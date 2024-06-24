Хорватские транспортные самолеты для Украины

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Хорватские транспортные самолеты для Украины


В ближайшее время Украина получит два транспортных самолета Ан-32Б. Фото одного из этих самолетов с новыми опознавательными знаками было сделано 8 июня в аэропорту Загреба.



Это был один из двух самолетов, ранее служивших в Военно-воздушных силах Хорватии. Самолеты были построены в 1992 году и приобретены правительством Хорватии в 1996 году. Эксплуатация была приостановлена с 12 сентября 2012 года, когда самолет с бортовым номером 727 совершил свой последний полет. Второй самолет, номер 707, уже давно не летал на тот момент. Машины стояли на авиабазе Загреб-Плесо.

В 2019 году рассматривалась возможность восстановить их до состояния, позволяющего летать. Даже был визит украинских специалистов завода «Антонов», но в итоге этого не произошло.

На данный момент одна машина уже поднята в воздух, а в конечном итоге будут летать обе. Самолеты будут использоваться в составе техники Службы оперативного спасения и гражданской обороны ГСЧС. Они уже используют Ан-32 в противопожарном варианте П для перевозки грузов гуманитарного назначения, помощи и оборудования или для спасательных команд. Но это официально...

Многоцелевой транспортный самолет Ан-32 был разработан на базе популярного самолета Ан-26. Он отличается более мощными двигателями, улучшенной механизацией крыла и установленным оборудованием. Версия Б была создана для перевозки и десантирования военных грузов и дополнена системой самозащиты. Самолет серийно производился на Киевском авиационном заводе с 1982 по 1996 год, где было построено 358 экземпляров таких машин.
7 комментариев
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  1. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    +1
    Сегодня, 05:38
    Ну как так? Это ведь советские самолёты. Не правильно это, не должно так быть. Не хорватия, не Украина не должны летать на них.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 06:01
      ВВС Украины только на советских самолётах летает.Других самолётов у них нет.А совсем недавно ВВС Хорватии летали на советских Миг-21.
      1. Eug Звание
        Eug
        0
        Сегодня, 06:25
        И по качеству ремонта которых Украиной был нехилый скандал.
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 06:07
      Цитата: Сергей Аверченков
      Ну как так? Это ведь советские самолёты. Не правильно это, не должно так быть. Не хорватия, не Украина не должны летать на них.

      Ан-32 является единственным за всю историю советской авиации самолётом, который был создан специально для поставки на экспорт и не был принят на вооружение в СССР.
  2. Eug Звание
    Eug
    0
    Сегодня, 06:24
    Где-то в 2010 были построены 8 (возможно,10-12) Ан-32 для Афганистана.
  3. Владимирский Звание
    Владимирский
    +1
    Сегодня, 06:25
    Представьте себе, когда-то существовал Киевский авиационный завод. Это было так давно. В прошлой эре. Когда не было никакого наци-Бандеростана.
  4. BABR1950 Звание
    BABR1950
    0
    Сегодня, 08:05
    Любой транспортный самолёт в небе над Украиной должен сбиваться немедленно.