Киевский режим атаковал Севастополь американскими ракетами

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Киевский режим атаковал Севастополь американскими ракетами

Киевский режим осуществил ракетную атаку Севастополя. Над бухтой поднимается дым. ПВО отражает атаку.

Губернатор города-героя Михаил Развожаев сообщает о том, что, к сожалению, не обошлось без пострадавших и жертв. По словам Развожаева, к настоящему моменту отражение атаки завершено, 5 ракет уничтожены над бухтой, при этом осколки сбитых целей нанесли ущерб прибрежной зоне и вред здоровью людей.



Губернатор Севастополя:

По предварительной информации Спасательной службы — в районе Учкуевки 12 человек, включая 2 детей, получили осколочные ранения. В Любимовке по предварительной информации осколочные ранения получили 2 человека. На территории одного из ТСН на Северной стороне в результате падения осколков ракеты небольшое возгорание жилого дома.

Использовались для удара по Севастополю американские ракеты комплексов ATACMS.

Также сообщается о пожаре в лесном массиве на территории пансионата «Лазурь». Пожар локализован на площадки в 150 кв.м.
Михаил Развожаев по состоянию на 13:30 добавил, что двое мирных жителей города погибли. Среди них – двухлетний ребёнок.

В общей сложности обратившихся после украинской атаки жителей Севастополя выросло до 22-х.

«Военное обозрение» выражает соболезнования семьям погибших. Это невосполнимая утрата. Сама атака, шедшая через прибрежную полосу, где много отдыхающих, лишний раз свидетельствует о террористической сущности киевского режима.
20 комментариев
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  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +5
    Сегодня, 14:03
    Бомбили Любимовку и Учкуевку около Бельбека.
    Решил посмотреть в Гугле где и понял что я бы тоже туда что-нибудь кинул когда такой выставочный парад стоит.
    1. oppozite28 Звание
      oppozite28
      +5
      Сегодня, 14:09
      Бомбили Любимовку и Учкуевку около Бельбека.
      Решил посмотреть в Гугле где и понял что я бы тоже туда что-нибудь кинул когда такой выставочный парад стоит.
      Как раз сегодня над Чёрным морем вблизи Крыма кружил БПЛА MQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10.
      1. VLAD-96 Звание
        VLAD-96
        +5
        Сегодня, 14:11
        БПЛА пeндoсов там почти каждый день летают.. Проще посчитать дни когда их там не было... И нет управы на них.
    2. Zhan Звание
      Zhan
      +4
      Сегодня, 14:10
      hi
      Решил посмотреть в Гугле где и понял что я бы тоже туда что-нибудь кинул.

      Ну да, там тоже не лошары.... Мирняк жалко, ребёнок погиб. Представляешь, а ведь уничтожили целое колено из рода и его будущих потомков.
    3. oppozite28 Звание
      oppozite28
      +2
      Сегодня, 14:12
      Решил посмотреть в Гугле где и понял что я бы тоже туда что-нибудь кинул когда такой выставочный парад стоит.
      Скорее кадровые перестановки в МО так и не дошли военных из крымских аэродромов.
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        0
        Сегодня, 14:33
        Цитата: oppozite28
        Решил посмотреть в Гугле где и понял что я бы тоже туда что-нибудь кинул когда такой выставочный парад стоит.
        Скорее кадровые перестановки в МО так и не дошли военных из крымских аэродромов.

        Один гражданский министр обороны перекраивал воинские подразделения, второй занимался красочными "фасадами" армии, 3-й решил пересчитать армейские расходы. Не помню чем занимался в свою бытность ещё один гражданский, Иванов. Да и сидят они от фронтовых линий далеко, до них ничего не долетает. Интересно, а в МО есть обязаловка читать по утрам суточные сводки, отчёты ?
    4. Володин Звание
      Володин
      +1
      Сегодня, 14:22
      Цитата: Аркадий007
      Решил посмотреть в Гугле где и понял что я бы тоже туда что-нибудь кинул когда такой выставочный парад стоит.

      А у вас в Гугле карты в режиме реального времени, надо полагать?
      1. sedoj Звание
        sedoj
        +1
        Сегодня, 14:29
        Цитата: Володин
        А у вас в Гугле карты в режиме реального времени, надо полагать?

        Полностью с Вами согласен. Насколько я знаю, карты в гугле обновляются раз в два года.
  2. Sofievka Звание
    Sofievka
    +9
    Сегодня, 14:08
    Слабо наводчика завалить? Мы терпилы? Дальше начнут дроны над городом летать? очнитесь уже, почему всегда мы отстаём? Дочка сейчас едет в электричке в город- герой, чего мы ждём?
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 14:32
      Дочка сейчас едет в электричке в город- герой, чего мы ждём?
      Либерасня говорит, что применять ТЯО по майданутым негуманно.
  3. GeorgeSev85 Звание
    GeorgeSev85
    +3
    Сегодня, 14:08
    На данный момент.
    По предварительной информации от сегодняшней атаки ВСУ на Севастополь погибло 2 мирных жителя, один из них 2-х летний ребенок.

    Ситуация на Учкуевке тяжелая, туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи. Часть людей уже доставлена в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Мобилизованы все силы.

    Число обратившихся за медпомощью выросло до 22 человек.



    Сейчас сезон Учкуевка и Любимовка два основных в Городе пляжа где толпы народу.
    имхо сбили видимо на подлете а кассетами засыпало.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +4
      Сегодня, 14:11
      Погибли двое,в том числе ребенок..Твари..
    2. ГГВ Звание
      ГГВ
      0
      Сегодня, 14:28
      В статье прямо сказано:"осколками".Если бы были кассеты,да ещё они и сработали,то жертв были бы десятки.
  4. g_ae Звание
    g_ae
    +5
    Сегодня, 14:11
    А беспилотник штатовский летал? Но обижать партнёров низзя? А расчёты ракетные чьи? А красные фломастеры подвезли?
    1. GeorgeSev85 Звание
      GeorgeSev85
      +6
      Сегодня, 14:13
      Дак он не летал ... он в данный момент там трется. С сбить нельзя, не дай бог из гниющего запада деток выгонят. Где же им чиллить - то по красоте? Где кофий с круассанами вкушать?
      1. Серж9901 Звание
        Серж9901
        +1
        Сегодня, 14:19
        Точно так. А то, что русские люди гибнут... Так даже не станут ждать когда бабы нарожают - просто еще пару миллионов немытых животных мигрантов завезут, делов-то...
  5. Bookeer
    Bookeer
    +4
    Сегодня, 14:17
    Цитата: Аркадий007
    Решил посмотреть в Гугле где и понял что я бы тоже туда что-нибудь кинул когда такой выставочный парад стоит.

    В картах гугла картинке может быть несколько месяцев. Просто удар по аэродрому.
  6. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 14:21
    С точки зрения конфликта, для государства это незначительный ущерб, хоть и цинично так говорить о погибающих людях и разрушениях. Значительный ущерб, когда уничтожают дорогостоящую военную технику или инфраструктуру. Самолёты, корабли, крупные мосты, хранилища и.т.д. request
  7. Heda Звание
    Heda
    0
    Сегодня, 14:25
    5 ракет уничтожены над бухтой, при этом осколки сбитых целей нанесли ущерб прибрежной зоне и вред здоровью людей.



    Помнится один персонаж высказал мнение по этому поводу.
    Так все ему тут рукоплескали
  8. Nikolaevich Звание
    Nikolaevich
    +1
    Сегодня, 14:33
    Владимир Владимирович может уже пора на всю страну сказать речь начинающеюся с слов -братья и сёстры как Иосиф Виссаринович в 41?.