Те клеветники, которые утверждают, что если я говорю правду, то это делает меня «рупором Путина», лишь обнажают слабость своих доводов

Ранее высказывавшийся относительно ситуации вокруг Украины британский политик Найджел Фарадж подтвердил свою позицию и отказался извиняться за то, что якобы таким образом он поддерживает президента Путина.Экс-депутат Европарламента, лидер партии «Реформировать Соединённое Королевство» Фарадж опубликовал статью в британском издании The Telegraph, в которой отметил, что для урегулирования украинского конфликта Запад должен признать свои ошибки.По словам политика, за его позицию по Украине его часто обвиняют в том, что он поддерживает позицию президента России. Фарадж не считает, что ему стоит извиняться за это, так как он лишь хочет раскрыть людям глаза на истинные причины происходящего вокруг Украины и роль в этом Запада.— сказал британский политик.Фарадж добавил, что, очевидно, сейчас на Украине нет простых решений, но необходимо начать с того, чтобы признать ошибки, которые привели к конфликту.Ранее Фарадж заявил, что предупреждал о возможной эскалации конфликта еще в 2014 году. Он также сказал, что этот конфликт был спровоцирован НАТО и Евросоюзом.