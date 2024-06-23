Американская компания Blackrock повторно отказала Украине в реструктуризации долга и требует возврата вложений

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Американская компания Blackrock повторно отказала Украине в реструктуризации долга и требует возврата вложений

Подтверждается информация о том, что американская инвестиционная компания Blackrock в очередной раз не только отказала Украине в новом пакете инвестиций, но и потребовала назад часть своих «нереализованных» вложений.

Немецкий журналист Симон Цайзе в издании BZ пишет о том, что американскую компанию «беспокоит» уровень коррупции на Украине и то, что западными инвестициями пользуются украинские олигархи.



Известно, что неделей ранее правительство Украины возобновило переговоры с международными инвесторами. В ходе этих переговоров Киев попросил продлить срок погашения долга и частично его списать, то есть провести реструктуризацию. Переговоры проходили за закрытыми дверями с 3 по 14 июня, о чём сообщило министерство финансов Украины на этой неделе.

Тем временем держатели украинских облигаций не получают никаких платежей уже более двух лет. И если отдельные западные компании такой вариант («скрипя зубами») пока как бы устраивает (чтобы не было давления со стороны властей), то вот небольших частных держателей облигаций (а таких десятки тысяч) – нет.

Срок выплат по пакету облигаций в 20 млрд долларов истекает 1 августа. Инвесторы заявляют, что если дивиденды не будут выплачены «подинвесторам», то те просто начнут выводить средств из их проектов, что вообще поставит под вопрос саму возможность дальнейшего инвестирования той же «Блэкрок» куда бы то ни было.

Тем временем Украина не теряет надежды. Ведомство Шмыгаля просит держателей облигаций, включая крупного американского инвестора Blackrock, французский фонд Amundi и британского международного инвестора Amia Capital, принять большие убытки, поскольку в противном случае Украине пришлось бы сократить расходы на военные нужды.

«Чтобы выигрывать войны, сильные армии должны поддерживаться сильной экономикой», — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. И если учитывать тот факт, что своя экономика у Украины фактически отсутствует, то становится понятно под «сильной экономикой» он подразумевает Запад, который, по мнению любого представителя киевского режима, просто обязан отстёгивать Украине деньги, даже не думая о том, что та их когда-либо вернёт.

Напомним, что ранее стало известно о раздражённости киевских чиновников тем, что во время приезда на Украину глава Госдепа США Блинкен затрагивал тему коррупции. И действительно. Блинкен, ты просто выделяй Киеву деньги и не мешай осваивать... Это типичная логика украинского режима.
17 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +7
    Сегодня, 09:05
    Blackrock в очередной раз не только отказала Украине в новом пакете инвестиций, но и потребовала назад часть своих «нереализованных» вложений.

    А Зеленским и его командой можно вернуть...??? Вы же столько в них вложили... Вот и забирайте - можно целиком, а можно и по частям...
    1. Комментарий был удален.
    2. Пауль Зиберт Звание
      Пауль Зиберт
      +3
      Сегодня, 10:13
      Лично мне давно уже ясно, что экономике и инвестициям в неё на Незалежной - полный капут.
      Как бы не были "идеологически заряжены" инвесторы в Xoxляндию, но - денежки счёт любят!
      Никто из них себе на горло наступать не хочет и не будет!
      Стрясут с парубков всё, что смогут, а смогут - немного...
      Начнут арестовывать все, что смогут - недвижимость xoxлов за границей, на "неоккупированных" пока территориях, арестовывать украинские суда, самолёты, здания дипломатических миссий...
      Мы уже видели такое по отношению к России.
      С xoxлами - будет жёстче! Ибо Россию побаивались и боятся до сих пор!
      А кто боится полусдохшего западного лизоблюда?
      Тут даже карликовые шавки зубами вцепятся!
    3. spectr Звание
      spectr
      +2
      Сегодня, 11:08
      А Зеленский тут не при чем. Скорее всего гарантии предоставляли какие-то структуры из США и Европы. У США в прошлом году кредитный рейтинг слегка просел. А в Европе финансовым гарантом обычно выступала Германия, чью экономику сейчас по кусочкам растаскивают США и Китай. Наиболее осторожные инвесторы, глядя на это, могут начать выводить деньги.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 09:06
    Вlackrock - спонсорством не занимается ,руководству " Чёрной скалы" невозможно доказать инвесторам что Украина сможет победить,инвесторы трезвомыслящие люди - они свои деньги инвестируют .В отличие от балаболов политиков.С Инвесторами миллиардами $ ,не спорят их " облизывают".
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +6
      Сегодня, 09:17
      Цитата: tralflot1832
      С Инвесторами миллиардами $ ,не спорят их " облизывают".

      Уууу! Раз начали долги взыскивать, то и там поняли, что украине хана приходит, и надо хоть как-то свои денежки вернуть. laughing
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +6
        Сегодня, 09:25
        Хозяева " хедж- фондов" ,которые вошли миллиардами в " Вlackrock" частных инвесторов читают на только западную пропаганду но и нашу , но не уровня Захаровой и Соловьёва.Они не хотят остаться на улице с голой задницей и при этом ещё и " компенсировать потёри" частных инвесторов.Инвесторы так себе на достойную пенсию зарабатывают.
    2. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +3
      Сегодня, 09:40
      Интересно, какова степень влияния договора России с Северной Кореей на инвестиционную политику Теневых правителей Запада?

      Не все решают деньги и их количество.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 10:04
        Пока ни как не влияет договор КНДР - Россия на биржи,кроме ВПК.
    3. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 10:09
      западными инвестициями пользуются украинские олигархи.

      Это уже не твой зуб, и даже не мой зуб, это их зуб (с)
  3. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +3
    Сегодня, 09:15
    Какие ещё инвестиции... Что они дурака включают?.. Лучше бы инвестировали в портянки от Версаче.
  4. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +4
    Сегодня, 09:39
    Переговоры проходили за закрытыми дверями
    вот туда бы искандер в идеале надо было, главная грязь конечно на скотобазу не явилась но приближенные были.
  5. Серж9901 Звание
    Серж9901
    +2
    Сегодня, 09:56
    Обанкротить, чтобы потом забрать даром самые "сладкие" куски - суть "процветания" запада.
    А про эти 20 млрд уже позаботились, объявив о передаче украине средств под наши ЗВР. Теперь окраина может спокойно напечатать нужное количество дивидендов без риска для гривны. Считаю - скоро гордо объявят о выплатах .
  6. Капитан Пушкин Звание
    Капитан Пушкин
    +2
    Сегодня, 10:05
    правительство Украины возобновило переговоры с международными инвесторами. В ходе этих переговоров Киев попросил продлить срок погашения долга и частично его списать, то есть провести реструктуризацию. Переговоры проходили за закрытыми дверями с 3 по 14 июня

    На тему, как ведутся такие переговоры, есть хороший Южнокорейский фильм "Дефолт".
    Оберут Украину как липку. И это плохо для нас - "инвесторы" будут защищать свои "инвестиции" всеми способами, т.к. при обнулении Украины, как государства, "инвесторы" рискуют получить от дохлого осла уши...
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 10:30
    если дивиденды не будут выплачены
    Вот так с майданутыми и надо разговаривать!
  8. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 10:38
    Но почему, почему курс гривны не летит в пропасть?!
  9. Corvair Звание
    Corvair
    0
    Сегодня, 11:20
    Цитата: 75Сергей
    Но почему, почему курс гривны не летит в пропасть?!

    Да потому, что он искусственный. Рубль же наоборот считается одной из самых недооценённых валют мира.
  10. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 11:51
    небольших частных держателей облигаций


    На секундочку, Блэкроук это крупнейшая инвестиционная компания в мире. И скорее правительство сша у неё в услужении, а не наоборот.