Минобороны РФ: Ответственность за удар по мирным жителям Севастополя несёт в первую очередь Вашингтон, так как полётные задания в ATACMS вводились американскими военными
Оборонное ведомство страны прокомментировало сегодняшнюю атаку на Севастополь. Напомним, что в результате действий киевского режима, применившего американские оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью, более сотни человек получили ранения различной степени тяжести, трое погибли. Из троих погибших двое – дети в возрасте 2-х и 9-ти лет.
Минобороны России назвало эти действия преднамеренным террористическим ударом:
В ведомстве подчёркивают, что все полётные задания в эти ракеты вводились американскими военными специалистами на основе американских же спутниковых разведданных.
Минобороны России указывает на то, что ответственность за удар по мирным жителям Севастополя несёт в первую очередь Вашингтон, который не только поставил Украине ракеты ATACMS, но и оказывает прямую военную поддержку в их использовании.
Минобороны РФ:
По последним данным, районом пуска ракет ATACMS по Севастополю был Николаев.
Тем временем губернатор Севастополя продолжает обход пострадавших в результате удара. Раненые доставлены в различные больницы города.
Михаил Развожаев:
Завтрашний день, 24 июня, в Севастополе объявлен днём траура по погибшим.
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