гидроакустических портретов» – совокупности акустических спектров, характерных для того или иного типа нашей ПЛ, записанных в таком формате, в котором вычислительные подсистемы гидроакустических комплексов (ГАК) подлодок могли бы их опознавать и сличать с получаемыми с антенн спектрами шумов водной среды вокруг лодки.И когда это получилось, произошла революция. Теперь из акустического хаоса мирового океана ЭВМ выделяла те «куски» спектра, которые относились именно к подлодке. ЭВМ могла разложить сложный спектр и найти в нём то, что относилось именно к ПЛ, и отсечь всё остальное.Теперь ситуация поменялась. Больше не надо было лихорадочно вслушиваться в подводный мир, теперь весь шум океана разлагался и анализировался в автоматическом режиме, и если акустики обнаруживали, что в массиве снятых данных есть характерные для вражеской подлодки частоты, они определяли (по возможности) её тип, и уже потом начинали её искать. Классификация и обнаружение цели теперь зачастую менялись местами и сначала с огромного расстояния американская ПЛ засекала конкретные дискретные составляющие конкретной подлодки.Если по широкополосным уровням взаимные дальности обнаружения отечественных и американских ПЛА второго поколения соотносились примерно как 1,5:2, то при работе акустиков ПЛА ВМС США по дискретам это соотношение менялось практически на порядок (не в нашу пользу).

Состав сил противника и их задачи



Буксир «Николай Чикер» в Гаване. Фото: Yamil Lage, AFP



На схеме судна гидроакустической разведки обозначены – LFA – низкочастотный излучатель, он излучает в воду акустические колебания с большой длиной волны, которые распространяются на любые расстояния и отражаются даже от абсолютно бесшумных подводных объектов. Receive array – приёмная гибкая протяжённая антенна, принимающая на себя отражённый сигнал.



Весь отряд кораблей ВМФ на спутниковом фото. Слежение за нашими кораблями не прекращалось ни на секунду. Фото: Maxar technologies



17 июня 2024 года, наш фрегат выходит из Гаваны. Фото: CNN via WarShipCam/Twitter



17 июня 2024 года, наша подлодка выходит из Гаваны. Фото: CNN via WarShipCam/Twitter



Треки двух противолодочных «Посейдонов» ВМС США, самолёты курсируют над районом нахождения нашей ПЛА, записывая акустические данные с помощью буёв. По мере того, как подлодка идёт на север, район работы патрульной авиации тоже смещается к северу

Как можно было поступить?

Мой брат был техником-электронщиком на «Лефтвиче» (DD-984, тип «Спрюанс»), и мы были развернуты в западном Тихом Океане (1980–1981, если не ошибаюсь) в одно время. «Лефтвич» устроил с нами небольшую гонку во время нашего похода. «Кушинг» (DD-985, тип «Спрюанс») был третьим кораблем в нашей группе. Потом к нам примкнул канадский фрегат, превратив наше трио в квартет. С «Кушингом» мы гонки не устраивали. На обратном пути мы устроили гонку с «Сакраменто», кто быстрее придет домой.



«Лефтвич» (собственно, все «Спрюэнсы») маневрировал лучше, чем любой корабль, который мне доводилось видеть. Когда мы возвращались с развертывания на станции Гонза, в Арабском Море, на входе в Персидский залив, чтобы сменить там сломавшийся «Ингланд» (DLG-22), мы встретились там с «Лефтвичем», «Кушингом» и канадским фрегатом, которые шли вместе с шестью японскими эсминцами и фрегатами. И советский крейсер, который тенью следовал за «Бэйнбриджем», куда бы мы ни пошли.



Так что мы якобы организовали пожарные учения, и отстали от группы (под предлогом потери хода), пуская дымовые шашки из рулевого отделения. Я был в одном из пожарных расчетов (мы в то время думали, что это действительно учения, а не настоящая дымовая завеса), и моя команда перешла из рулевого отделения на летную палубу, чтобы проветриться. Меньше чем в полумиле от нас торчал этот большой советский крейсер, чуть не сгорая от любопытства – что у нас там происходит? «Лефтвич» вклинился между нами, и без малейшего труда переманеврировал советский корабль, надежно прикрывая нас. Я никогда не видел ничего подобного! Наверное, это лучший по маневренности тип в истории (имеется в виду тип «Спрюэнс» – Прим. переводчика).



Внезапно, мы «дали по газам» и на полной скорости устремились прочь от русских и от нашей группы – надеясь, что русские последуют за нами. Советский крейсер выкашлянул черный дым и попытался догнать нас. «Лефтвичу» пришлось в буквальном смысле уступить и дать им пройти – советский корабль не мог иначе его переманеврировать. Мы довольно быстро избавились от нашего советского сопровождающего, улизнув за горизонт (как обычно), выписали циркуляцию, и пошли обратно. Потребовалось несколько дней (и патрульному советскому «Медведю»), чтобы снова отыскать нашу группу.



К этому времени, группа завершила все секретные процедуры. «Бэйнбридж» пошел в залив Субик, на Филиппинах, в то время как остальная группа умудрилась пройти прямо через область рыболовства, порвав сети японским рыбакам. Японцы были очень недовольны, но зато я видел, как «Лефтвич» танцевал с «Медведем» и победил.



Вот что нужно было показать американцам. Фото: кадр из видео МО РФ.

Корень всех проблем

«Нда, странные рассуждения.

Если экипаж не плавает, а гниёт у причальной стенки, то экипажа – нет. Каждый выход в разные акватории – это новый опыт и развитие. Опыт плавания в новых акваториях, гидрологическая картина... Если просто на бытовом уровне, то представьте, что вы на своей машине поехали из Москвы за Урал, какие ощущения первый раз, даже если вы – супер ас и все спланировали, и уже по известной дороге... А вы не один на машине, а на машине с 7-этажный дом, и вас там народу».