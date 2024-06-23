Российские штурмовики применяют мотоциклы для отработки захвата позиций ВСУ

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Российские штурмовики применяют мотоциклы для отработки захвата позиций ВСУ

Как сообщает Минобороны России, российские военные нашли интересное применение кроссовым мотоциклам в зоне проведения СВО.

Мотоциклы стали эффективным средством для захвата украинских позиций и, в частности, наши штурмовики использовали их при атаке на позиции ВСУ в районе города Угледара в ДНР.



Минобороны показало кадры тренировок штурмовиков на мотоциклах на копиях опорных пунктов ВСУ. Они на всей скорости мчатся на мотоциклах в сторону противника и врываются в окопы, сразу же вступая в бой. С воздуха штурмовиков прикрывают дроны. Это скорее напоминает кадры из американских боевиков.

Кроссовые мотоциклы стали для бойцов группировки войск «Восток» из Забайкалья, которые действуют под Угледаром, уже почти штатной техникой, отмечают в Минобороны. Мотоциклы оказались очень эффективны, так как противнику очень трудно поразить такую небольшую и крайне маневренную цель.

Стоит отметить, что российские штурмовики едут не вслепую на позиции ВСУ, а прекрасно зная, где какие опорные точки. По словам бойцов, этому способствует отличная работа операторов разведывательных дронов.



Кроме того, на полигонах бойцы до автоматизма отрабатывают всевозможные варианты действий и нештатные ситуации.
15 комментариев
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  1. bambr731 Звание
    bambr731
    +8
    Сегодня, 09:48
    Кроссовые мотоциклы стали для бойцов группировки войск «Восток» из Забайкалья, которые действуют под Угледаром, уже почти штатной техникой, отмечают в Минобороны. Мотоциклы оказались очень эффективны, так как противнику очень трудно поразить такую небольшую и крайне маневренную цель.

    Ну если эффективны, значит нужно обеспечить бойцов мотоциклами, хотя ночью, без света, по пересечённой местности я не очень представляю себе езду на мотоцикле. Ну не мне судить с дивана, бойцам на ЛБС виднее
    1. Аргон Звание
      Аргон
      +6
      Сегодня, 10:01
      Ранее тут я писал и про мотоциклы, но на электротяге. Такие бесшумные и могут подойти незаметно. Но теперь считаю , что не имеет смысла. ДВС пускай шумит, нагоняет панику. Можно спутать с геранью или коптером. Будут прятаться чем выглядывать. А по хорошему нужны бы четырех колесные с лобовым бронирование м хотя бы и управляться одними ногами,чтоб руки оружием заняты были. Но то сложно. Получается все само собой получается. Есть мотоциклы , есть задача , есть враг . Ребята работают.
      1. ИВЗ Звание
        ИВЗ
        +1
        Сегодня, 10:31
        А по хорошему нужны бы четырех колесные с лобовым бронирование м
        Получится более габаритная, менее маневренная и проходимая мишень для дронов. К тому же уложить её на землю, при необходимости, не получится. И, что немаловажно, дорого, а стало быть и с массовостью применения будут проблемы. Вообще считаю, что нужно срочно напрячь все интеллектуальные и производственные ресурсы на решение "дроновой" проблемы, тогда и такие вынужденные решения как кроссач уйдут с повестки дня. Кстати Электро или гибридный кроссач с функцией подкрадывания куда актуальней традиционного. Что касается паники от ДВС - сомнительно, ведь сразу понятно, что не танк или штурмовик приближается.
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          +1
          Сегодня, 10:57
          Цитата: Аргон
          хотя бы и управляться одними ногами

          С кроссового двухколёсного можно практически мгновенно спрыгнуть и упасть в траву.
          И мотоцикл после этого на пересечённой местности не далеко уедет, упадёт рядом.
          После можно быстро его поднять и поехать дальше.
          Да и скорость маленькая машина набирает быстрее.
          А "бронированная, да ещё и чтоб стрелять не мешала" - такие машины есть, это вы БТР описали.
  2. Бускан
    Бускан
    +2
    Сегодня, 09:49
    Есть много видео в интернете, подробностей писать не хочу.
  3. Сибиряк70регион Звание
    Сибиряк70регион
    +4
    Сегодня, 09:56
    Весь этот колхоз от нищеты и от того, что "в армии всё есть и она ни в чём не нуждается"
  4. Евгений Попов_3 Звание
    Евгений Попов_3
    +4
    Сегодня, 10:08
    Ну не знаю даже ... С украинской стороны много видео, как мотоциклистов срезают очередями.
    Для передвижения по -рокаде они подойдут, но в штурме нет
    1. Johnson Smithson Звание
      Johnson Smithson
      0
      Сегодня, 10:43
      "много видео" – это не аргумент, они же выкладывают только неудачные атаки, а может 99% атак проходит удачно,
      если бы это не было эффективно, то бойцы бы не применяли, им на практике виднее, что работает, а что нет
      ВДВ например, еще за много лет до СВО заказывали разработку багги, для быстрых штурмов
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 10:08
    Старое забытое прошлое ,батальон " Буффало" ЮАР рассекал по саваннам Африки.Но тогда небо было голубее и за место БПЛА в воздухе были МИ-8 и МИ- 24.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 10:40
      Тогда был маленький нюанс -не было китайских кроссовых мотоциклов,а были только знаменитые марки.КТМ например.
  6. Konnick Звание
    Konnick
    +2
    Сегодня, 11:10
    Напомнило
    Во время битвы под Москвой при лютом морозе отличился 46-й мотоциклетный полк. Это подразделение воевало на северо-западном направлении. Вместе с другими воинскими частями « сорок шестой » освобождал Волоколамск . Его бойцы участвовали и в разведке, и в боях совместно с лёгкими бронемашинами БА-64. Мотоциклисты проявляли чудеса отваги в схватках за каждый населённый пункт, оккупированный врагом. Немцы-то сидели в укрытиях, а нашим – приходилось под огнём противника мчаться по заснеженному бездорожью. Водителей мотоциклов выручила смекалка. Они двигались неплотным строем, а маневрировали, как бы метались, что мешало вести по ним прицельный огонь. К тому же сидевшие за их спинами автоматчики, а в колясках – пулемётчики, стреляли на ходу. Их поддерживали двигавшиеся в едином боевом порядке бронемашины БА-64.

    46 отдельный Московский мотоциклетный полк...лучший полк армии, по словам Лелюшенко.
    Мой дед, командир отделения 1-й роты 46-го мцп, старшина Кочетов Михаил Павлович
  7. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    0
    Сегодня, 11:29
    Ну вот ещё одна причина возродить нашу промышленность. Мотоциклы я надеюсь мы производить можем?
    1. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 11:45
      Мотоциклы я надеюсь мы производить можем?


      Нет. Мелкосерийный Урал не в счёт. Остальное китай-лицензия по сборке.
      1. Сергей Аверченков Звание
        Сергей Аверченков
        0
        Сегодня, 11:52
        Как вы категорично... Даже я могу мотоцикл сделать. А вы - нет. Пусть учаться. Хреновы супер менеджеры
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 11:45
    Российские штурмовики применяют мотоциклы для отработки захвата позиций ВСУ

    За неимением гербовой...
    * * *
    Лёгкие ударные беспилотники легко справляются с небронированными целями.
    Все примеры времён ВОв здесь не подходят - не было у фашистов того оружия, которое имеется у украинских неонацистов.
    * * *
    Вероятно, в каких-то диверсионно-разведывательных операциях кроссовые мотоциклы могут пригодиться, но в качестве штурмового средства...Уж и не знаю, проще подобрать электровелосипеды. Во всяком случае, имеется одно преимущество - беззвучность хода (малая шумность).