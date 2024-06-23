Подпольщики в деле: с начала суток на Украине зафиксированы два новых случая поджогов и один подрыв автомобилей военных

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Подпольщики в деле: с начала суток на Украине зафиксированы два новых случая поджогов и один подрыв автомобилей военных

На Украине растёт число случаев уничтожения автомобилей, принадлежащих ТЦК и офицерам ВСУ. Напомним, что ранее, когда покушения на военных происходили в России, в ГУР с ухмылкой заявляли, что это «российские подпольщики, выступающие против власти и военных». Вот теперь пришло время для украинских партизан-подпольщиков, которые, как и подавляющее большинство рядовых украинцев, сыты по горло действиями и нелепыми обещаниями киевского режима.

Сегодня стало известно как минимум о трёх случаях поджогов автомобилей, принадлежащих украинским военным. В одном из случаев, а произошло это в Лубнах Полтавской области, прогремел взрыв. Автомобиль японской модели был припаркован во дворе одного из многоквартирных домов. Около 8 утра по местному времени автомобиль взлетел на воздух в результате взрыва.



Полиция города Лубны:

Было приведено в действие неизвестное взрывное устройство. Пострадавших нет. Начато дело об умышленном повреждении имущества.

В Оболонском районе Киеве украинские подпольщики сожгли автомобиль, который так же был припаркован во дворе одной из многоэтажек.

Ещё один автомобиль украинских военных (по некоторым данным – сотрудников ТЦК) был подожжён в Днепропетровске (переименован киевским режимом в Днепр). У автомобиля выгорел салон, также сгорели шины.

Ранее автомобили украинских военных горели в Одесской, Николаевской, Харьковской и ряде других областей Украины.
16 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +5
    Сегодня, 13:04
    Ранее автомобили украинских военных горели в Одесской, Николаевской, Харьковской и ряде других областей Украины.
    А что тут странного ? Все автомобили на майдане имеют скверную привычку самовозгораться ! laughing
    1. Олень Звание
      Олень
      0
      Сегодня, 13:11
      Цитата: Uncle Lee
      Ранее автомобили украинских военных горели в Одесской, Николаевской, Харьковской и ряде других областей Украины.
      А что тут странного ? Все автомобили на майдане имеют скверную привычку самовозгораться ! laughing

      Если бы все жгли Владимир . hi .. А то военекоматских ,от страха быть отпраленными на передовую к злым русским ))) Цэ европа им сейчас полная дурням скакунам
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 13:37
      привычка самовозгораться wassat

      Вот оно что, Владимир Владимирович hi Не хотят их автомобили на фронт! Лучше погибнуть lol
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 13:39
        Цитата: Reptiloid
        Лучше погибнуть

        От самовозгорания lol
        Дима hi
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 13:42
          Да, не знали они, как через горы перебираться, куды бечь, вот и решили, что лучше ужасный конец, (от самовозгорания) ,чем ужас без конца wink
  2. Серж9901 Звание
    Серж9901
    +1
    Сегодня, 13:06
    Да, неплохо БЫ. Только это - исключительно внутренняя история: "кому воевать , кому в тылу отсидеться", не более. Строить иллюзий насчет отношения к России не станем : мы для них для всех - враги.
  3. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    +4
    Сегодня, 13:07
    Как то в голове не укладывается. Украина и подполье. Разве что за деньги.
    1. Олень Звание
      Олень
      0
      Сегодня, 13:14
      Цитата: vladimirvn
      Как то в голове не укладывается. Украина и подполье. Разве что за деньги.

      Два украинца ,это партизанский отряд ,а три это партизанский отряд с предателем (старая шутка ,но очень актуальна ))))
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
    2. Сергей Аверченков Звание
      Сергей Аверченков
      0
      Сегодня, 13:15
      Вы абсолютно правы. Комментарий очень короткий.
      1. Олень Звание
        Олень
        0
        Сегодня, 14:03
        Цитата: Сергей Аверченков
        Вы абсолютно правы. Комментарий очень короткий.

        А сало уже некому перепрятывать и в основном польсое ..Тушенка американская
        Танки немецкие ,БМП английские и т.д.
        Эх "воины света" ,вас каждый день по 1000 мочат за вашего Зе еврея Все цэ европа ?
  4. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    +1
    Сегодня, 13:10
    Почему-то я не верю в подполье, но в принципе я не против, пусть будут, . Будущее разберется, хох ля они и есть хох ля
    1. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      0
      Сегодня, 13:58
      С таким руководством подполье само по себе появится. Эх, солара бы сюда, он бы сейчас рассказал как украинцы любят Зеленского.
  5. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 13:22
    В Одессе неизвестные сожгли автомобиль сотрудника военкомата
    https://news-front.su/2024/06/23/v-odesse-neizvestnye-sozhgli-avtomobil-sotrudnika-voenkomata-strana/
  6. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +1
    Сегодня, 13:54
    Хорошо. Но мало.
    Извините, я недостаточно умен, чтобы написать длинный комментарий hi
  7. Cap.Nemo58rus Звание
    Cap.Nemo58rus
    0
    Сегодня, 13:59
    Работают парни. Какая из спецслужб неважно. Результат есть. Бог им в помощь.
  8. Voronezh Звание
    Voronezh
    +1
    Сегодня, 14:00
    Да ну, какие подпольщики. Личная месть за что то. Подпольщики это если склад или эшелон