Картаполов: в случае изменения глобальной обстановки ядерная доктрина РФ может быть скорректирована

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Картаполов: в случае изменения глобальной обстановки ядерная доктрина РФ может быть скорректирована

В случае изменения глобальной обстановки ядерная доктрина РФ может быть скорректирована. Это произойдет, если возрастут угрозы и риски по отношению к нашей стране.

Такое мнение высказал журналистам агентства РИА Новости председатель комитета Государственной думы России по обороне Андрей Картаполов.



Он считает, что в определенной ситуации время на принятие решения о возможном применении российскими военными ядерного оружия могут изменить. Это будет зависеть от военно-политической обстановки, складывающейся в мире.

Если вызовы и угрозы увеличатся, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия

- отметил Картаполов.

Доктрина отражает нашу реакцию на то, что происходит вокруг нашей страны

- пояснил политик.

Он добавил, что на данный момент еще рано это обсуждать.

Ранее в одном из своих выступлений президент России Владимир Путин допустил возможность внесения поправок в ядерную доктрину нашего государства. Это, по его словам, может произойти на фоне обсуждения другими странами вероятного снижения порога применения ЯО.

Он отметил, что в мире идут работы по созданию ядерного вооружения пониженной мощности. Одновременно с этим западные политики и эксперты постепенно внушают общественности мысли о том, что в применении такого оружия нет ничего особенного.

По мнению главы российского государства, задействовать подобные средства поражения допустимо только в исключительных случаях.
37 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 12:10
    Он добавил, что на данный момент еще рано это обсуждать.

    Как бы поздно не стало... am
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 12:34
      Как в фильме На Дерибасовской хорошая погода,или на Брайтон Бич опять идут дожди.Когда сначало говорили что рано,а потом оказалось поздно.

  2. Олень Звание
    Олень
    -1
    Сегодня, 12:13
    Запад звереет и денег на хорощую жизнь все меньше и меньше Долг сша уже под 40 трлн !
    Надо списывать долги ,а как ? Война мать родна у буржуев ..
    Так что все правильно,применим в случае чего и рука не дрогнет soldier Они по другому не понимают
    Я 90-х больше не хочу и своим детям и внукам ..
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      -2
      Сегодня, 13:14
      звереет по моему в первую очередь, Михан.. впрочем как всегда laughing
      1. Олень Звание
        Олень
        0
        Сегодня, 13:26
        Цитата: советник 2 уровня
        звереет по моему в первую очередь, Михан.. впрочем как всегда laughing

        Говорим ,как есть . hi .И партнеров и "братьев" у России больше нет !
        Есть Триада !!!!! Мультики ВВП смотрите и наслаждайтесь

        Стоят уже давно на дежурстве ...
  3. вовка Звание
    вовка
    +6
    Сегодня, 12:13
    Зачем вообще этого болтуна цитировать. Никакие из его прогнозов не сбываются. Чтотвообще он в ГД делает?
    1. bandabas Звание
      bandabas
      +2
      Сегодня, 12:34
      Так у нас вся дурдума такая. Сборище "комсомольских вожаков", актеров, спортсменов и отставных военных пенсов. Одним словом- подхалимов и лизоблюдов. hi
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 13:23
        Интересное однаао место,хоть и проклятое..По отдельности они были неплохими актерами,спортсменами,военными даже.Как только туда попали,так сразу славное их проллое в урну...
        1. bandabas Звание
          bandabas
          0
          Сегодня, 13:41
          Тезка. Это классика. Как оно было, так и остается. Не может быть!
  4. Владимир М Звание
    Владимир М
    +4
    Сегодня, 12:14
    Нравятся мне заявления граждан картаполовых - "...ядерная доктрина РФ может быть скорректирована..." А может и не быть скорректирована.
  5. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 12:15
    Да, надо время перенести.
    "Россия наносит ядерное пораженние США и союзниесм до (!) момента запуска в ее сторону любого носителя, могущего нести ЯО из любой точки мира.
    Вероятный момент такого запуска Россия определяет по своему усмотрению, исходя из военно-политической обстановки. Также обязательному уничтожению подлежат все поджигатели войны: Виндзоры, Рокфеллеры, Ротшильды, Морганы, Клинтоны, Буши, (далее по списку).
    Вот такая должна быть доктрина, для сохранения мира во всем мире.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -6
    Сегодня, 12:17
    Экс командующий 58 армией знает о чем говорят.Они знакомы с двумя пакетами ,что лежали у них в сейфе.
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +2
      Сегодня, 13:21
      Цитата: tralflot1832
      Экс командующий 58 армией знает о чем говорят.Они знакомы с двумя пакетами ,что лежали у них в сейфе.

      пехота не имеет отношения к РВСН и очень условно знает, как там все устроено.. впрочем как и РВСН об остальных.. и уж "пакеты" у них совсем не такие
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 13:52
        Вы не правы ,наш командир дивизии 35100 имел право использовать ТЯО на своё усмотрение в составе дивизии ,вплоть до Бонна,и мальца дальше обеспечивая наступление .У армии чуть дальше - до Лондона.
  7. иван2022 Звание
    иван2022
    0
    Сегодня, 12:22
    В этом мире вообще не бывает ничего невозможного. Но чтобы такое понять, не обязательно получать за это зарплату председателя комитета Гос Думы. .
  8. Третий район Звание
    Третий район
    +4
    Сегодня, 12:26
    ///////Картаполов: в случае изменения глобальной обстановки ядерная доктрина РФ может быть скорректирована////////

    Это один из экспертов на передачах Соловьёва , там таких целая обойма. Почему то Дмитрий Анатольевич туда не ходит , как его там не хватает...
    1. bandabas Звание
      bandabas
      +4
      Сегодня, 12:43
      А зачем ДАМ там светиться? Он и на диванчике в телеграме под коньячок нащелкает. Не за что не отвечая. tongue
      1. Третий район Звание
        Третий район
        0
        Сегодня, 12:53
        """"""А зачем ДАМ там светиться? Он и на диванчике в телеграме под коньячок нащелкает. Ни за что не отвечая. """"'

        Ну это уже будет совсем другой уровень и самое главное благодарные слушатели в студии будут внимать каждое слово. В. Соловьёв и М. Симоньян будут пускать слёзы умиления.
        1. bandabas Звание
          bandabas
          -1
          Сегодня, 13:19
          Однако там придется присутствовать на сборище.А это для йотафона "денег нет, но вы держитесь" не комильфо. hi
      2. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        -1
        Сегодня, 13:23
        Цитата: bandabas
        А зачем ДАМ там светиться? Он и на диванчике в телеграме под коньячок нащелкает. Не за что не отвечая.

        на самом деле было бы интересно посмотреть, кто ведет за ДАМа аккаунт, пока он коньячок щелкает laughing
        1. bandabas Звание
          bandabas
          -1
          Сегодня, 13:51
          Понятие "литературные обезьяны" никто не отменял. Но, сдается.. "Три магнитофона, три портсигара отечественных, куртка замшевая.. . три)))". Думаю экономит за госсчет. bully
  9. Александр Игоревич Рифеев Звание
    Александр Игоревич Рифеев
    -1
    Сегодня, 12:29
    она уже давно скорректирована - еще в 1994 правительство РФ взяло обязательство не производить делящиеся материалы для ядерного оружия
  10. Бускан
    Бускан
    +2
    Сегодня, 12:29
    Цитата: Третий район
    ///////Картаполов: в случае изменения глобальной обстановки ядерная доктрина РФ может быть скорректирована////////

    Это один из экспертов на передачах Соловьёва , там таких целая обойма. Почему то Дмитрий Анатольевич туда не ходит , как его там не хватает...

    Здравствуйте.
    Дмитрий Анатольевич это "национальное достояние России ". Его надо беречь.
    drinks
  11. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    +1
    Сегодня, 12:29
    Я давно говорю - ядерная война неизбежна. Не мы не хотим подвинуться, не СШП. Нам двигаться просто не куда (позади Москва), а им нас рать они за лужей, вот и всё. Так почему не ударить по Украине так чтобы там всё обосрались? Чтобы поняли, что значит сидеть в бункере. Не будет не каких отдыхах, будет сидение в бункере. Этого они хотят? Так будет.
    1. Frettaskyrandi Звание
      Frettaskyrandi
      -2
      Сегодня, 13:24
      Когда читаешь Ваши комментарии, сразу приходит мысль о законе N 3185-1 и о том, что определение КС № 544-О-П было ошибкой.
      1. Сергей Аверченков Звание
        Сергей Аверченков
        0
        Сегодня, 14:35
        Я не знаю этого закона, как и определения.
    2. Ermak_415 Звание
      Ermak_415
      0
      Сегодня, 13:54
      Так почему не ударить по Украине так чтобы там всё обосрались?

      Потому что если мы это сделаем лучше не станет.
      Да и всё равно им на это, для них только предлог для поставок ещё большего количества оружия будет.
      Чтобы поняли, что значит сидеть в бункере

      А вы в бункере сидеть хотите? С чего вы взяли что они струсят ответить на провокацию ядерным ударом со своей стороны?
      Не будет не каких отдыхах, будет сидение в бункере. Этого они хотят? Так будет.

      Вы тоже хотите этого?
  12. Ivan F Звание
    Ivan F
    +1
    Сегодня, 12:32
    Может быть, а может и не быть. Как всегда никаких четкий определений, все максимально туманно. Вроде как пообещали, но что конкретно - никому не понятно.
  13. Sergeant_1989
    Sergeant_1989
    +2
    Сегодня, 12:41
    Еще один бункерник. Сначала в бункер, затем в Южную Америку или в Африку, а население пусть сдохнет лишь бы своя жопа была цела.
  14. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:49
    Разговоров на эту тему, более чем много.
    А так, как ты на это не посмотри, это последнее "китайское" предупреждение особо очумевших недругам!! ! soldier
    По другому это воспринимать глупо.
  15. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    +3
    Сегодня, 13:04
    Ядерное оружие применить? Что то вы как то легко стали говорить о собственной кончине.. Впрочем, не о вас речь, на вас мне, откровенно, наплевать, но вот дети.. Они то причём?
    1. Серж9901 Звание
      Серж9901
      -2
      Сегодня, 13:47
      Да, да . Бедные дети, дружно их жалеем. А когда потом эти дети бегут от призыва через Верхний Ларс - мы их клеймим и от них отрекаемся, так ? Может, все-таки нам самим надо вести себя независимо, патриотично , сохраняя собственные ценности и воспитывать молодежь, а не бросать ее на откуп гуглам/ ютубам/ блохерам / московской тусне и прочим отрядам западного потребительства ? И делать это постоянно и последовательно, а не как тот же ДАМ, сначала в зад целовавший всех евро-"партнеров", а теперь вдруг ставший гневным и решительным патриотом. Идеология есть , та же Великая Россия ? Нет ? Тогда у нас будет Великая Америка "again" .
      При чем тут яо? Во-первых , тяо. Разница как между ракетой из сигнальной ракетницы и ракетой ПТУР. А во-вторых, никто нам выстраивать нашу независимость не даст без победы в сво и, раз уж обкакались как детишки вначале , теперь надо исправлять. Пару вариантов- "все на фронт" или вот такой. Иначе, привет 90-е .version 2.0, только тут уж они доведут до конца, до 5-10 осколков России. И дело серьезное, раз уж САМ про тяо заговорил.
  16. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    -1
    Сегодня, 13:04
    Это похоже на человека, который очень болен несварением желудка, идет в туалет, его рвет, и он сразу же выздоравливает. Как только Россия применит тактическое ядерное оружие, все глупости американских марионеток в Европе будут спущены в унитаз. Им даже не нужно будет его применять, когда они узнают, что действительно собираются его применить, тогда вся эта чепуха прекратится, как чудо.
  17. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 13:13
    Картаполов: в случае изменения глобальной обстановки ядерная доктрина РФ может быть скорректирована

    Лишь бы не как с мобилизацией, а то получается, как на охоту идти - собак кормить...
  18. fsvlad Звание
    fsvlad
    +1
    Сегодня, 13:16
    Чего все носятся с этой "доктриной"?! Это ж не закон прямого действия. Филька. А по факту решение о задействовании ЯО принимается конкретным лицом, исходя из конкретных обстоятельств. Даже не обязательно достоверных..
  19. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 13:30
    Если вызовы и угрозы увеличатся, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия - отметил Картаполов.
    Доктрина отражает нашу реакцию на то, что происходит вокруг нашей страны
    - пояснил политик.
    Нет ничего проще вместо того чтобы заниматься проблемами в армии совершенствовать доктрину применения ядерного оружия не говоря про то "законотворчество" которое предусматривает личное обогащение власть имущих на всех уровнях. Особенно "патриотов" России и урапатриотов касается, любитиелей летать в бизнесджетах в Израиль что стало особенно заметно после марша ЧВК "Вагнер", жаль что ПВОшник не добрался до тех бизнесджетов которые в массовом порядке стали покидать столицу не добрался .
  20. ВПК-65 Звание
    ВПК-65
    0
    Сегодня, 13:46
    В случае изменения глобальной обстановки ядерная доктрина РФ может быть скорректирована. Это произойдет, если возрастут угрозы и риски по отношению к нашей стране.
    Только "глобальной"? а если на уровне региона (местная обстановка) что-нибудь произойдет, вот из последних новостей:
    Курская область. Сообщают что в течении дня противник пытался атаковать "Химарсами" АЭС в городе Курчатов. Все атаки были отбиты. Так же были сообщения об атаках американскими ОТР ATACMS по Ростовской области.
    А если бы ПВО пропустило хоть одну ракету по АЭС, тогда что? Сели бы новую доктрину писать или посчитали бы за casus belli ? Это ведь локальное событие, а не глобальное - лягушку варят медленно, градус постоянно повышается, но до кипения пока не дошло. А когда дойдет, будет уже поздно писать доктрины, разве что мемуары.