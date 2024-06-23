Командующего ВСУ, пьянствовавшего в Одессе, обвиняют в прорыве украинского фронта под Дзержинском (ДНР)
Генерал ВСУ Юрий Содоль, который командует восточным фронтом, что-то весело отмечал в одном из одесских ресторанов, а в это время его подчиненные потерпели серьезное поражение. Этого командующего объединенными силами ВСУ, пьянствовавшего в Одессе, обвиняют в прорыве украинского фронта под Дзержинском (ДНР), который киевские власти называют Торецком.
Обвинителем стала депутат украинской Верховной рады Марьяна Безуглая, занимающая должность заместителя главы комитета по обороне и безопасности, написав соответствующий пост в своем Telegram-канале.
Парламентарий приложила к публикации фото улыбающегося генерала в футболке со странными зайцами и держащего в руке рюмку. Безуглая утверждает, что кадр был снят в одесском ресторане «Облака» в то время, когда российские войска осуществляли прорыв участка фронта, за оборону которого отвечал Содоль.
Депутат сообщила, что направила запрос командованию о том, находился ли генерал в это время в официальной командировке.
К обвинениям Безуглой присоединился и одесский националист-радикал Сергей Стерненко. По его словам, одновременно с российским наступлением командование ВСУ отвело одну из бригад с передовой под Дзержинском, а другое украинское подразделение, которое отправили ей на замену, занять позиции не успело.
Хотя Безуглую считают лояльной главе киевского режима Зеленскому, в последнее время она все чаще выступает с критикой военного руководства. Парламентарий утверждает, что именно оно виновно во всех неудачах, которые в последнее время преследуют украинскую армию.
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