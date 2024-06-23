Associated Press: Командование ВСУ требует от США снять ограничение на использование дальнобойных ракет для ударов по России

Мы могли бы атаковать командные пункты и всю северную группировку, потому что они расположены в 100–150 километрах от линии фронта

Американское издание Associated Press пишет, ссылаясь на свои источники, что украинское военное командование добивается от Вашингтона разрешения на применение дальнобойных ракет для ударов по российской территории.Ранее США дали разрешение использовать переданные ими ракеты дальнего радиуса действия, такие как ATACMS, для нанесения ударов по скопившимся у границы с Харьковской областью российским силам примерно на расстоянии в 20 километров.Однако Associated Press отмечает, что украинские военные жалуются, что у них связаны руки из-за отсутствия возможности применять управляемые дальнобойные ракеты без всяких ограничений.- приводит издание слова командира артиллерии ВСУ в Харьковской области с позывным «Гефаст».В Киеве настаивают, чтобы Вашингтон дал им зелёный свет в использовании ракет ATACMS для поражения важных целей на территории России. По данным из открытых источников, эти ракеты имеют дальность стрельбы до 300 километров.Вчера сообщалось об уничтожении ВС России пусковых установок РСЗО HIMARS с ракетами ATACMS в районе Краматорска в ДНР.