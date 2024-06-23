Трамп: Над Америкой мы построим огромный «Железный купол» наподобие израильского

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Трамп: Над Америкой мы построим огромный «Железный купол» наподобие израильского

Бывший американский президент и кандидат на выборах президента США в 2024 году Дональд Трамп дал новые грандиозные обещания на случай, если он вновь станет хозяином Белого дома.

В мой следующий срок мы построим над нашей страной огромный «Железный купол» - такой купол, какого еще никогда не было

- заявил Трамп, выступая в пятницу на мероприятии республиканцев в штате Миннесота.



Речь идёт о системе противовоздушной-противоракетной обороны. Трамп обещает создать нечто "невероятное", похожее на то, что имеется в Израиле. Правда, при этом Трамп не прокомментировал тот факт, что при недавней атаке Ирана на Израиль ПВО-ПРО этой страны была вынуждена запрашивать поддержку со стороны ряда стран, включая США и Британию, самолёты которых участвовали в перехватах иранских дронов и ракет.

Политик отметил, что этот грандиозный проект, который будет «полностью построен в Америке», создаст множество рабочих мест.

Он есть у Израиля, почему у нас его нет? Израиля бы не было без купола. Нам нужна такая же защита

- подчеркнул экс-президент США, добавив, что это будет для Америки хорошей «подстраховкой».

Ранее Трамп уже затрагивал эту тему, но он не раскрыл подробности этого проекта и не указал сумму, в которую он обойдётся бюджету страны.

Израиль начал создание системы ПВО «Железный купол» в 2004 году, чтобы обезопасить территорию страны от ракетных атак ХАМАС и «Хизбаллы».
7 комментариев
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  1. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 14:24
    В мой следующий срок мы построим над нашей страной огромный «Железный купол» - такой купол, какого еще никогда не было

    - заявил Трамп, выступая в пятницу на мероприятии республиканцев в штате Миннесота.
    Про внушительный внутренний государственный долг Трамп скромно умолчал и про то что экономика США накрыта уже не "Железным куполом", а тазиком crying
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:25
    Cредства доставки " тепла" в любую страну ,намного дешевле чем средства против глобального потепления. bully
  3. ergh081 Звание
    ergh081
    0
    Сегодня, 14:27
    Систему назовут "Железный капут", а накрыть его надо системой "Сармат"
  4. sepal81 Звание
    sepal81
    0
    Сегодня, 14:32
    Прежде чем он там что-то построит, "трудолюбивые угнетаемые граждане" всё на металл растащат
  5. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 14:34
    Трамп: Над Америкой мы построим огромный «Железный купол» наподобие израильского

    Пупок развяжется! fellow laughing
    Доказать?
    Легко!
    Просто сравни площадь стран и всё станет ясно.
    Во сколько раз различается площадь, во столько же раз обойдётся дороже, если не больше. Украдут-с! fellow
    Даже если прикрывать только значимые города и то слишком дорого.
    А денег-то тю-тю! request
    Долг с тридцать с большим хвостищем триллионов баксов, это совершенно не та база на которой можно строить столь дорогостоящие прожекты. request lol
  6. Бускан
    Бускан
    0
    Сегодня, 14:35
    Жду дебатов между Трампом и Байденом, чтобы узнать у кого железный купол больше.
  7. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 14:35
    Шизофрения накрывает США.