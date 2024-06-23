ВС РФ нанесли комбинированные удары по объектам противника в Житомирской, Харьковской и Киевской областях
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В ночь на 23 июня Вооружённые силы России осуществили нанесение ударов по объектам в ряде подконтрольных Киеву регионах.
Так, стало известно о серии взрывов в Житомирской области. По некоторым данным, туда сначала прилетели российские «Герани», а потом и крылатые ракеты. Аналогичным образом ситуация развивалась в Киеве, где были выведены из строя радиолокационные станции систем ПВО противника, а также нанесён значительный материальный ущерб производственным мощностям киевского режима.
Несколько взрывов прогремели в окрестностях украинской столицы. Украинские паблики утверждают, что речь идёт о взрывах ракет «Калибр».
Серия взрывов в вечернее и ночное время суток – и в Харькове. Там поражались пункты размещения личного состава ВСУ, ГУР и национальной гвардии. Поступают сообщения о том, что в числе прочего под удар попало учреждение, где проводились военно-врачебные комиссии для тех, кого из состава нацполиции переводили в нацгвардию с отправкой на «северный» фронт – под Волчанск и Липцы. В этом же учреждении находился штаб национальной гвардии по планированию и проведению операции в Харьковской области.
К настоящему моменту ГШ ВСУ привычно сочиняют отчёт, в котором «все ракеты и дроны были сбиты».
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