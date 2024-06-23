Трамп: Как только я добьюсь победы на выборах, я положу конец войне на Украине - ещё до вступления в должность президента

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Трамп: Как только я добьюсь победы на выборах, я положу конец войне на Украине - ещё до вступления в должность президента

На митинге своих сторонников в Филадельфии 45-й президент США Дональд Трамп, желающий занять главный пост и во второй раз, заявил, что в случае своей победы на выборах президента положит конец войне на Украине.

По словам Трампа, который подобного рода заявления делает не впервые и всякий раз при этом вызывает овации сторонников, он добьётся урегулирования украинского вооружённого конфликта ещё до инаугурации.



Трамп:

Послушайте, я сделаю это. Как только я добьюсь победы на выборах, я положу конец войне на Украине. Я сделаю это ещё до вступления в должность.

При этом Трамп в очередной раз повторил свой излюбленный тезис о том, что если бы он был президентом, то вооружённый конфликт на Украине не возник бы. Это тот случай, когда очередной западный политик "забывает" о главном: вооружённый конфликт на Украине начался не в феврале 2022 года, а после госпереворота в Киеве, когда пришедшая к власти поддерживаемая американскими спецслужбами украинская оппозиция решила свести счёты с населением регионов, отказавшихся поддержать итоги майдана в 2014 году.

Однако своими заявлениями Трамп лишний раз подчёркивает, что украинский конфликт продолжается только потому, что киевский режим поддерживается Вашингтоном.

Напомним, что ранее Дональд Трамп заявил, что рассекретит данные об убийстве Джона Кеннеди, как только станет президентом. При этом постоянно фигурирует небезызвестное американское ведомство ЦРУ. Если так, то тут уже самому Трампу впору быть осторожнее…
20 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +11
    Сегодня, 06:42
    Ну,конечно.Верю всякому зверю,а тебе-ежу,погожу yesИменно при Трампе началось накачивание мускул ВСУ
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 07:02
      Языком молоть не мешки ворочать и обещать не значит жениться... Выиграет выборы и откажется от всех своих обещаний... Это мы уже проходили...
      1. monetam Звание
        monetam
        +4
        Сегодня, 07:05
        Да, так и будет. Пока поет то, что хочет от него его аудитория услышать.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +1
          Сегодня, 07:11
          Цитата: monetam
          Да, так и будет. Пока поет то, что хочет от него его аудитория услышать.

          А вы считаете американскому населению, в массе, есть какое то дело до Украины?
          1. pudelartemon Звание
            pudelartemon
            +2
            Сегодня, 07:25
            Абсолютно никакого. Своих проблем выше крыши. Многие не знают где она находится.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +1
              Сегодня, 07:51
              Цитата: pudelartemon
              Многие не знают где она находится.
              Многие не знают, где Россия на карте находится или Африка, некоторые Америку не могут показать. А где находится Украина НИКТО не знает. На просьбу показать Азию тыкают в район Воронежа. Был сюжет в телевизоре. Причём опрос проводили на улице не наши, а ихние деятели социологических искусств.
              Потрясающий успех американских школьных учителей географии.
              Мне лично это было дико, потому что я лет с семи-восьми знаю, где находятся, например, штат Айдахо и Никарагуа - с двоюродным братом у карты мира на стене играли в "найди название". Классе в пятом сам нарисовал, как умел, карту мира во всю стену. Мама до сих пор где-то на чердаке хранит.
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 07:11
      Его от Байдена отделяет всего год- два. Я о деменции..
    3. Heda Звание
      Heda
      +1
      Сегодня, 07:32
      Именно при Трампе началось накачивание мускул ВСУ

      Ну так он и не говорил что закончит войну путем сдачи Украины.
  2. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +4
    Сегодня, 06:44
    По словам Трампа, который подобного рода заявления делает не впервые

    Трындеть не мешки ворочать. Он всё врёт!
  3. Б-15 Звание
    Б-15
    +1
    Сегодня, 06:45
    Про Украину Трамп так говорит, потому что понимает, следующее наше предложение будет хуже.
    Что касается опубликования дела Кеннеди, то тут, мне кажется, Трамп показывает своим противникам, тронь меня и ваши делишки будут опубликованы, мало не покажется.
    Чистый торговец.
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 06:47
    Очередная "лапша" на уши электората, я, я, да я. А потом ловко работая языком соскочит с обещалак и погонит и бабло и технику и спецов.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:48
    «Трамп: Как только я добьюсь победы на выборах, я положу ...» —

    — На всё ...
  6. Егоза Звание
    Егоза
    +5
    Сегодня, 06:48
    Да-да. Зеленский тоже говорил, что покончит с войной на Донбассе, за что его и выбрали.
  7. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +3
    Сегодня, 06:49
    Никаких особенных иллюзий насчёт будущего президентства Трампа нет. Единственный плюс этих его заявлений- это паника киевской, нацистской хунты, а значит больше ошибок.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 07:02
      Южноукраинец hi, ну какая паника если на верху понимают что это предвыборный треп, вспомните что Трамп заявлял не так давно, дословно не помню мол еслиб СВО началось при нем то он отдал бы приказ бомбить Москву. А еслиб Китай пошел на Тайвань то Пекин.
      1. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        0
        Сегодня, 07:21
        Трамп шоумен, представления это его "фишка". Но он готов к обсуждению остановки боевых действий, на каких условиях и нужно ли это России, это другой вопрос. А вот сама тема разговоров о мире, совершенно не устраивает наркомана и тех его приспешников, у кого руки по локоть в крови. Им нужна война. hi
  8. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    0
    Сегодня, 06:50
    Не верю. Комментарий очень уж короткий.
  9. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 07:03
    Трамп: Как только я добьюсь победы на выборах, я положу конец войне на Украине - ещё до вступления в должность президента
    Зарекалась свинота в грязюке не валяться. laughing
    Все вы там одним миром - сионистко-фашистским, мАзаны.
  10. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 07:55
    Теоретически может,лишь команду дай, практически же нет, слишком много ресурса и лжи вложили в проект, слишком много народа при деньгах подсели на кормушку, слишком много потерь политических. В общем будут до последнего украинца в надежде что мы раньше сдуемся.
  11. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    0
    Сегодня, 08:12
    Балабол Трамп невероятный. Вся его суть в этом - пообещай сейчас, а там видно будет. Войну он остановит. На кнопочку нажмёт - и всё.