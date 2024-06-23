Под натиском российских войск противник потерял контроль над восточной частью Евгеновки на Покровском направлении

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Под натиском российских войск противник потерял контроль над восточной частью Евгеновки на Покровском направлении

Российские войска продолжают продвижение на Покровском направлении. Стало известно о том, что в течение минувших суток подразделения ВС РФ выбили противника из восточной части населённого пункта Евгеновка.

С потерями ВСУ отступили западнее так называемой Евгеновской балки, в том числе в населённый пункт Восход, располагающийся южнее Евгеновки.



Одновременно с этим российские войска взяли под контроль территорию площадью не менее 3 кв. км к северо-востоку от Евгеновки, продолжая продвижение к важному на данном участке транспортному узлу Прогресс. От него одна из дорог идёт в сторону Покровска. Это ключевой город для снабжения всей группировки противника на Донбассе.

Также под натиском российских войск противник вынужден отходить западнее и в черте населённого пункта Сокол. До 60 процентов территории этого села, находящегося к юго-западу от Очеретино вооружёнными силами Украины не контролируется.


2 комментария
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  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +4
    Сегодня, 07:22
    Приятные новости. Побольше бы и почаще!
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 08:13
      Сегодня утром наши войска зашли на окраины н.п. Воздвиженка. Этот рывок логичное следствие по сути окончания боев за укрепрайон северо-западнее н.п. Сокол, взятие которого сделало такой бросок возможным.Также сегодня, ранним утром нашими подразделениями был произведён штурм с выгодного плацдарма в районе н.п Новоалександровка, откуда выдвинулись штурмовые подразделения при поддержке бронетехники, прорвали первую линию оборону противника и зашли на юго-восточные окраины н.п. Воздвиженка.

      На текущий момент подразделения закрепляются на занятых рубежах, идет активная работа артиллерии по огневым точкам и по обезжириванию личного состава противника.

      Противник бросил огромные по местным меркам ресурсы на удержание позиций, вероятнее всего, командование ВСУ будет держать подразделения на рубежах до последнего и отступление мы будем наблюдать только в случае полной утраты боеспособности, так как Воздвиженка — важнейший опорный пункт, с которого открывается выход на транспортную развязку автодороги Т-0504, ведущей на Мирноград и Покровск.
      Причем, судя по происходящему сегодня, есть основание полагать, что оборона противника здесь начала трещать также вследствие переброски части резервов в район Дзержинска-Северного, где наши части совершили накануне локальный прорыв обороны ВСУ.