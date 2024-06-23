Трамп: Над Америкой мы построим огромный «Железный купол» наподобие израильского
Бывший американский президент и кандидат на выборах президента США в 2024 году Дональд Трамп дал новые грандиозные обещания на случай, если он вновь станет хозяином Белого дома.
- заявил Трамп, выступая в пятницу на мероприятии республиканцев в штате Миннесота.
Речь идёт о системе противовоздушной-противоракетной обороны. Трамп обещает создать нечто "невероятное", похожее на то, что имеется в Израиле. Правда, при этом Трамп не прокомментировал тот факт, что при недавней атаке Ирана на Израиль ПВО-ПРО этой страны была вынуждена запрашивать поддержку со стороны ряда стран, включая США и Британию, самолёты которых участвовали в перехватах иранских дронов и ракет.
Политик отметил, что этот грандиозный проект, который будет «полностью построен в Америке», создаст множество рабочих мест.
- подчеркнул экс-президент США, добавив, что это будет для Америки хорошей «подстраховкой».
Ранее Трамп уже затрагивал эту тему, но он не раскрыл подробности этого проекта и не указал сумму, в которую он обойдётся бюджету страны.
Израиль начал создание системы ПВО «Железный купол» в 2004 году, чтобы обезопасить территорию страны от ракетных атак ХАМАС и «Хизбаллы».
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