Киевский режим атаковал Севастополь американскими ракетами
Киевский режим осуществил ракетную атаку Севастополя. Над бухтой поднимается дым. ПВО отражает атаку.
Губернатор города-героя Михаил Развожаев сообщает о том, что, к сожалению, не обошлось без пострадавших и жертв. По словам Развожаева, к настоящему моменту отражение атаки завершено, 5 ракет уничтожены над бухтой, при этом осколки сбитых целей нанесли ущерб прибрежной зоне и вред здоровью людей.
Губернатор Севастополя:
Использовались для удара по Севастополю американские ракеты комплексов ATACMS.
Также сообщается о пожаре в лесном массиве на территории пансионата «Лазурь». Пожар локализован на площадки в 150 кв.м.
Михаил Развожаев по состоянию на 13:30 добавил, что двое мирных жителей города погибли. Среди них – двухлетний ребёнок.
В общей сложности обратившихся после украинской атаки жителей Севастополя выросло до 22-х.
«Военное обозрение» выражает соболезнования семьям погибших. Это невосполнимая утрата. Сама атака, шедшая через прибрежную полосу, где много отдыхающих, лишний раз свидетельствует о террористической сущности киевского режима.
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