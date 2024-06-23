ВС РФ нанесли комбинированные удары по объектам противника в Житомирской, Харьковской и Киевской областях

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ВС РФ нанесли комбинированные удары по объектам противника в Житомирской, Харьковской и Киевской областях

В ночь на 23 июня Вооружённые силы России осуществили нанесение ударов по объектам в ряде подконтрольных Киеву регионах.

Так, стало известно о серии взрывов в Житомирской области. По некоторым данным, туда сначала прилетели российские «Герани», а потом и крылатые ракеты. Аналогичным образом ситуация развивалась в Киеве, где были выведены из строя радиолокационные станции систем ПВО противника, а также нанесён значительный материальный ущерб производственным мощностям киевского режима.



Несколько взрывов прогремели в окрестностях украинской столицы. Украинские паблики утверждают, что речь идёт о взрывах ракет «Калибр».

Серия взрывов в вечернее и ночное время суток – и в Харькове. Там поражались пункты размещения личного состава ВСУ, ГУР и национальной гвардии. Поступают сообщения о том, что в числе прочего под удар попало учреждение, где проводились военно-врачебные комиссии для тех, кого из состава нацполиции переводили в нацгвардию с отправкой на «северный» фронт – под Волчанск и Липцы. В этом же учреждении находился штаб национальной гвардии по планированию и проведению операции в Харьковской области.

К настоящему моменту ГШ ВСУ привычно сочиняют отчёт, в котором «все ракеты и дроны были сбиты».
3 комментария
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  1. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 07:34
    ГШ ВСУ привычно сочиняют отчёт, в котором «все ракеты и дроны были сбиты».

    А киевляне гадают, что это бахнуло. То ли "осколки ракеты", то ли собственная ПВО ударила, да не туда. laughing
    Кстати, интересно наблюдать как с успехами русских войск начинают "сознательные граждане" переобуваться в воздухе (вместе с ударами ракет, наверное). Например, Верка Сердючка пела русские песни на концерте в Киеве
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +4
    Сегодня, 07:45
    Будем надеяться,что удары были реально результативными.
    Недавно смотрел в инете одного украинского блогера. Год назад он покупал в громадном универсаме в Киеве набор харчей. Сейчас, через год, он повторил покупку того же набора продуктов и сравнил цены. Выросли они совсем чуть-чуть. И поразил выбор продуктов. Такого быть не должно, не должны они жить комфортно и продолжать любить свою власть.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 07:58
      Цитата: pudelartemon
      через год, он повторил покупку того же набора продуктов и сравнил цены. Выросли они совсем чуть-чуть.

      Не знаю, что он покупал, но не цены "кошмарно" вырастают, а содержание. Был литр молока, сейчас 900мл, хлеб - 0,5 кг, стал 0,4, вроде и цена немного поднялась, но ведь немного, вот так, с двух концов...и так во всем. Многих огороды в селе поддерживают, но это не значит, что свою власть любят