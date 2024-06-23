Российские штурмовики применяют мотоциклы для отработки захвата позиций ВСУ
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Как сообщает Минобороны России, российские военные нашли интересное применение кроссовым мотоциклам в зоне проведения СВО.
Мотоциклы стали эффективным средством для захвата украинских позиций и, в частности, наши штурмовики использовали их при атаке на позиции ВСУ в районе города Угледара в ДНР.
Минобороны показало кадры тренировок штурмовиков на мотоциклах на копиях опорных пунктов ВСУ. Они на всей скорости мчатся на мотоциклах в сторону противника и врываются в окопы, сразу же вступая в бой. С воздуха штурмовиков прикрывают дроны. Это скорее напоминает кадры из американских боевиков.
Кроссовые мотоциклы стали для бойцов группировки войск «Восток» из Забайкалья, которые действуют под Угледаром, уже почти штатной техникой, отмечают в Минобороны. Мотоциклы оказались очень эффективны, так как противнику очень трудно поразить такую небольшую и крайне маневренную цель.
Стоит отметить, что российские штурмовики едут не вслепую на позиции ВСУ, а прекрасно зная, где какие опорные точки. По словам бойцов, этому способствует отличная работа операторов разведывательных дронов.
Кроме того, на полигонах бойцы до автоматизма отрабатывают всевозможные варианты действий и нештатные ситуации.
Телеграм-канал Минобороны РФ/скриншот видео
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