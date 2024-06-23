Британский политик отказался извиняться за свою позицию по Украине, которую называют пропутинской

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Британский политик отказался извиняться за свою позицию по Украине, которую называют пропутинской

Ранее высказывавшийся относительно ситуации вокруг Украины британский политик Найджел Фарадж подтвердил свою позицию и отказался извиняться за то, что якобы таким образом он поддерживает президента Путина.

Экс-депутат Европарламента, лидер партии «Реформировать Соединённое Королевство» Фарадж опубликовал статью в британском издании The Telegraph, в которой отметил, что для урегулирования украинского конфликта Запад должен признать свои ошибки.



По словам политика, за его позицию по Украине его часто обвиняют в том, что он поддерживает позицию президента России. Фарадж не считает, что ему стоит извиняться за это, так как он лишь хочет раскрыть людям глаза на истинные причины происходящего вокруг Украины и роль в этом Запада.

Те клеветники, которые утверждают, что если я говорю правду, то это делает меня «рупором Путина», лишь обнажают слабость своих доводов

— сказал британский политик.

Фарадж добавил, что, очевидно, сейчас на Украине нет простых решений, но необходимо начать с того, чтобы признать ошибки, которые привели к конфликту.

Ранее Фарадж заявил, что предупреждал о возможной эскалации конфликта еще в 2014 году. Он также сказал, что этот конфликт был спровоцирован НАТО и Евросоюзом.
7 комментариев
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  1. Лешак Звание
    Лешак
    +7
    Сегодня, 11:09
    Всё он говорит правильно, только это "правильно" ни кому, на западе, не нужно. request
    У них совсем другая цель.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 11:46
      Цитата: Лешак
      Всё он говорит правильно, только это "правильно" ни кому, на западе, не нужно.
      Как, оказывается, просто на Западе стать "агентом Кремля" и "пропутинским пропагандистом". Достаточно просто не повторять то, что говорит Америка и немного подумать своей головой. lol
  2. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    0
    Сегодня, 11:21
    Англосаксы... Тьфу на них. Они сами добились моего "тьфу", вот пусть и живут с этим.
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      0
      Сегодня, 11:27
      Англосаксы... Тьфу на них
      И тем не менее, даже англосаксы - бывают разные.
      1. Сергей Аверченков Звание
        Сергей Аверченков
        0
        Сегодня, 11:31
        Я знаю. Но вовремя войны разбираться нет возможности.
  3. spectr Звание
    spectr
    0
    Сегодня, 11:26
    Интересно его заставят выступить с опровержением или сайт слегка переврал его слова? Потому как, если построить логическую цепочку, то получается: он говорит правду -> он озвучивает позицию Путина-> значит Путин говорит правду.
  4. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    +2
    Сегодня, 11:34
    К сожалению, мало политиков из туманного Альбиона, которые реально топят за интересы своей страны. Вот именно он настоящий патриот Британии, а не те которые все делаю за продолжение конфликта на Украине.