Богомаз: над Брянской областью силы ПВО России перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник

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Богомаз: над Брянской областью силы ПВО России перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник

Над Брянской областью силы ПВО России перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник. Террористы ВСУ сегодня ночью пытались атаковать дронами несколько районов Брянщины.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале брянский губернатор Александр Богомаз.

Массированной атаке подверглись несколько муниципальных районов области

- написал глава региона.

В общей сложности вторжение дронов длилось около двух часов. Противник применял беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Атака началась около половины первого часа ночи. В течение часа российским силам ПВО удалось обезвредить первые 12 вражеских беспилотников. Из них восемь перехватили и сбили над Брасовским районом и еще по два – над Трубчевским и Почепским.

Еще через час поступила информация об уничтожении еще девяти украинских БПЛА.

Четыре беспилотника сбиты над территорией Дубровского района, два – над Брянским районом

- сообщил Богомаз.

Помимо этого, еще по одной воздушной цели силы ПВО сбили в Стародубском, Новозыбковском и Клинцовском районах.

Украинская попытка массированной атаки на регион сорвана. Все дроны удалось перехватить и уничтожить. Пострадавших не было. Разрушений также удалось избежать. На места падения сбитых дронов прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

В то же время ВСУ дважды за сутки атаковали беспилотниками соседнюю Смоленскую область. Подразделениям ПВО России удалось успешно отбить эти атаки.
7 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 09:33
    Я много ездил по Смоленской области по работе.В начале 2000-2011 гг.Было горько видеть не только разрушенную промышленность ,но и разграбленную военную инфраструктуру.Хорошо хоть нашлось чем это все сбивать.Там есть "лакомые"обьекты для ВСУ
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 10:05
      А вот у меня вопрос что ещё должно произойти,чтобы мы наконец то взялись за голову и хотя бы выровняли ситуацию по беспилотникам?Когда начнём наконец то работать?

      Соотношение БПЛА на фронте сейчас примерно 1 к 6. Не в нашу пользу. Это примерно. Возможно больше, но точно не меньше. И тенденция только к увеличению разрыва. Всё из-за неповоротливости и медлительности нашей бюрократической машины.
      На Украине все мало мальские НПО и частные гаражные мастерские взяты под контроль и получают финансирование. Спустя два года это принесло свои результаты и количество начало переходить в качество.
      У нас же куча перспективных проектов встало либо из-за бюрократии, либо из-за отсутствия финансирования.
      С этим нужно что-то делать.
      При чем очень быстро. Иначе безнадёжно отстанем.


      https://t.me/mitamest/39812

      https://t.me/notes_veterans/17731

      Удивительно такое осознавать на 3 году СВО.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 10:16
        Я думаю так..Это все,что мы можем в настоящий момент.По наличным силам,возможностей промышленности,поставок из Азии.Что еще должно произойти?Да уже произошло.Мы показали насколько мы уязвимы от обезоруживающего удара.Что надо сделать?Наращивать промышленные мощности,никто нам не поможет,кроме нас самих
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 10:55
          Нет ну с неповоротливой бюрократической машиной надо что то делать.У нас же куча перспективных проектов встало либо из-за бюрократии, либо из-за отсутствия финансирования.Ладно бы если не могли,но когда можем но не имеем возможности что то сделать из-за бюрократических препонов и недофинансирования в этом уже виновата система управления, исполнения.
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            0
            Сегодня, 10:57
            А тут только военное положение..С соответствующими законами И ответственностью.
            1. OrangeBigg Звание
              OrangeBigg
              0
              Сегодня, 10:59
              Думаете это что то поменяет?Если нет отлаженной рабочей системы и реальной ответственности за бездействие,спроса жёсткого за результат ,то какое положение не вводи результат будет тот же. Хоть при каком положении.Вспомните знаменитые майские указы и их судьбу.
  2. МЮД Звание
    МЮД
    +3
    Сегодня, 09:57
    По последним данным над областью было сбито 28 беспилотников. 2 прорвалось в Смоленскую но и их прищучили. Хорошо парни поработали в ночную смену. Благодарю, что спал крепко и безмятежно в своей уютной постели.