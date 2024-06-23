С успехом ВС РФ в Яснобродовке большая часть левобережья Карловского водохранилища перешла под контроль наших войск

Появляются сообщения о том, что российские войска выбили противника из села Яснобродовка. Находится оно на восточном берегу Карловского водохранилища – севернее Карловки.По не подтверждённым пока официально данным, российские войска взяли Яснобродовку к настоящему моменту под полный контроль. Украинская сторона эти сообщения не комментирует, однако на своих картах обозначает до 80 процентов территории села как «серую зону», фактически подтверждая, что эти территории уже вне контроля ВСУ.Российские войска активизировали наступление на Яснобродовку несколькими днями ранее, когда было осуществлено значительное продвижение по северному берегу водохранилища в районе Карловки. Тогда же противнику пришлось бежать из микрорайона Заозёрный, который считается северной частью Карловки. Однако отступление в сторону Яснобродовки вылилось в итоге в новые потери, а также в необходимость бежать уже и оттуда.Теперь остатки ВСУ от Яснобродовки направляются в сторону села Скучное, что северо-западнее. Российская артиллерия наносит удары по группам противника, не позволяя отступить безопасно. Удары наносятся в том числе со стороны ранее освобождённого Уманского.С успехом под Яснобродовкой большая часть левобережья Карловского водохранилища перешла под контроль ВС РФ.

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