Израильские военные привязали раненого палестинца к раскалённому капоту бронеавтомобиля, не передав бригаде скорой помощи

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Израильские военные привязали раненого палестинца к раскалённому капоту бронеавтомобиля, не передав бригаде скорой помощи

Во время вчерашнего рейда ЦАХАЛ в 35-тысячном палестинском Дженине на Западном берегу реки Иордан израильские солдаты привязали раненого палестинца к капоту бронированного военного джипа. Причём израильские военные сначала выставили это как большой успех "в борьбе с терроризмом" и "назидание другим". В социальных сетях, в том числе израильских, распространены соответствующие кадры.

Согласно заявлению военных, в ходе операции по поимке палестинцев израильские солдаты открыли ответный огонь после того, как были обстреляны. При этом в самом Израиле не отвечают на вопрос о том, а что вообще израильская армия делала в палестинском городе.



В результате был ранен задержанный подозреваемый. Позже солдаты поместили раненого молодого человека на капот автомобиля.

Родственники палестинца заявляют, что они обратились к израильским военным с просьбой передать раненого медикам бригады скорой помощи, однако те привязали его к раскалённому капоту и уехали.

Через некоторое время появилось сообщение в израильских медиа, в котором утверждается, будто бы израильские солдаты таким образом решили "помочь раненому" и "без ожидания скорой помощи доставить в медучреждение". Куда именно в итоге был доставлен раненый палестинец, установить сложно. На связь с родственниками, по последним данным, он не выходит, если, конечно, вообще остался жив после такой "транспортировки".

Да и сама израильская версия легко опровергается кадрами с места событий. На кадрах видна машина скорой, которая прибыла на место до того, как палестинца увезли на капоте бронеавтомобиля.

Санкции против Израиля и ЦАХАЛ? Нет, не слышали...

Для справки: после 7 октября 2023 года на Западном берегу были арестованы около 4150 палестинцев. По данным властей Палестинской администрации, от рук поселенцев и израильских солдат погибло не менее 549 человек. В результате терактов, организованных боевиками, погиб 21 израильтянин.
8 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 08:35
    Да уж, вот тут как говорится почувствуйте разницу.
    1. Алекс_1973 Звание
      Алекс_1973
      +3
      Сегодня, 08:41
      И эти вот нацистские нелюди всему миру дуют в уши про свой лохокост? Да в мире нет нацистов страшнее чем сами евреи. Чтоб вы сдохли твари, горите в аду сволочи.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 08:45
        Через некоторое время появилось сообщение в израильских медиа, в котором утверждается, будто бы израильские солдаты таким образом решили "помочь раненому" и "без ожидания скорой помощи доставить в медучреждение".

        Пусть тех кто это сделал в АД доставили точно таким же способом!!! am
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 08:35
    Зря они так , ответка будет ещё страшнее.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 08:35
      Ирек hi, да не боятся они этой ответки.
    2. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      0
      Сегодня, 08:42
      Цитата: Ирек
      ответка будет ещё страшнее.

      Не будет. Немцы уже не те...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:41
    Не удивлюсь ,что скоро появиться голова израильского заложника на фото в соцсетях. amИли голова израильтянина в Европах.
  4. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    -2
    Сегодня, 08:41
    Санкции против Израиля и ЦАХАЛ? Нет, не слышали...

    Слашали - слышали....
    Ох не зря Адольф Алоизович этих нехристей в печки пихал.