В Южной Корее связали поставки оружия Украине с сотрудничеством России с КНДР
Недавний визит представительной российской делегации во главе с президентом в Северную Корею вызвал сильное раздражение в соседней Южной Кореи, да и не только там.
Противники Пхеньяна боятся ещё большего его усиления за счёт тесного сотрудничества с Россией. Напомним, что в ходе визита стороны подписали договор о стратегическом партнерстве, включающий взаимную помощь в случае агрессии против одной из стран.
В Сеуле в ответ пригрозили Москве, что не станут придерживаться ограничений в вопросе поставок оружия на Украину, которые они до сих пор соблюдали.
По словам главы управления национальной безопасности администрации президента страны Чан Хо Чжина, это произойдёт в том случае, если Россия решит передать КНДР современные военные технологии.
Южнокорейский чиновник не стал уточнять какое именно оружие Сеул может поставить Киеву.
— отметил Чан Хо Чжин.
Несмотря на то, что власти Южной Кореи придерживаются общезападной риторики относительно украинского конфликта, Сеул напрямую пока не отравлял оружие на Украину. Президент Путин, в свою очередь, предупредил власти Южной Кореи, что Москва примет ответные меры, если Сеул решится поставлять вооружение Украине.
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