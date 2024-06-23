Российские войска за сутки заняли не менее 7 кв. км территории южнее села Константиновка на Угледарском направлении
Российские войска продолжают продвигаться на Угледарском направлении. Как уже сообщало «ВО», противник признал продвижение российских войск к автодороге, которая ведёт к Угледару со стороны села Константиновка и остаётся, по сути, единственной дорогой для снабжения Угледарского гарнизона ВСУ.
В течение нескольких последних часов Вооружённые силы России, развивая успех на данном направлении, перевели под свой контроль ещё около 4 кв. км территории к югу от упомянутой Константиновки (не путать с одноимённым городом).
Таким образом, с начала суток ВС РФ освободили от оккупационных войск территории общей площадью не менее 7 кв. км. И это наибольший успех за последние несколько суток.
Приближение к автодороге южнее Константиновки позволяет взять её часть под огневой контроль. Соответственно, это значительно затрудняет снабжение группировки, которая засела в Угледаре.
Тем временем Минобороны РФ в свежей сводке сообщает о том, что российские войска продвигаются и на территориях, которые ранее именовались Времьевским выступом. Этот выступ противник срезал в ходе своего прошлогоднего контрнаступления. Теперь уже ВС РФ заставляют ВСУ отступать.
Из сводки:
Сообщается о том, что противник там потерял до 135 военнослужащих, а также большое число техники, включая американское 105-мм орудие M119, британскую 155-мм гаубицу FH-70, американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
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