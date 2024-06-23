Российские войска приблизились к дороге, по которой идёт снабжение гарнизона противника в Угледаре

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Российские войска приблизились к дороге, по которой идёт снабжение гарнизона противника в Угледаре

Украинские военно-тематические паблики пишут о том, что Вооружённые силы России продвинулись на Угледарском направлении, переведя под свой контроль ещё около 3,5 кв.км территории на участке южнее Парасковиевки и села Константиновка (не путать с одноимённым городом). При этом украинские военкоры указывают на то, что ситуация для ВСУ осложняется ввиду того, что российская армия всё ближе к дороге, которая ведёт от села Константиновка к Угледару.

Украинский паблик Deep State:



Очевидная цель этих действий – отрезать Угледар с севера.

На данный момент атаки российских войск идут в направлении на Водяное с одновременным приближением к упомянутой автомобильной дороге. И как только эта дорога будет нашими войсками перерезана, Угледарская группировка противника окажется, мягко говоря, в затруднительной ситуации. Производить ротацию и осуществлять снабжение по дорогам возможности уже не будет – только по полям. Однако эти поля наши бойцы дистанционно минируют.



Ранее ВС РФ взяли под контроль несколько квадратных километров территории севернее Владимировки и ещё ближе подошли к Угледару с востока. В случае успешного продвижения с севера Угледар будет взят в огневой мешок по типу того, который ранее наши войска создали для группировки ВСУ в Работино, что в итоге и позволило освободить этот населённый пункт.
4 комментария
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  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +4
    Сегодня, 07:46
    Ну что ж, в добрый час - медленно,но неуклонно.
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 07:52
    Производить ротацию и осуществлять снабжение по дорогам возможности уже не будет

    О какой ротации может вообще идти печь, если отправляют обратно на фронт тех, кого в принципе лечить не могут. У знакомых прибыл сын на месяц с 4 осколками, один вытащили магнитом, три осталось, опасно вытаскивать. Вот побыл месяц дома и отправили снова воевать. Вот такая "ротация"
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -2
      Сегодня, 08:00
      Цитата: Егоза
      О какой ротации может вообще идти печь, если отправляют обратно на фронт тех, кого в принципе лечить не могут. У знакомых прибыл сын на месяц с 4 осколками, один вытащили магнитом, три осталось, опасно вытаскивать. Вот побыл месяц дома и отправили снова воевать. Вот такая "ротация"

      Это вы про ВСУ?
  3. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  4. АлекМих
    АлекМих
    0
    Сегодня, 08:04
    Да уж,Угледар надо брать,так как он сковывает все наши действия на всех донецких направлениях.