Израильские военные привязали раненого палестинца к раскалённому капоту бронеавтомобиля, не передав бригаде скорой помощи

Во время вчерашнего рейда ЦАХАЛ в 35-тысячном палестинском Дженине на Западном берегу реки Иордан израильские солдаты привязали раненого палестинца к капоту бронированного военного джипа. Причём израильские военные сначала выставили это как большой успех "в борьбе с терроризмом" и "назидание другим". В социальных сетях, в том числе израильских, распространены соответствующие кадры.Согласно заявлению военных, в ходе операции по поимке палестинцев израильские солдаты открыли ответный огонь после того, как были обстреляны. При этом в самом Израиле не отвечают на вопрос о том, а что вообще израильская армия делала в палестинском городе.В результате был ранен задержанный подозреваемый. Позже солдаты поместили раненого молодого человека на капот автомобиля.Родственники палестинца заявляют, что они обратились к израильским военным с просьбой передать раненого медикам бригады скорой помощи, однако те привязали его к раскалённому капоту и уехали.Через некоторое время появилось сообщение в израильских медиа, в котором утверждается, будто бы израильские солдаты таким образом решили "помочь раненому" и "без ожидания скорой помощи доставить в медучреждение". Куда именно в итоге был доставлен раненый палестинец, установить сложно. На связь с родственниками, по последним данным, он не выходит, если, конечно, вообще остался жив после такой "транспортировки".Да и сама израильская версия легко опровергается кадрами с места событий. На кадрах видна машина скорой, которая прибыла на место до того, как палестинца увезли на капоте бронеавтомобиля.Санкции против Израиля и ЦАХАЛ? Нет, не слышали...Для справки: после 7 октября 2023 года на Западном берегу были арестованы около 4150 палестинцев. По данным властей Палестинской администрации, от рук поселенцев и израильских солдат погибло не менее 549 человек. В результате терактов, организованных боевиками, погиб 21 израильтянин.