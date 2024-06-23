В Южной Корее связали поставки оружия Украине с сотрудничеством России с КНДР

15
В Южной Корее связали поставки оружия Украине с сотрудничеством России с КНДР

Недавний визит представительной российской делегации во главе с президентом в Северную Корею вызвал сильное раздражение в соседней Южной Кореи, да и не только там.

Противники Пхеньяна боятся ещё большего его усиления за счёт тесного сотрудничества с Россией. Напомним, что в ходе визита стороны подписали договор о стратегическом партнерстве, включающий взаимную помощь в случае агрессии против одной из стран.



В Сеуле в ответ пригрозили Москве, что не станут придерживаться ограничений в вопросе поставок оружия на Украину, которые они до сих пор соблюдали.

По словам главы управления национальной безопасности администрации президента страны Чан Хо Чжина, это произойдёт в том случае, если Россия решит передать КНДР современные военные технологии.
Южнокорейский чиновник не стал уточнять какое именно оружие Сеул может поставить Киеву.

Все зависит от того, что будет делать Россия. Останутся ли какие-то линии для нас, если Россия даст высокоточное оружие Северной Корее?

— отметил Чан Хо Чжин.

Несмотря на то, что власти Южной Кореи придерживаются общезападной риторики относительно украинского конфликта, Сеул напрямую пока не отравлял оружие на Украину. Президент Путин, в свою очередь, предупредил власти Южной Кореи, что Москва примет ответные меры, если Сеул решится поставлять вооружение Украине.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 11:12
    отметил Чан Хо Чжин.
    Пусть канает на свой хюндай.
    А вообще ю.корейцы - бараны безмозглые, такой рынок потерять, ради хотелок вашингтонского дядечки.
    Ну, свято место пусто не бывает.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 11:42
      Смотрю на фото у Зели один глаз уже прищурился, а второй ещё не успел... Происходит трансформация в узкоглазие... Умеет же пaдлa мимикрировать когда чего то попросить хочет... laughing
    2. spectr Звание
      spectr
      0
      Сегодня, 11:47
      Где-то потеряли, где-то получили. По крайней мере заключили договор с Польшей на поставку танков. Да и остальное небось поставляют через третьи руки на Украину. Если уж сербы смогли отметиться в этом процессе, то у этих вообще никаких моральных терзаний не должно быть.
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +4
    Сегодня, 11:13
    В Сеуле в ответ пригрозили Москве, что не станут придерживаться ограничений в вопросе поставок оружия на Украину, которые они до сих пор соблюдали.

    Они придерживались в поставках вооружений на прямую, но также как Сербия не гнушались поставлять через третьи страны.
    1. Арка Звание
      Арка
      0
      Сегодня, 11:31
      Традиционный передерг. Обходные поставки имеются, как и давление юсовцев на прямые. Вот и теперь, ВВП, в своём стиле поставил намёк : или прямые поставки хохлам в обмен на много чего вкусного Киму или договариваться о взаимных ограничениях.
  3. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    +2
    Сегодня, 11:16
    Хм... А у моего сына как раз южнокорейская машина. Но ничего перетерпим и это. Говорил ему - купи УАЗ, так нет.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 11:32
      Сергей,выговор.Наш Южный квартал нашего СНТ перешёл на китайцев,так более патриотично - из 20 машин только у двоих корейцы. wassat hi drinksЕсть один Лексус ,один Гелик( на издыхании) ,в основном Нивы и Китайцы .У них сераратор ,полукилометровый подъём 20- 30 градусов.
      1. Сергей Аверченков Звание
        Сергей Аверченков
        +1
        Сегодня, 11:46
        Виноват. Не досмотрел. Бывает. Но я осознаю свою вину. :)
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:17
    У южнокорейцев взыграло милитаристское прошлое,ещё одни пупы земли нашлись.Ким Чен Ын сейчас занят своей экономикой.По МИДу у него главная сестра,она как скажет - Захаровой учится надо,в МГИМО такое не преподают.Кстати японцы на много прогматичней оказались,в комплектующих для Российского Судостроения.( Даже не ожидал что у нас всё так плохо с ОСК,посмотрим сможет Костин справится.Ему одна плюшка. ОСК ,бюджет закроет долги ,опять же перед бюджетом).Тянут судостроение гражданское только частники.С " рыбаками " так сяк.
  5. sergan,m Звание
    sergan,m
    +2
    Сегодня, 11:22
    "...вызвал сильное раздражение в соседней Южной Кореи"

    В Южной КореЕ. Наймите редактора, чтобы не позориться дальше.
  6. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 11:23
    Пора в России связать поставки Северной Корее новых ракетных технологий, а так же авиации с санкциями Ю.Кореи.
  7. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 11:42
    Все зависит от того, что будет делать Россия. Останутся ли какие-то линии для нас, если Россия даст высокоточное оружие Северной Корее?
    Интересно, зачем нам передавать высокоточное оружие КНДР, если есть договор о взаимопомощи в случае агрессии против одной из стран?.. Мы, как-бы, и сами, по этому договору, вполне себе спокойно отстреляемся высокоточным оружием по агрессору... hi
  8. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 11:48
    Если Ким действительно получит новейшее вооружение и технологии - уверяю, южанам точно станет не до поставок в Цэгабонию..
  9. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 11:51
    В Южной Корее связали поставки оружия Украине с сотрудничеством России с КНДР

    Конечно! Что ты! fellow
    Сначала юк стала продавать снаряды и снаряжение на окраину, ну а затем Россия в Пхеньян в гости приехала и никак иначе! request
  10. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    0
    Сегодня, 11:52
    не станут придерживаться ограничений в вопросе поставок оружия на Украину
    Если не ошибаюсь, польские самоходки "Краб" - это южнокорейское шасси + британская башня с орудием. Так что, поставляют через третьи страны.