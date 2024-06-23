Картаполов: в случае изменения глобальной обстановки ядерная доктрина РФ может быть скорректирована
В случае изменения глобальной обстановки ядерная доктрина РФ может быть скорректирована. Это произойдет, если возрастут угрозы и риски по отношению к нашей стране.
Такое мнение высказал журналистам агентства РИА Новости председатель комитета Государственной думы России по обороне Андрей Картаполов.
Он считает, что в определенной ситуации время на принятие решения о возможном применении российскими военными ядерного оружия могут изменить. Это будет зависеть от военно-политической обстановки, складывающейся в мире.
- отметил Картаполов.
- пояснил политик.
Он добавил, что на данный момент еще рано это обсуждать.
Ранее в одном из своих выступлений президент России Владимир Путин допустил возможность внесения поправок в ядерную доктрину нашего государства. Это, по его словам, может произойти на фоне обсуждения другими странами вероятного снижения порога применения ЯО.
Он отметил, что в мире идут работы по созданию ядерного вооружения пониженной мощности. Одновременно с этим западные политики и эксперты постепенно внушают общественности мысли о том, что в применении такого оружия нет ничего особенного.
По мнению главы российского государства, задействовать подобные средства поражения допустимо только в исключительных случаях.
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