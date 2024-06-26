«Зело казанский орех крепок». Что представляла собой Казань как крепость



Озеро Кабан. Современное фото

Кремль и град



Макет взятия Казани войсками Ивана Грозного в 1552 г. Из собрания Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи

«Эти укрепления в основном состояли из вала, на котором были возведены стены и башни, подобные таким же стенам и башням позднейших острогов, – писал академик М. Н. Тихомиров в своей монографии «Древнерусские города». – Городские стены состояли из деревянных срубов, наполненных землей, – городниц, плотно приставленных одна к другой и державшихся благодаря своей тяжести. Наверху стен, составленных из городниц, имелась довольно широкая площадка, которую с внешней стороны от неприятельских стрел и камней прикрывал деревянный забор – «забрала», или «заборола». Иногда словом «заборола» обозначали и всю крепостную стену. В заборолах были устроены щели – «скважни» – для стрельбы в нападающих… Стены укреплялись башнями – «вежами», – иногда на каменном фундаменте».



Реконструкция типичных бревенчатых городней, которые составляли большую часть укреплений Казани ханского периода

Казанский посад



Парк «Черное озеро» в Казани. Современное фото



Примерные границы укреплений казанского посада в конце ханского периода

«…и яко крепкими стенами и водами вокруг обведет бе град, и токмо со единая града с Поля Арского приступ мал, но туда стена градная была в толстоту 7 сажен и перекопана около ей стремнина великия, глубока».

Список литературы и источников

Источники:

Летописец Льва Вологдина // Полное собрание русских летописей. Л., 1982. Т. 37.

Устюжский летописец // Полное собрание русских летописей. Л., 1982. Т. 37.

Х. Шерифи. «Зафер наме-и Вилайет-и казан» // vostlit.info.

Сочинениея Андрея Курбского.

Литература:

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Алмазова А. А. Художественная культура Татарстана в контексте социальных процессов и духовных традиций. Казань, 2013.

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Худяков М. Г. Очерки по истории Казанского ханства. М., 1991. Летописец Льва Вологдина // Полное собрание русских летописей. Л., 1982. Т. 37.Устюжский летописец // Полное собрание русских летописей. Л., 1982. Т. 37.Х. Шерифи. «Зафер наме-и Вилайет-и казан» // vostlit.info.Сочинениея Андрея Курбского. История о великом князе московском // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. СПб., 2001.Алексеев Ю. Г. Походы русских войск при Иване III. СПб., 2009.Алмазова А. А. Художественная культура Татарстана в контексте социальных процессов и духовных традиций. Казань, 2013.Власов А. С., Элькин Г. Н. Древнерусские крепости Северо-Запада. СПб., 2011.Илюшин Б. А. Казанские войны Василия III. Казань, 2021.Ситдиков А. Г. Средневековая Казань: Историко-археологическое исследование (XI – первая половина XVI века). Казань, 2013.Ситдиков А. Г. Укрепления Казани в эпоху Средневековья (XI–XVI века). 2008.Тихомиров М. Н. Древнерусские города. М., 1956.Худяков М. Г. Очерки по истории Казанского ханства. М., 1991.