Послушайте, я сделаю это. Как только я добьюсь победы на выборах, я положу конец войне на Украине. Я сделаю это ещё до вступления в должность.

На митинге своих сторонников в Филадельфии 45-й президент США Дональд Трамп, желающий занять главный пост и во второй раз, заявил, что в случае своей победы на выборах президента положит конец войне на Украине.По словам Трампа, который подобного рода заявления делает не впервые и всякий раз при этом вызывает овации сторонников, он добьётся урегулирования украинского вооружённого конфликта ещё до инаугурации.Трамп:При этом Трамп в очередной раз повторил свой излюбленный тезис о том, что если бы он был президентом, то вооружённый конфликт на Украине не возник бы. Это тот случай, когда очередной западный политик "забывает" о главном: вооружённый конфликт на Украине начался не в феврале 2022 года, а после госпереворота в Киеве, когда пришедшая к власти поддерживаемая американскими спецслужбами украинская оппозиция решила свести счёты с населением регионов, отказавшихся поддержать итоги майдана в 2014 году.Однако своими заявлениями Трамп лишний раз подчёркивает, что украинский конфликт продолжается только потому, что киевский режим поддерживается Вашингтоном.Напомним, что ранее Дональд Трамп заявил, что рассекретит данные об убийстве Джона Кеннеди, как только станет президентом. При этом постоянно фигурирует небезызвестное американское ведомство ЦРУ. Если так, то тут уже самому Трампу впору быть осторожнее…