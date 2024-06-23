Богомаз: над Брянской областью силы ПВО России перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник
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Над Брянской областью силы ПВО России перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник. Террористы ВСУ сегодня ночью пытались атаковать дронами несколько районов Брянщины.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале брянский губернатор Александр Богомаз.
Массированной атаке подверглись несколько муниципальных районов области
- написал глава региона.
В общей сложности вторжение дронов длилось около двух часов. Противник применял беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Атака началась около половины первого часа ночи. В течение часа российским силам ПВО удалось обезвредить первые 12 вражеских беспилотников. Из них восемь перехватили и сбили над Брасовским районом и еще по два – над Трубчевским и Почепским.
Еще через час поступила информация об уничтожении еще девяти украинских БПЛА.
Четыре беспилотника сбиты над территорией Дубровского района, два – над Брянским районом
- сообщил Богомаз.
Помимо этого, еще по одной воздушной цели силы ПВО сбили в Стародубском, Новозыбковском и Клинцовском районах.
Украинская попытка массированной атаки на регион сорвана. Все дроны удалось перехватить и уничтожить. Пострадавших не было. Разрушений также удалось избежать. На места падения сбитых дронов прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.
В то же время ВСУ дважды за сутки атаковали беспилотниками соседнюю Смоленскую область. Подразделениям ПВО России удалось успешно отбить эти атаки.
Минобороны РФ
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