Проблема широкого распространения цифровых приборов ночного видения в Российской Армии

Как работает ПНВ с ЭОП?

Принцип действия прибора ночного видения основан на усилении света, отраженного от объекта наблюдения. Свет, попадая на объектив, фокусируется на фотокатоде электронно-оптического преобразователя (ЭОП). Затем электроны взаимодействуют с люминофором на экране ЭОП, вызывая его свечение. Происходит усиление света от 20 000 до 80 000 раз путем умножения количества электронов. В результате получается яркое изображение на экране, которое мы можем видеть своими глазами.



Однако, если в окружающей среде отсутствуют источники света, такие как луна или звезды, то электронно-оптическому преобразователю будет нечего усиливать, и наблюдатель ничего не увидит. Для таких случаев в приборах устанавливают инфракрасный светодиод. Этот светодиод излучает свет в инфракрасном спектре, который невидим для глаза человека, но является рабочим для ЭОП. Благодаря этому мы можем видеть в темноте безлунной ночью, в пещерах, подвалах и других местах, где нет источников видимого света.



Однако есть обратная сторона медали. Если наша цель состоит в том, чтобы остаться незамеченным, то включение инфракрасной подсветки будет плохой идеей. Оппонент, также оснащенный ПНВ, сможет обнаружить нас в момент включения подсветки. Все производители приборов ночного видения рекомендуют использовать инфракрасную подсветку только тогда, когда мы уверены, что это не представляет опасности для нас.

Как работает цифровой ПНВ?

Цифровые приборы ночного видения функционируют по принципу использования CCD или CMOS матрицы вместо электронно-оптического преобразователя, как в аналоговых ПНВ. При попадании света на линзы объектива, он фокусируется на матрице, состоящей из фотодиодов, называемых пикселями. Каждый пиксель реагирует на свет, накапливая заряд, который затем считывается электроникой прибора. Значение заряда, соответствующее интенсивности света, передается на микродисплей, где формируется изображение для пользователя.



Важно отметить, что цифровые ПНВ обладают дополнительными функциями, отличающими их от аналоговых приборов. Например, встроенный Wi-Fi модуль позволяет передавать данные на мобильные устройства, а наличие карты памяти – записывать и хранить информацию.



Кроме того, в цифровых ПНВ могут быть встроены дальномеры и навигационные приборы, что расширяет их функциональность. Несмотря на все преимущества цифровых ПНВ, стоимость таких приборов значительно ниже, чем у аналоговых.



Однако следует учитывать, что отсутствие ЭОП в цифровых ПНВ означает, что они не могут усиливать свет от объектов в десятки тысяч раз, как это делают аналоговые приборы. Для обеспечения видимости объектов на дальних расстояниях цифровые ПНВ требуют активной подсветки инфракрасным светодиодом, мощность которого значительно выше, чем у диодов в аналоговых ПНВ. Включение цифрового прибора без ИК-подсветки приводит к ограничению видимости уже на нескольких метрах.

В чем же проблема?

Что делать?

* Фото предоставлены специалистами ЗАО «Экран ФЭП».

Проведение спецоперации обнажило проблему нехватки приборов ночного видения в Российской Армии. Наряду с поставляемыми приборами ночного видения на основе электронно-оптических преобразователей (ЭОП) на вооружение поступает множество ПНВ на основе цифровой матрицы…Для того, чтобы разобраться с техническими аспектами, мы обратились к специалистам новосибирского завода по производству электронно-оптических преобразователей и приборов ночного видения ЗАО «Экран ФЭП».Для того, чтобы разобраться с техническими аспектами, мы обратились к специалистам новосибирского завода по производству электронно-оптических преобразователей и приборов ночного видения ЗАО «Экран ФЭП».Таким образом, приборы ночного видения позволяют нам видеть в темноте, используя усиление света и инфракрасную подсветку. Они являются полезным инструментом для различных сфер деятельности, включая военное дело, охоту и безопасность. Однако при использовании инфракрасной подсветки необходимо быть осторожными, чтобы не быть обнаруженными противником.Таким образом, данный прибор – это отличное решение для гражданского пользования. Его можно брать на охоту, наблюдать за природой, пользоваться в помещении, лишенном света. Но если стоит задача не быть обнаруженным, данный прибор здесь вам не помощник. Даже невооруженным глазом видно свечение диода, а через ПНВ диод рагистрируется за сотни метров.В связи с тем, что матрица намного дешевле электронно-оптического преобразователя, цена на цифровой ПНВ в несколько раз ниже, чем на ПНВ с ЭОП. Этот фактор стал ключевым в сфере закупок с целью оснащения Российской Армии.Производители и продавцы цифровых ПНВ пользуются технической неосведомленностью лиц, которые занимаются приобретением приборов ночного видения. Они презентуют свои изделия, как передовые разработки в области ночного видения. Их приборы «не нуждаются в дорогостоящих ЭОП и способны видеть в темноте не хуже, а даже лучше». Но так ли это на самом деле?Мы знаем, что цифровой ПНВ бесполезен на линии соприкосновения с вражеской армией, т. к. мощный ИК-излучатель вмиг демаскирует солдата. Об этом покупатели узнают уже после того, как приборы окажутся там, где цена ошибки выбора при закупке уже равна не бессмысленно потраченной сумме денег, а человеческой жизни.Нужно понять, что цифровой прибор ночного видения – это не плохой прибор. У него просто своя область применения. Цифровой прибор – это продукт для гражданского применения. И если его и брать для нужд Армии, то только для хозяйственных задач в зоне тыла.В зоне активных действий необходимы профессиональные приборы, к которым можно отнести ПНВ с электронно-оптическим преобразователем и тепловизионные приборы. За то время, которое прошло с начала спецоперации, мы все научились жить по-другому. Надеемся, что и все компетентные службы набили шишки с покупкой ПНВ.Ведь если на старте операции цифровые ПНВ на фронте легко было списать на пресловутые шишки, то сейчас это явление можно расценить как халатность. Наши ребята, защищающие Родину, прекрасно выполняют свой долг и заслуживают того, чтобы и другие службы также относились к своему делу…