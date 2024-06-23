Американская компания Blackrock повторно отказала Украине в реструктуризации долга и требует возврата вложений

Подтверждается информация о том, что американская инвестиционная компания Blackrock в очередной раз не только отказала Украине в новом пакете инвестиций, но и потребовала назад часть своих «нереализованных» вложений.Немецкий журналист Симон Цайзе в издании BZ пишет о том, что американскую компанию «беспокоит» уровень коррупции на Украине и то, что западными инвестициями пользуются украинские олигархи.Известно, что неделей ранее правительство Украины возобновило переговоры с международными инвесторами. В ходе этих переговоров Киев попросил продлить срок погашения долга и частично его списать, то есть провести реструктуризацию. Переговоры проходили за закрытыми дверями с 3 по 14 июня, о чём сообщило министерство финансов Украины на этой неделе.Тем временем держатели украинских облигаций не получают никаких платежей уже более двух лет. И если отдельные западные компании такой вариант («скрипя зубами») пока как бы устраивает (чтобы не было давления со стороны властей), то вот небольших частных держателей облигаций (а таких десятки тысяч) – нет.Срок выплат по пакету облигаций в 20 млрд долларов истекает 1 августа. Инвесторы заявляют, что если дивиденды не будут выплачены «подинвесторам», то те просто начнут выводить средств из их проектов, что вообще поставит под вопрос саму возможность дальнейшего инвестирования той же «Блэкрок» куда бы то ни было.Тем временем Украина не теряет надежды. Ведомство Шмыгаля просит держателей облигаций, включая крупного американского инвестора Blackrock, французский фонд Amundi и британского международного инвестора Amia Capital, принять большие убытки, поскольку в противном случае Украине пришлось бы сократить расходы на военные нужды.«Чтобы выигрывать войны, сильные армии должны поддерживаться сильной экономикой», — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. И если учитывать тот факт, что своя экономика у Украины фактически отсутствует, то становится понятно под «сильной экономикой» он подразумевает Запад, который, по мнению любого представителя киевского режима, просто обязан отстёгивать Украине деньги, даже не думая о том, что та их когда-либо вернёт.Напомним, что ранее стало известно о раздражённости киевских чиновников тем, что во время приезда на Украину глава Госдепа США Блинкен затрагивал тему коррупции. И действительно. Блинкен, ты просто выделяй Киеву деньги и не мешай осваивать... Это типичная логика украинского режима.