Российские войска приблизились к дороге, по которой идёт снабжение гарнизона противника в Угледаре

Украинские военно-тематические паблики пишут о том, что Вооружённые силы России продвинулись на Угледарском направлении, переведя под свой контроль ещё около 3,5 кв.км территории на участке южнее Парасковиевки и села Константиновка (не путать с одноимённым городом). При этом украинские военкоры указывают на то, что ситуация для ВСУ осложняется ввиду того, что российская армия всё ближе к дороге, которая ведёт от села Константиновка к Угледару.Украинский паблик Deep State:На данный момент атаки российских войск идут в направлении на Водяное с одновременным приближением к упомянутой автомобильной дороге. И как только эта дорога будет нашими войсками перерезана, Угледарская группировка противника окажется, мягко говоря, в затруднительной ситуации. Производить ротацию и осуществлять снабжение по дорогам возможности уже не будет – только по полям. Однако эти поля наши бойцы дистанционно минируют.Ранее ВС РФ взяли под контроль несколько квадратных километров территории севернее Владимировки и ещё ближе подошли к Угледару с востока. В случае успешного продвижения с севера Угледар будет взят в огневой мешок по типу того, который ранее наши войска создали для группировки ВСУ в Работино, что в итоге и позволило освободить этот населённый пункт.

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