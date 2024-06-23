Командующего ВСУ, пьянствовавшего в Одессе, обвиняют в прорыве украинского фронта под Дзержинском (ДНР)

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Командующего ВСУ, пьянствовавшего в Одессе, обвиняют в прорыве украинского фронта под Дзержинском (ДНР)

Генерал ВСУ Юрий Содоль, который командует восточным фронтом, что-то весело отмечал в одном из одесских ресторанов, а в это время его подчиненные потерпели серьезное поражение. Этого командующего объединенными силами ВСУ, пьянствовавшего в Одессе, обвиняют в прорыве украинского фронта под Дзержинском (ДНР), который киевские власти называют Торецком.

Обвинителем стала депутат украинской Верховной рады Марьяна Безуглая, занимающая должность заместителя главы комитета по обороне и безопасности, написав соответствующий пост в своем Telegram-канале.

Парламентарий приложила к публикации фото улыбающегося генерала в футболке со странными зайцами и держащего в руке рюмку. Безуглая утверждает, что кадр был снят в одесском ресторане «Облака» в то время, когда российские войска осуществляли прорыв участка фронта, за оборону которого отвечал Содоль.


Депутат сообщила, что направила запрос командованию о том, находился ли генерал в это время в официальной командировке.


К обвинениям Безуглой присоединился и одесский националист-радикал Сергей Стерненко. По его словам, одновременно с российским наступлением командование ВСУ отвело одну из бригад с передовой под Дзержинском, а другое украинское подразделение, которое отправили ей на замену, занять позиции не успело.

Хотя Безуглую считают лояльной главе киевского режима Зеленскому, в последнее время она все чаще выступает с критикой военного руководства. Парламентарий утверждает, что именно оно виновно во всех неудачах, которые в последнее время преследуют украинскую армию.
12 комментариев
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  1. Простой Звание
    Простой
    +4
    Сегодня, 11:01
    У победы тысяча отцов, а поражение — всегда сирота.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 11:07
      По слухам бои уже идут в населенном пункте Дружба.

      Александро-Калиновское направление: продвижение ВС РФ к Дружбе и взятие Шум
      обстановка по состоянию на 10.00 23 июня 2024 года

      На Александро-Калиновском направлении продолжаются наступательные действия российских войск.

      На участке Озаряновка-Дружба, по некоторым данным, российские войска начали вытеснять противника с передовых позиций на восточном берегу канала Северский-Донец — Донбасс.

      Там под контролем противника находится или уже находилось несколько лесополос, занятых около года назад

      От КПВВ «Майорск» и железнодорожной станции Майорская в направлении Дружбы также, по предварительной информации, есть продвижение вдоль железной дороги и трассы Т-05-18.

      По информации некоторых источников, передовые отряды вышли к улицам Куйбиышева (Полевая) и Железнодорожной (Зализничная) в Дружбе а также Калиновой и Индивидуальной в Кирово (Пивничное). Однако подтверждающих кадров объективного контроля пока нет, хотя продвижение и выглядит вполне логичным.

      Тем более, что южнее под контроль ВС РФ перешел поселок Шумы, однако статус нескольких посадок севернее пока остается неясным.

      Западнее населенного пункта находятся две искусственных высоты — террикон шахты Восточная и отвал шахты Северная. Минувшим днем появилась информация о взятии под контроль укрепрайонов на них, однако и здесь пока отсутствуют кадры объективного контроля.

      В Ленинском(Пивденном) также идут бои, однако пока информация оттуда поступает противоречивая. По одним данным, под контроль российских сил перешло около половины населенного пункта, а по другим — бои идут уже на окраинах соседнего Артемово (Зализное).

      Между Широкой Балкой и Новгородским (Нью Йорк) также идут бои, однако и здесь пока не ясен масштаб продвижения ВС РФ, а сообщений о продвижениях к Новгородскому со стороны Новоселовки пока не появлялось.

      На участке между Новобахмутовкой и Новокалиново некоторые источники сообщали о продвижениях ВС РФ, однако пока это действительности не соответствует.

      У трассы Н-20 находятся несколько крупных укрепрайонов противника с серьезно проминированным предпольем, и штурмовые действия здесь требуют серьезной подготовки.

      К северу от Архангельского и Новокалиново продолжаются бои.

      Российские штурмовые группы продвигаются посадками в районе административных границ Гродовской и Ильиновской территориальных общин, вклиниваясь в оборону противника между Зеленым Полем и Калиново.





      https://t.me/rybar/61183
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 11:37
        Марьяна Безуглая для генералов ВСУ прямо как смерть с косой... Приходит всегода, когда её не ждут и всегда с большими неприятностями... А вот так смотришь - дypa дypой, но дело своё (обвинять и подставлять) добре знает... good
    2. RealPilot Звание
      RealPilot
      +1
      Сегодня, 11:09
      Да, у него написано "морська пiхота"...
      Вот им и НАПИХАЛИ!

      А зайчики - да, зачетные. Очень символичные, на укро-военкомов похожи... Ну и на всю остальную банду тоже.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 11:33
        Может ему морса насильно напихали? "морьса пiхота"
    3. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      0
      Сегодня, 11:38
      Очень удобное место дислокации штаба бендеровских вояк - ресторан!

      Можно залить поражение. И закусить.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 11:43
        Руководят ВСУ всё равно западные спецы.А Содоли,Сырские только для отвода глаз. Вот он и попытался скоротать время. Спалился.
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +4
    Сегодня, 11:02
    [Генерал ВСУ Юрий Содоль, который командует восточным фронтом, что-то весело отмечал в одном из одесских ресторанов, ]

    Странная эта безугловатая. Не в окопе же лежать командующему с автоматом в руке?! С рюмкой то куда веселее... laughing
  3. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 11:10
    В принципе, Безуглую понять можно. Если пьянка в Одессе действительно имела место, конечно.
    Не, войска твоей страны терпят поражения, отступают, а генералитет - пьет. Офицеры должны в такой ситуации жить в штабе, и решать задачи по нейтрализации наступающего противника.
    А вообще - даже если бы все высшие чины ВСУ сидели над картами 24 часа в сутки, ситуацию это все равно бы не изменило. Наша армия как минимум на порядок современнее, слаженнее, боевитее украинской.
    А Безуглой хотел бы посоветовать критиковать генералов НАТО. И, конечно, Пентагон. smile
  4. oldzek Звание
    oldzek
    0
    Сегодня, 11:36
    а может,если бы он командовал (в это время)было бы для ВСУ ещё хуже.помню наш ротный в Праге,в 68 году не просыхал.пока он ничем не занимался всё было прекрасно.НО взялся помогать чужому подразделению в качестве регулировщика на перекрёстке и был убит чех гражданский.а фамилия этого ротного знатная..как у одного из маршалов СССР.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:42
    Главное в руководителе подобрать команду.Содоль это сделал и уехал в Одессу оттопырится.Не он не справился ,а его команда не справилась.Когда он уезжал в Одессу ,он чётко сказал: По пустякам не беспокоить ,а то пошлю на передовую - в одну сторону. bully
  6. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 11:43
    Уж и выпить человеку нельзя, набросились дармоеды! У чувака стресс постоянный и на кителе надпись "морська перхоть". Обидно, да. С депутатом безуМной все понятно, а вот одесский националист-радикал гей Стерненко откуда вещает, из окопов Торецка или из Волчанска?