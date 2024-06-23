Киевский режим атаковал Севастополь американскими ракетами

По предварительной информации Спасательной службы — в районе Учкуевки 12 человек, включая 2 детей, получили осколочные ранения. В Любимовке по предварительной информации осколочные ранения получили 2 человека. На территории одного из ТСН на Северной стороне в результате падения осколков ракеты небольшое возгорание жилого дома.

Киевский режим осуществил ракетную атаку Севастополя. Над бухтой поднимается дым. ПВО отражает атаку.Губернатор города-героя Михаил Развожаев сообщает о том, что, к сожалению, не обошлось без пострадавших и жертв. По словам Развожаева, к настоящему моменту отражение атаки завершено, 5 ракет уничтожены над бухтой, при этом осколки сбитых целей нанесли ущерб прибрежной зоне и вред здоровью людей.Губернатор Севастополя:Использовались для удара по Севастополю американские ракеты комплексов ATACMS.Также сообщается о пожаре в лесном массиве на территории пансионата «Лазурь». Пожар локализован на площадки в 150 кв.м.Михаил Развожаев по состоянию на 13:30 добавил, что двое мирных жителей города погибли. Среди них – двухлетний ребёнок.В общей сложности обратившихся после украинской атаки жителей Севастополя выросло до 22-х.«Военное обозрение» выражает соболезнования семьям погибших. Это невосполнимая утрата. Сама атака, шедшая через прибрежную полосу, где много отдыхающих, лишний раз свидетельствует о террористической сущности киевского режима.