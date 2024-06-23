Associated Press: Командование ВСУ требует от США снять ограничение на использование дальнобойных ракет для ударов по России

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Associated Press: Командование ВСУ требует от США снять ограничение на использование дальнобойных ракет для ударов по России

Американское издание Associated Press пишет, ссылаясь на свои источники, что украинское военное командование добивается от Вашингтона разрешения на применение дальнобойных ракет для ударов по российской территории.

Ранее США дали разрешение использовать переданные ими ракеты дальнего радиуса действия, такие как ATACMS, для нанесения ударов по скопившимся у границы с Харьковской областью российским силам примерно на расстоянии в 20 километров.

Однако Associated Press отмечает, что украинские военные жалуются, что у них связаны руки из-за отсутствия возможности применять управляемые дальнобойные ракеты без всяких ограничений.



Мы могли бы атаковать командные пункты и всю северную группировку, потому что они расположены в 100–150 километрах от линии фронта

- приводит издание слова командира артиллерии ВСУ в Харьковской области с позывным «Гефаст».

В Киеве настаивают, чтобы Вашингтон дал им зелёный свет в использовании ракет ATACMS для поражения важных целей на территории России. По данным из открытых источников, эти ракеты имеют дальность стрельбы до 300 километров.

Вчера сообщалось об уничтожении ВС России пусковых установок РСЗО HIMARS с ракетами ATACMS в районе Краматорска в ДНР.
25 комментариев
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  1. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    +1
    Сегодня, 11:59
    Associated Press: Командование ВСУ требует от США снять ограничение на использование дальнобойных ракет для ударов по России
    и так уже..куда дальше ? по Владику ?
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 12:23
      Ну так и мы воюем с ограничениями... Причём сами на себя же их и наложили в рамках СВО... Почему здание Рады до сих пор стоит и Банковая в целости и сохранности... Им снимут ограничения и мы можем (надеюсь) их с себя снять... Ещё неизвестно кто от этого больше выиграет... am
  2. Бускан
    Бускан
    -3
    Сегодня, 12:01
    Проблему разрешения от американцев ВСУ решили. Украина показывает видео ударов по территории России "украинскими" ракетами Нептун "адаптированными" для ударов по суше. Кто считает что они обманывают американцев могут подать на них в суд.
    winked winked
  3. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +4
    Сегодня, 12:02
    России пора начать обстрел главных правительственных учреждений Киева, президентских дворцов, парламента и т.д. и т.п.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +4
      Сегодня, 12:19
      России пора в первую очередь определиться с целями и задачами на Украине. Сначало были "демилитаризация и денацификация", потом защита жителей Донбасса, потом "буферная зона"... и в промежутках выпрашивание "договорняка".
      1. fsvlad Звание
        fsvlad
        0
        Сегодня, 14:24
        Встроенность в мировую экономику в качестве сырьевого и траспортно-логистического придатка, с правом присвоения части дохода и гарантиями личной безопасности..
    2. Олень Звание
      Олень
      +1
      Сегодня, 12:25
      Цитата: Carlos Sala
      России пора начать обстрел главных правительственных учреждений Киева, президентских дворцов, парламента и т.д. и т.п.

      Пока нельзя ,они нам нужны ..Хуже будет ,если вместо них кто то поумней и хитрей придет hi
      1. БойКот Звание
        БойКот
        +2
        Сегодня, 12:58
        Хуже будет ,если вместо них кто то поумней и хитрей придет
        Те кто поумнее и похитрее давно срыли. Пойти сейчас в украинские президенты - изощренный способ суицида.
    3. Zhan Звание
      Zhan
      0
      Сегодня, 12:40
      Цитата: Carlos Sala
      России пора начать обстрел главных правительственных учреждений Киева, президентских дворцов, парламента и т.д. и т.п.

      hi
      Давно пора ! Вплоть до индивидуального уничтожение верхушки ВСУ и Правительства.
      Сам не могу понять, наши что, считают, что с ними можно договориться ультиматумами ?
      Всё, время упущено. Уже давно пора "выпускать кракена".
      1. Олень Звание
        Олень
        +1
        Сегодня, 13:01
        Цитата: Zhan
        Давно пора ! Вплоть до индивидуального уничтожение верхушки ВСУ и Правительства.
        Сам не могу понять, наши что, считают, что с ними можно договориться ультиматумами ?

        В Чечне тоже долго выжидали , а потом одного за другим точечно . hi
        1. Frettaskyrandi Звание
          Frettaskyrandi
          -2
          Сегодня, 13:13
          Михан, наконец то ты себе правильный аватар придумал! Чисто по Фрейду - реальный олень!
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:12
    Нет ни каких ограничений,ВСУ нанесёт удар ,а Госдеп скажет мы за час до удара сняли все ограничения.Всё зависит от результата удара .Играем по серьёзному .Ходим по лезвию ножа ,что они что мы Наверху у нас понимают ,что удар по Украине ТЯО вообще ни чего не даст.Нас затянут в действительно топиковую ситуацию.Наш относительно безболезненный удар ТЯО должен наносится по логистике Европа Скандинавия.Если не договоримся за час ,тогда всё .Туши свет сливай масло.А так и США целы и мы тоже.
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      -1
      Сегодня, 13:11
      удар по Украине ТЯО вообще ни чего не даст.

      Я сторонник удара ТЯО. Например, демонстрационный наземный удар ТЯО возможно большой мощности по Яворовскому полигону в Львовской области рядом с границей Польши и при восточном ветре. Неужто Польше и НАТО это будет пофигу. А, как будет реагировать население Польши на временное повышение радиоактивного фона. Неужто скажет воевать с Россией? Такой удар покажет решимость России и подведет к грани ядерной войны когда запад должен будет решить: третья мировая на уничтожение Европы или жертвовать Украиной.
      При этом я не сторонник изначального ядерного удара по Европе.
      1. fsvlad Звание
        fsvlad
        0
        Сегодня, 14:15
        Неужто Польше и НАТО это будет пофигу

        То есть варианты реакции не просчитаны, а удар ТЯО уже напрашивается? Видимо, диван у вас сильно продавленный или с амфетаминами перебор :-/
  5. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    -3
    Сегодня, 12:17
    Пора бить по городам Польши, Германии, Британии и Франции. Хватит прикидываться глупцами, что укрофашисты сами обеспечивают удары по территории России и страны НАТО тут не при чем.
  6. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 12:18
    Как будто бы укры эти ракеты нацеливают и запускают...
    Если более точно по смыслу, просят американцев лично включиться в террористическую войну против России, и не скрывать этого.
    1. Николай Иванов_5 Звание
      Николай Иванов_5
      -1
      Сегодня, 12:37
      Укрофашисты нажимают кнопку пуска, а остальные действия производят специалисты из военных центров, находящихся в странах НАТО.
      1. faterdom Звание
        faterdom
        0
        Сегодня, 12:40
        Думаете, в экипаж включают лишнюю единицу для нажатия кнопки?
        Мне кажется вряд ли - зачем, смысл какой?
        1. Николай Иванов_5 Звание
          Николай Иванов_5
          0
          Сегодня, 14:33
          Экипажи военной техники состоят из иностранных специалистов стран НАТО и сопровождение ракет происходит из военных центров стран НАТО.
  7. bambr731 Звание
    bambr731
    -1
    Сегодня, 12:21
    Associated Press: Командование ВСУ требует от США снять ограничение на использование дальнобойных ракет для ударов по России

    Что может украина-содержанка требовать у кого-то?
    Однако Associated Press отмечает, что украинские военные жалуются, что у них связаны руки из-за отсутствия возможности применять управляемые дальнобойные ракеты без всяких ограничений.

    Ничего у них не связано и никогда не было. Вся болтовня про запреты и ограничения это Доширак для западного обывателя
    1. Фразах Звание
      Фразах
      -1
      Сегодня, 12:33
      Весь политбомонд хочет поражения и унижения России, но не все склонны к военным методам. Вот так их склоняют к войне - "по просьбам чубатых трудящихся."
  8. Berg Berg Звание
    Berg Berg
    -3
    Сегодня, 12:57
    ВСУшные фашисты пытаются настроить наши войска против украинского народа , тех кто ещё в сомнении и раздумьях , если укры начнут бить по городам дальнобоем , России ничего не останется как стереть все города в пыль и для этого не нужно ядерного оружия . а просто сметать все жилые кварталы ,как это делают сами американцы и израильтяне ! Как раз этого они от нас и ждут .
  9. seamen2 Звание
    seamen2
    +1
    Сегодня, 13:41
    *Ранее США дали разрешение использовать переданные ими ракеты дальнего радиуса действия, такие как ATACMS, для нанесения ударов по скопившимся у границы с Харьковской областью российским силам примерно на расстоянии в 20 километров*.
    пару лет назад такое было немыслимо. слегка протрезвел, когда прочитал вот это. А когда же протрезвеют в Кремле?
  10. fsvlad Звание
    fsvlad
    0
    Сегодня, 14:01
    А ведь если дать такое разрешение, а потом снабдить окраину томагавками, то безопасных мест на карте России не будет до самого Иркутска..
  11. Хибинский Пластун Звание
    Хибинский Пластун
    0
    Сегодня, 14:08
    Сегодня убит двухлетний ребенок в Севастополе. Пару дней назад попытка атаки на Курчатовскую АЭС. овскими ракетами.
    Что еще должно произойти, чтоб у Путина тюкнуло- яж всё-таки давал присягу этой стране, понятно, что все красные линии уже стали коричневыми, но все таки может вспомнит, что такое честь.Хотя
    Он и Честь два противоположных полюса. Но уверенно идем к нацкатастрофе, с пустоболиливым президентом и бездарным правительством.