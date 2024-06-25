Проблема широкого распространения цифровых приборов ночного видения в Российской Армии

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Проблема широкого распространения цифровых приборов ночного видения в Российской Армии

Проведение спецоперации обнажило проблему нехватки приборов ночного видения в Российской Армии. Наряду с поставляемыми приборами ночного видения на основе электронно-оптических преобразователей (ЭОП) на вооружение поступает множество ПНВ на основе цифровой матрицы…

Для того, чтобы разобраться с техническими аспектами, мы обратились к специалистам новосибирского завода по производству электронно-оптических преобразователей и приборов ночного видения ЗАО «Экран ФЭП».



Как работает ПНВ с ЭОП?


Для того, чтобы разобраться с техническими аспектами, мы обратились к специалистам новосибирского завода по производству электронно-оптических преобразователей и приборов ночного видения ЗАО «Экран ФЭП».

Принцип действия прибора ночного видения основан на усилении света, отраженного от объекта наблюдения. Свет, попадая на объектив, фокусируется на фотокатоде электронно-оптического преобразователя (ЭОП). Затем электроны взаимодействуют с люминофором на экране ЭОП, вызывая его свечение. Происходит усиление света от 20 000 до 80 000 раз путем умножения количества электронов. В результате получается яркое изображение на экране, которое мы можем видеть своими глазами.

Однако, если в окружающей среде отсутствуют источники света, такие как луна или звезды, то электронно-оптическому преобразователю будет нечего усиливать, и наблюдатель ничего не увидит. Для таких случаев в приборах устанавливают инфракрасный светодиод. Этот светодиод излучает свет в инфракрасном спектре, который невидим для глаза человека, но является рабочим для ЭОП. Благодаря этому мы можем видеть в темноте безлунной ночью, в пещерах, подвалах и других местах, где нет источников видимого света.

Однако есть обратная сторона медали. Если наша цель состоит в том, чтобы остаться незамеченным, то включение инфракрасной подсветки будет плохой идеей. Оппонент, также оснащенный ПНВ, сможет обнаружить нас в момент включения подсветки. Все производители приборов ночного видения рекомендуют использовать инфракрасную подсветку только тогда, когда мы уверены, что это не представляет опасности для нас.


Таким образом, приборы ночного видения позволяют нам видеть в темноте, используя усиление света и инфракрасную подсветку. Они являются полезным инструментом для различных сфер деятельности, включая военное дело, охоту и безопасность. Однако при использовании инфракрасной подсветки необходимо быть осторожными, чтобы не быть обнаруженными противником.

Как работает цифровой ПНВ?


Цифровые приборы ночного видения функционируют по принципу использования CCD или CMOS матрицы вместо электронно-оптического преобразователя, как в аналоговых ПНВ. При попадании света на линзы объектива, он фокусируется на матрице, состоящей из фотодиодов, называемых пикселями. Каждый пиксель реагирует на свет, накапливая заряд, который затем считывается электроникой прибора. Значение заряда, соответствующее интенсивности света, передается на микродисплей, где формируется изображение для пользователя.

Важно отметить, что цифровые ПНВ обладают дополнительными функциями, отличающими их от аналоговых приборов. Например, встроенный Wi-Fi модуль позволяет передавать данные на мобильные устройства, а наличие карты памяти – записывать и хранить информацию.

Кроме того, в цифровых ПНВ могут быть встроены дальномеры и навигационные приборы, что расширяет их функциональность. Несмотря на все преимущества цифровых ПНВ, стоимость таких приборов значительно ниже, чем у аналоговых.

Однако следует учитывать, что отсутствие ЭОП в цифровых ПНВ означает, что они не могут усиливать свет от объектов в десятки тысяч раз, как это делают аналоговые приборы. Для обеспечения видимости объектов на дальних расстояниях цифровые ПНВ требуют активной подсветки инфракрасным светодиодом, мощность которого значительно выше, чем у диодов в аналоговых ПНВ. Включение цифрового прибора без ИК-подсветки приводит к ограничению видимости уже на нескольких метрах.

Таким образом, данный прибор – это отличное решение для гражданского пользования. Его можно брать на охоту, наблюдать за природой, пользоваться в помещении, лишенном света. Но если стоит задача не быть обнаруженным, данный прибор здесь вам не помощник. Даже невооруженным глазом видно свечение диода, а через ПНВ диод рагистрируется за сотни метров.

В чем же проблема?


В связи с тем, что матрица намного дешевле электронно-оптического преобразователя, цена на цифровой ПНВ в несколько раз ниже, чем на ПНВ с ЭОП. Этот фактор стал ключевым в сфере закупок с целью оснащения Российской Армии.

Производители и продавцы цифровых ПНВ пользуются технической неосведомленностью лиц, которые занимаются приобретением приборов ночного видения. Они презентуют свои изделия, как передовые разработки в области ночного видения. Их приборы «не нуждаются в дорогостоящих ЭОП и способны видеть в темноте не хуже, а даже лучше». Но так ли это на самом деле?

Мы знаем, что цифровой ПНВ бесполезен на линии соприкосновения с вражеской армией, т. к. мощный ИК-излучатель вмиг демаскирует солдата. Об этом покупатели узнают уже после того, как приборы окажутся там, где цена ошибки выбора при закупке уже равна не бессмысленно потраченной сумме денег, а человеческой жизни.

Что делать?


Нужно понять, что цифровой прибор ночного видения – это не плохой прибор. У него просто своя область применения. Цифровой прибор – это продукт для гражданского применения. И если его и брать для нужд Армии, то только для хозяйственных задач в зоне тыла.

В зоне активных действий необходимы профессиональные приборы, к которым можно отнести ПНВ с электронно-оптическим преобразователем и тепловизионные приборы. За то время, которое прошло с начала спецоперации, мы все научились жить по-другому. Надеемся, что и все компетентные службы набили шишки с покупкой ПНВ.

Ведь если на старте операции цифровые ПНВ на фронте легко было списать на пресловутые шишки, то сейчас это явление можно расценить как халатность. Наши ребята, защищающие Родину, прекрасно выполняют свой долг и заслуживают того, чтобы и другие службы также относились к своему делу…


* Фото предоставлены специалистами ЗАО «Экран ФЭП».
15 комментариев
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  1. papas-57 Звание
    papas-57
    +5
    Сегодня, 04:24
    Чего в армии РФ было с избытком так это только генералов. Всего остального, как обычно, не хватало.
    1. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +3
      Сегодня, 04:57
      Чего в армии РФ было с избытком так это только генералов

      Ну так Салтыкова - Щедрина вспомните...Сказ о том как один мужик двух генералов накормил...хе хе у Шойгу их поболее было.
      А по делу топчемся на месте... Пентагон использовал данные приборы ещё при разгроме армии Саддама Хуссейна, при разгроме армии Югославии...что тут говорить ещё немцы при Гитлере в Пантерах и Тиграх уже использовали первые инфракрасные приборы...примитивные но работающие. Есть статья по этой теме в архиве ВО.

      Наши генералы закончив различные академии как будто ум теряют, лишаются от избытка знаний схватки и инициативности...все ждут когда противник им по башке огреет какой нибудь технической новинкой.
      1. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        -1
        Сегодня, 06:07
        ..хе хе у Шойгу их поболее было.

        Почему же сразу через несколько дней после смены Шойгу на Белоусова, президент своим указом присвоил более 60-ти генеральских званий. А Белоусову разрешил увеличить до 12-ти человек, своих заместителей? Выходит это Шойгу сдерживал парад генеральских звёзд на погонах и гнобил министерство малым числом заместителей? У меня как-то не складываются эти факты с реалиями при новом министре.
        1. kenig1 Звание
          kenig1
          +1
          Сегодня, 06:17
          Открою вам секрет, у Шойгу было 12 заместителей.
          1. Сабуров_Александр53 Звание
            Сабуров_Александр53
            -1
            Сегодня, 06:26
            Открою вам секрет, у Шойгу было 12 заместителей.
            Вы предлагаете мне, верить вам больше, чем президенту? Я же хорошо запомнил недавний указ президента о согласовании по просьбе Белоусова 12-ти заместителей, против 10-ти существующих при Шойгу?
            Мне тогда подумалось, что эти 12 апостолов при Христе будут творить новую веру...
            1. kenig1 Звание
              kenig1
              0
              Сегодня, 07:14
              При Шойгу двенадцатым заместителем при Шойгу в свое время назначили Евкурова. Вы читали документ, что по просьбе Белоусова, Президент подписал указ о вводе 12 должностей?
              1. Сабуров_Александр53 Звание
                Сабуров_Александр53
                0
                Сегодня, 07:22
                Поясните. как я должен понимать подобное: Владимир Путин 17 июня подписал указ, согласно которому министру обороны РФ разрешается иметь 12 заместителей.

                https://news.rambler.ru/army/52940878-novye-zamestiteli-ministra-oborony-rf-kto-oni-chem-izvestny-gde-rabotali/?ysclid=lxtwdbbwif468845892

                Вроде пишется про заместителей, а не про отдельные должности.
      2. Pete Mitchell Звание
        Pete Mitchell
        +1
        Сегодня, 06:13
        Многие
        Цитата: Леха с Андроида.
        генералы закончив различные академии…
        … становятся приспособленцами и делают то, что получается, а не то что необходимо. Ну и тусоваться красиво никто не отменил
  2. Voronezh Звание
    Voronezh
    +1
    Сегодня, 05:54
    Проблема только одна и она заключается в том, что сидящим в удобных кожаных креслах в границах МКАДа эти ПНВ не нужны вообще. Они ими пользоваться для себя не планируют вообще.
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 05:54
    Интересная статья. И полезная. Теперь буду знать, что аналоговый лучше. В полной темноте, конечно лучше использовать тепловизор. Есть ли какие-то особенности при их выборе?
  4. moneron Звание
    moneron
    +1
    Сегодня, 05:56
    ваащето....в погранвойсках пользовались отечественными приборами ночного видения ещё в начале 70х годов прошлого века. нормально работало. видимо, потеряли компетенции в 90х....и берут со стороны, что попало, лишь бы было.
    ничего, жизнь заставит....хочешь получить хороший результат, сделай всё сам.
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      0
      Сегодня, 06:13
      moneron(moneron), а вы точно помните, какие это были ПНВ? В статье же именно об этом пишется, что для охоты или наблюдения за границей в мирное время, вполне подходят ПНВ с ИК подсветкой. У дичи или контрабандистов нет приборов встречного обнаружения охотника или дозорного в погранотряде по ИК излучению.
  5. Konnick Звание
    Konnick
    +2
    Сегодня, 06:00
    Мы знаем, что цифровой ПНВ бесполезен на линии соприкосновения с вражеской армией, т. к. мощный ИК-излучатель вмиг демаскирует солдата

    Смотря какой армии...
    Американцы в Ираке и Афгане проводили боевые действия в основном в ночное время...они видят, а противник, не имея ПНВ, ничего не видит
  6. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 06:05
    Цитата: Леха с Андроида.
    Наши генералы закончив различные академии как будто ум теряют, лишаются от избытка знаний схватки и инициативности...все ждут когда противник им по башке огреет какой нибудь технической новинкой

    Зато умеют руками показывать куда ехать БМП, как кумир некоторых Лапин

    Ему бы театральный институт закончить
  7. Дмитрий22 Звание
    Дмитрий22
    0
    Сегодня, 08:22
    А если недостаток превратить в достоинство? В смысле раскладывать в местах где никого нет ИК-фонарики оттягивая в них огонь артиллерии и ударные БПЛА. Любой потраченный впустую боеприпас, в потенциале, сохранённая жизнь и здоровье нашего солдата. А когда привыкнут и перестанут реагировать - можно будет осторожно, но пользоваться...