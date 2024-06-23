Минобороны РФ: Ответственность за удар по мирным жителям Севастополя несёт в первую очередь Вашингтон, так как полётные задания в ATACMS вводились американскими военными

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Минобороны РФ: Ответственность за удар по мирным жителям Севастополя несёт в первую очередь Вашингтон, так как полётные задания в ATACMS вводились американскими военными

Оборонное ведомство страны прокомментировало сегодняшнюю атаку на Севастополь. Напомним, что в результате действий киевского режима, применившего американские оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью, более сотни человек получили ранения различной степени тяжести, трое погибли. Из троих погибших двое – дети в возрасте 2-х и 9-ти лет.

Минобороны России назвало эти действия преднамеренным террористическим ударом:



В ходе отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «ATACMS» были перехвачены. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.

В ведомстве подчёркивают, что все полётные задания в эти ракеты вводились американскими военными специалистами на основе американских же спутниковых разведданных.

Минобороны России указывает на то, что ответственность за удар по мирным жителям Севастополя несёт в первую очередь Вашингтон, который не только поставил Украине ракеты ATACMS, но и оказывает прямую военную поддержку в их использовании.

Минобороны РФ:

Подобные действия не останутся безответными.

По последним данным, районом пуска ракет ATACMS по Севастополю был Николаев.

Тем временем губернатор Севастополя продолжает обход пострадавших в результате удара. Раненые доставлены в различные больницы города.

Михаил Развожаев:

Президент поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю. Направлен борт из Москвы. После получения первой помощи дети будут направлены в лучшие московские больницы.

Завтрашний день, 24 июня, в Севастополе объявлен днём траура по погибшим.
152 комментария
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  1. Aken Звание
    Aken
    +44
    Сегодня, 17:04
    Ну указали пальцем на виновника. Дальше что?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +18
      Сегодня, 17:08
      Aken hi, а ночью нанесут комбинированный удар, который запишут как удар возмездия или ответный, отчитаются о достижении целей.
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 17:09
        Полагаете, именно про это говорил Вучич, когда называл сроки начала Третьей мировой*
        1. Alemax Звание
          Alemax
          +21
          Сегодня, 17:21
          Да я вас умоляю, Сударь! Это же еще не красные линии. Какая третья мировая?

          Так то, по факту, она уже идет. И идет давно. Только большинству населения не до третьей мировой. Их больше интересует потребление продуктов и товаров народного хозяйства.
          1. Чёрный Звание
            Чёрный
            +13
            Сегодня, 18:14
            Бездействие - тоже преступление. Наше политическое руоводство и генералы в ГШ, в результате своей нерешительности, стали соучастниками гибели наших граждан, в том числе детей.Звучит жёстко, но это, по сути, так.
            1. Александр Саленко Звание
              Александр Саленко
              -3
              Сегодня, 18:27
              Стали, но с другой стороны какие Ваши предложения? По нам прилетает, это факт, но я хочу чтобы ВСУ разгромили перед Днепром а не за ним.
            2. golen Звание
              golen
              +3
              Сегодня, 18:37
              Наше политическое руководство? А чем Вы отличаетесь от этого "руководства"? Хотите что-то изменить, пишите прямо, - не решительность Президента РФ в принятии решения по уничтожению американских разведывательных беспилотников.
          2. Freddy Звание
            Freddy
            +1
            Сегодня, 18:22
            Во многом согласен.Но что бы отвлечь народ от потребления продуктов народного потребления.Нужно назвать всё своими именами.Военное положение.
          3. Александр Саленко Звание
            Александр Саленко
            0
            Сегодня, 18:25
            Да не идёт она, пойти может но мировая война - это война коалиций и будьте добры не путать термины.
      2. Русский ватник Звание
        Русский ватник
        +21
        Сегодня, 17:19
        Ага. Нанесут. И опять грозно надуют щеки. Башням плевать на плебеев. Рублевских не трогают. А на остальных можно не обращать внимания. И жить в мире розовых пони дальше.
        1. Практик23354df Звание
          Практик23354df
          +1
          Сегодня, 18:06
          Цитата: Русский ватник
          Ага. Нанесут.

          Несут, несут, никак не донесут.
        2. alexoff Звание
          alexoff
          +3
          Сегодня, 18:11
          Цитата: Русский ватник
          Рублевских не трогают.

          ну в крокусе совсем не плебс был, но все равно ничего не сделали
      3. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +20
        Сегодня, 17:31
        hi!
        Цитата: Ропот 55
        ночью нанесут комбинированный удар, который запишут как удар возмездия или ответный, отчитаются о достижении целей.
        Трансформаторы! Бойтесь! Мы идём мочить вас в сортире!

        Достала беззубость... Когда это в Кремле поймут?
        С навальнятами и прочей либеротой номер не прошёл. С санкциями, призванными настроить народ против власти, обломились. Власть успокоилась? Не видит, что её, власти, нежность к "чудищу стозевному и лаяющему" дурную шутку с ней сыграть может? Ждут, пока на Болотной будет демонстрация с требованием ядерного удара по "центрам принятия решений"?
        1. Aken Звание
          Aken
          +3
          Сегодня, 17:36
          Страшные вопросы задаёте, коллега.
          Ждут, пока на Болотной будет демонстрация с требованием ядерного удара по "центрам принятия решений"?
          .
          Навального нету. На кого теперь всё сваливать? Есть желающие пострадать за забугороное отечество? Я что-то очереди в вожди светлоликих неполживцев не наблюдаю.
          1. Александр Саленко Звание
            Александр Саленко
            +2
            Сегодня, 18:29
            Да при чём тут Навальный. так, кукла, бюрократия куда хуже. Когда ополченцев ЛДНР выдавали СБУ это что такое?
            1. Практик23354df Звание
              Практик23354df
              +3
              Сегодня, 18:39
              Цитата: Александр Саленко
              Когда ополченцев ЛДНР выдавали СБУ это что такое?

              Предательство!
          2. tun5t
            tun5t
            -1
            Сегодня, 18:49
            Вот и хорошо что навальнят истребили, хватит нам и одного "немецкого шпиона" - Ульянова, до сих пор из Кремля не могут выставить нечисть.
            1. Практик23354df Звание
              Практик23354df
              0
              Сегодня, 18:52
              Цитата: tun5t
              хватит нам и одного "немецкого шпиона"

              Путина?
          3. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 19:00
            hi!
            Цитата: Aken
            Навального нету. На кого теперь всё сваливать?
            Либерота, как раз, требовать ударов по "центрам принятия решений" не будет. Они будут требовать сдаться, отдать Крым, выплатить репарации... Что там ещё у Зе в списке?
            Требовать удара будут те, кому надоели убийства в наших городах, у кого сыновья на фронте, кто не считает больше тот народ "братским".
            И что тогда власти с ними делать? Разогнать митинг? Так вроде не либерота. Настрой, вроде бы, патриотический. Ничего не делать? Так неизвестно, до чего они докричатся там - а вдруг подыщут себе власть другую, более решительную, которая меньше смотрит в рот "мировому сообществу"? "Из искры возгорится пламя" - так, вроде бы, нас А. И. Одоевский учил, а основатель марксизма-ленинизма эту фразу лозунгом сделал?
            Вот в чём для власти опасность-то... Вроде бы, всё правильно, а завести может неизвестно куда...
      4. BAI Звание
        BAI
        +5
        Сегодня, 17:45
        нанесут комбинированный удар, который запишут как удар возмездия или ответный, отчитаются о достижении целей.

        А Штатам на этот "удар" глубоко плевать
      5. Чёрный Звание
        Чёрный
        +7
        Сегодня, 18:00
        Мы знаем что наводят глобал хаук. Висят уже парами над черным морем. Пока не будет жесткого ответа по американской технике удары по нам будут все изощреннее и наглее. Сколько еще ждать решений?
        1. Sofievka Звание
          Sofievka
          +1
          Сегодня, 18:07
          Одно решение- бить, хуже не будет, на дно
        2. Старый сержант Звание
          Старый сержант
          +8
          Сегодня, 18:15
          Пока не начнём сбивать над морем их разведсамолеты ничего не изменится.
          Дошло до беспредела. Средь бела дня по городу.
          Смысл оттягивать эту красную линию как резинку на трико толстещего человека? Все равно придётся бить по центрам принятия решения и их самолетам.
          1. Александр Саленко Звание
            Александр Саленко
            +1
            Сегодня, 18:36
            Это юридически объявление войны, мне лично хочется того же, я тут живу в этом регионе и это по мне прилетает. Нужны постановки РЭБ на корабли чтобы эти штуки ронять, мол, извините. Дабы Вы понимали меня в Симферополе навигатор отправляет в аэропорт, я в километрах 15 от него живу. А ГЛОНАСС наши автобусы тоже куда попало размещает, ну можно же так вржескую технику натупить. С хрена ли там упал Рипер или Глобал Хоук, да сами разбирайтесь. У кораблей ФСБ есть вертолётные площадки, я был на таковом, ну вместо вертолёта там поставить занозу.. Вопрос том что её надо создать.
          2. paul3390 Звание
            paul3390
            +2
            Сегодня, 18:38
            Для начала - надо валить матрасные БПЛА, которые осуществляют разведку и целеуказание на Крым. Искренне не понимаю - почему нельзя например в него врезать свой БПЛА, ну - типа вот такие у нас они хреновые, теряют управление.. Раз уж очкуем сбивать в открытую.. Потеряют несколько штук - мигом в ум войдут. Не то эльфизм и толстовство нашего руководства точно нас всех до Большого Ататуя доведут.. Нельзя так с западниками, ну никак нельзя. Они только в морду кирзачом понимают.
        3. oppozite28 Звание
          oppozite28
          0
          Сегодня, 18:53
          Мы знаем что наводят глобал хаук. Висят уже парами над черным морем. Пока не будет жесткого ответа по американской технике удары по нам будут все изощреннее и наглее.
          Собственно такого ответа американские же господа и дамы и добиваются. Но мы не станем уподобляться дуре с факелом. Ответ себя не заставит ждать, уж поверьте.
          1. Алексей Лантух Звание
            Алексей Лантух
            0
            Сегодня, 19:24
            Собственно такого ответа американские же господа и дамы и добиваются.

            У меня вопрос: А зачем они этого добиваются? Хотят третьей мировой? Так, там победителем скорее всего будет Китай. А что касается санкций, так что ещё можно запретить?
    2. ohka Звание
      ohka
      +14
      Сегодня, 17:20
      Следком возбудит очередные уголовные дела
      1. Рядовой стрелок
        Рядовой стрелок
        +3
        Сегодня, 18:03
        Уже возбудили ,кроме непонимания ничего это не вызывает,там плевать на эти дела
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +5
        Сегодня, 18:19
        Все эти разговоры ни о чем.Человеку в футляре ,до фонаря.
    3. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      -6
      Сегодня, 17:21
      Дальше? Я скажу вам, что будет дальше! (с)

      Дальше надо обратиться к товарищу Киму и испытать тактическое ядерное оружие на Украине. Корейского производства)
      1. УАЗ 452 Звание
        УАЗ 452
        +2
        Сегодня, 17:59
        Думаете - наше ныне существует исключительно в бравых отчётах? А чтобы реально жахнуть - нужно у Северной Корее пару боеголовок выпросить?
      2. 30 вис Звание
        30 вис
        0
        Сегодня, 18:31
        Цитата: Ilya-spb
        Дальше? Я скажу вам, что будет дальше! (с)

        Дальше надо обратиться к товарищу Киму и испытать тактическое ядерное оружие на Украине. Корейского производства)

        Может лучше на каком нибудь острове ... Макл-Ро из Британского королевства ..? А там , как масть пойдёт .
      3. Александр Саленко Звание
        Александр Саленко
        +1
        Сегодня, 18:37
        С головой подружитесь, а что это даст?
    4. ВПК-65 Звание
      ВПК-65
      -1
      Сегодня, 17:22
      Цитата: Aken
      Ну указали пальцем на виновника. Дальше что?
      А дальше (в теории) в какой нить Вашингтонский супермаркет должен зайти обдолбаный местный наркоман и положить там в зале ровно столько, сколько полегло на пляже Севастополя и мы тут разумеется не при чем. Но этого разумеется не будет: "я не такая, я жду трамвая". Адекватным ответом могут быть только гибридные непрямые действия.
      1. Aken Звание
        Aken
        +6
        Сегодня, 17:23
        Про гибридные действия говорится с 22 года. Их даже перечислили. Но толку никакого.
        1. ВПК-65 Звание
          ВПК-65
          +16
          Сегодня, 17:32
          Цитата: Aken
          Про гибридные действия говорится с 22 года. Их даже перечислили. Но толку никакого.
          Тимуроивановы могут много чего перечислить, но деньги их там, недвижимость тоже там, жены и дети их тоже там. Короче все как и трындел пшек Бзежинский - вы мол сначала со своей элитой разберитесь, уверены что она ваша? и т.д. и т.п. кстати он много трындел именно того, что сейчас и делается, например: "все будет сделано за их же деньги"...
          1. golen Звание
            golen
            +1
            Сегодня, 18:40
            Вот поэтому и не отвечают.
      2. Кронос Звание
        Кронос
        -1
        Сегодня, 17:40
        Террористический акт никогда не являться адекватным ответом и приводит к обратному результату.
        1. ВПК-65 Звание
          ВПК-65
          +3
          Сегодня, 17:59
          Цитата: Кронос
          и приводит к обратному результату
          Разумеется приводит, я первый же и осужу этого проклятого наркомана. Но при чем здесь мы? Кто в ответе за случайное дорожное происшествие или например техногенную аварию если жителей нашей страны там и близко не было? С какого перепугу мы должны отвечать за всю их мигрантско-лгбтэшную повестку и прочее? они сами у себя это в США развели, нужно в этой топке всего лишь "пошевелить кочергой", но сделать это так, чтобы было не заметно - естественный ход событий. Разумеется соболезнования им присылать тоже можно.
          1. Кронос Звание
            Кронос
            0
            Сегодня, 18:28
            Не надо дурачка выключать. Завалив кучу граждан США ситуация лучше не станет. А вот американцы могут больно ответить ну там войска ввести или продавить вступление Украины в НАТО или поставлять самое современное оружие с разрешением бить куда угодно. Короче говоря надо думать чего предлагаешь.
        2. Александр Саленко Звание
          Александр Саленко
          0
          Сегодня, 18:40
          Является, это показывает что в такую игру можно играть не в одни ворота.. Турки сбили наш самолёт из засады, а потом. внезапно, рванул автобус на фоне их МО с этими летунами. Курды конечно виноваты. мы то тут при чём?
          1. Кронос Звание
            Кронос
            +2
            Сегодня, 18:41
            Вот только не было ни какого взорванного автобуса в реальности. Обычный фейк. Я уж не говорю, что чел предлагал убийство обычных гражданских.
      3. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +6
        Сегодня, 17:58
        Адекватным ответом могут быть только гибридные непрямые действия
        Для этого нужно правительство
        1. golen Звание
          golen
          +1
          Сегодня, 18:47
          А что, в России вопросы ответа на организованные и спланированные США террористические акции в отношении мирных российских граждан решает Правительство? Оно в России вообще что-то решает?
      4. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 18:21
        Да???А сколько детишек,гражданских просто до этого пляжа легло?
      5. Александр Саленко Звание
        Александр Саленко
        -4
        Сегодня, 18:38
        А мало эшелонов слетело с рельс в США в прошлом году?
    5. Николай310 Звание
      Николай310
      +7
      Сегодня, 17:30
      Красную линию нарисовали и нормально...
      1. Aken Звание
        Aken
        +15
        Сегодня, 17:32
        Видели ролик, как таджик замазывает чёрной краской кусок двойной сплошной, чтобы не мешала на объект заворачивать?
        Подозреваю, что с нашими красными линиями та же фигня. Кто-то по ночам хулиганит. А может, даже, и средь бела дня.
        1. Александр Саленко Звание
          Александр Саленко
          +2
          Сегодня, 18:43
          Дружище, тут проблема не таджика а почему его не привлекли к ответственности Давайте исходить из закона для начала. Тк вот в мигрантской проблеме виноваты наши прошмандовки.
      2. bars042 Звание
        bars042
        0
        Сегодня, 18:26
        Да хватит уже про красные. Вся красная краска для карандашей, фломастеров и мелков закончилась. Всё!
        Пора переходить на оранжевый. Закончиться и он, далее по цветам.
        Как закончатся все 7 цветов, переходить на колеровку!
    6. Рядовой стрелок
      Рядовой стрелок
      +5
      Сегодня, 18:01
      А ничего , через два дня забудут
    7. 123_123 Звание
      123_123
      +2
      Сегодня, 18:22
      Да, что именно сделает Россия за это американцам? Ну покрошат еще их цепное мясо на украине, а самим-то американцам что с того?
    8. Александр Саленко Звание
      Александр Саленко
      +2
      Сегодня, 18:24
      Тот же самый вопрос. Недавно, я из Крыма, еду и говорю: о ЗУР летит. Проблема именно в виновниках. ПВО в Крыму работает хорошо. Я не за ядерные удары но так же кассетами их мочить в районе Рады, Банковой. Координаты известны.
    9. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 18:25
      Цитата: Aken
      Ну указали пальцем на виновника. Дальше что?

      В ответ ВВП погрозил пальчиком и сказал, что это плохо.
    10. Задира Звание
      Задира
      +1
      Сегодня, 18:42
      Ну указали пальцем на виновника. Дальше что?

      До 2030 года вряд ли что изменится. Может к этому времени народ мозги свои включит
    11. алексеев Звание
      алексеев
      -1
      Сегодня, 18:50
      Дальше что?
      А что Вы предлагаете дальше?
      Конкретно?
      Удар возмездия по спальному району? По гражданским и так попадает, хотя целенаправленно туда и не бьем... Главарям бандерлогов их не жалко.
      Применить ТЯО?
      Разрушить плотину Киевской ГЭС?
      Простых решений нету...
      Наверное, все же, охлта на руководство укропии и разрушение админстративных зданий в Куеве вместе с остатками энергосистемы пока лучшее решение.
      А если дело пойдет и дальше по пути эскплации, то нам
      могут не остааить выбора...
    12. Million Звание
      Million
      +1
      Сегодня, 18:50
      Могут в ответку повысить пенсионный возраст или цену на бензин.Нам,россиянам.
    13. astepanov Звание
      astepanov
      0
      Сегодня, 19:21
      Вводить данные могли и украинцы безо всяких спутниковых данных. Любой может открыт гугл-карты и получить точные координаты места, которое нужно поразить. Я сам служил еще в 74-76 годах на ОТРК, в ракету вводили всего 4 числа, которые вычисляли по географическим координатам точки пуска и поражения, по отклонению массы боевой части от стандарта, по температуре топливного блока и еще одно число определяло высоту взрыва над местностью. Вряд ли с тех пор стало сложнее - тем более, при наличии GPS, да и ракеты не ОТРК, с ними проще. Спутниковые данные нужны тогда, когда цель изменила положение. А вот при террористических ударах по мирным жителям хватает и гугл-карт - ну, и еще приказа или разрешения от вашингтонского обкома.
  2. Sevastiec Звание
    Sevastiec
    +15
    Сегодня, 17:04
    А дальше назначения виновных, что-то будет? Да, виноваты США. И?.. Наши действия?
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      +8
      Сегодня, 17:32
      Ну вы странные вопросы задаете. Вот был *Кро́кус Си́ти Холл». Может после этого ликвидирован Буданов? А посадили таджикских стрелочников и тишина..
      Вывод--жизнь оного Буданова Кремль ценит больше, чем жизни рос. граждан.
      1. Sevastiec Звание
        Sevastiec
        -1
        Сегодня, 17:48
        Во-первых, ликвидировать особо охраняемого человека, это нетривиальная задача. По вашему, достаточно лишь захотеть?
        Вывод--жизнь оного Буданова Кремль ценит больше, чем жизни рос. граждан.
        Упоротый какой-то вывод.

        Во-вторых, никакой тишины нет. Сейчас, каждый день, миллионы новостей; вы, столько воспринять, просто не в состоянии. Поэтому, видите только первые заголовки.
        1. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          +4
          Сегодня, 18:00
          ликвидировать особо охраняемого человека, это нетривиальная задача
          Вспомните как ликвидировали Дудаева. Ракетой - раз и все! wink
        2. alexoff Звание
          alexoff
          +5
          Сегодня, 18:15
          Цитата: Sevastiec
          Во-первых, ликвидировать особо охраняемого человека, это нетривиальная задача. По вашему, достаточно лишь захотеть?

          нетривиальная, но что-то не видно чтобы хоть кто-то хоть что-то пытался. За время СВО ни один украинский чиновник не пострадал, все министерства целы
      2. Владимир М Звание
        Владимир М
        0
        Сегодня, 17:52
        Вот как раз Буданов и не имеет отношение к организации и проведению теракта в Крокусе. Не спорю, Украину могли привлекать и скорее всего привлекали к теракту, но Украина не организатор. У нее просто нет на это сил и средств. Мало иметь деньги для такого теракта, надо ещё иметь и влияние для подбора исполнителей. В мире не так много "организаций", которые могут организовать и провести такой теракт.
    2. Александр Саленко Звание
      Александр Саленко
      +1
      Сегодня, 18:44
      Эшелоны с химией под откос ну так себе сами упали.
  3. ГИК Звание
    ГИК
    +3
    Сегодня, 17:08
    Кроме красных линий не каких больше нет?..можно зеленые чертить.
    1. ЗемлеПроходец Звание
      ЗемлеПроходец
      +4
      Сегодня, 17:11
      красными линиями щас похоже только маршрут американского беспилотника на флайтрадаре отмечается...
    2. Авиатор_ Звание
      Авиатор_
      +2
      Сегодня, 17:18
      Кроме красных линий не каких больше нет?..можно зеленые чертить.
      Есть и другие линии. Коричневые, в них потом красные переходят.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 18:32
        Цитата: Авиатор_
        Есть и другие линии. Коричневые, в них потом красные переходят.

        Линий нет, международных законов нет, "лепи" кто чем может и куда может, ответок никто не получит.
      2. 30 вис Звание
        30 вис
        +3
        Сегодня, 18:39
        Цитата: Авиатор_
        Кроме красных линий не каких больше нет?..можно зеленые чертить.
        Есть и другие линии. Коричневые, в них потом красные переходят.

        Линии сейчас красные от крови русских людей .. Но это кровь людей .. А у наших главных карандаши не заточены . Или руки дрожат . Зато мы каждый день слышим о том какой Байден дряхлый , убогий , глупый ... А наши ОГОГОО то хуженетович с гаремом , то воры и негодяи тимуры и их команды ...
  4. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +24
    Сегодня, 17:08
    Ответственность за удар по мирным жителям Севастополя несёт в первую очередь Вашингтон

    А я то думал что за происходящее в нашей стране ответственность несёт руководство нашей страны.
    1. al3x Звание
      al3x
      +10
      Сегодня, 17:15
      Так уже со времён пандемии высшее руководство сняло с себя всякую ответственность за то, что творится в регионах. Это не их головная боль.
    2. Gpn27 Звание
      Gpn27
      -1
      Сегодня, 18:17
      Прикольно, нанесли удар укры американскими ракетами, а отвечает наше руководство. Наше руководство отвечает только зато, что не повышает ставок.
      1. Русский ватник Звание
        Русский ватник
        +4
        Сегодня, 18:38
        Наше руководство должно отвечать за то, что нет адекватного ответа на такие действия. За размазывание соплей и постоянное нытье о переговорах. За то. Что своими бездарными угрозами сами сели в лужу. Сегодняшнее происшествие это следствие бездумных и не осуществимых угроз ответа на пересечение красных линий. За то, что главком переложил ответственность на минобороны генштаб устами своего прессекретаря. За болтовню и безответственность. За тимуров ивановых в Минобороны.
      2. Ivan F Звание
        Ivan F
        0
        Сегодня, 18:51
        Так оно не отвечает, дело в этом. Если вам бьют по лицу, а вы молча стоите и не отвечаете, тут не только к напавшему, но и к вам вопросы появляются.
  5. PVV66 Звание
    PVV66
    +8
    Сегодня, 17:09
    Не понятно, почему еще ни одна военная база сша не разнесена в хлам на территории Сирии или Ирака? В Сирии америкозы вообще находятся незаконно даже по ооновским меркам и считаются захватчиками.
    1. Ivan F Звание
      Ivan F
      +1
      Сегодня, 18:53
      Очень даже понятно, нет ни сил ни желания.
  6. евгений-дальневосточник Звание
    евгений-дальневосточник
    +11
    Сегодня, 17:10
    Ух как американцы испугались то!
    Самое печальное что через недельку другую над Чёрным морем появится опять беспилотник и произойдёт очередная ракетная атака....Не впервый и не в последний раз. Правильно кто то ехидно подметил -- красные линии оказались коричневыми.
  7. Рыболов Звание
    Рыболов
    -3
    Сегодня, 17:10
    Думаю собьют этот пиндобеспилотник...скоро
  8. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +11
    Сегодня, 17:10
    Подобные действия не останутся безответными

    Ну да, разбомбят ещё пару трансформаторных будок.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +4
      Сегодня, 18:01
      Ну да, разбомбят ещё пару трансформаторных будок
      Или телефонных wink
    2. Практик23354df Звание
      Практик23354df
      +2
      Сегодня, 18:22
      Цитата: Scientist_
      Ну да, разбомбят ещё пару трансформаторных будок.

      И Путин ещё карусельку, какую-нибудь, откроет. И обязательно -- концерт на Красной площади.
  9. sepal81 Звание
    sepal81
    -20
    Сегодня, 17:12
    Цитата: Scientist_
    Ответственность за удар по мирным жителям Севастополя несёт в первую очередь Вашингтон

    А я то думал что за происходящее в нашей стране ответственность несёт руководство нашей страны.

    То есть, за террористический удар по мирным жителям несёт ответственность руководство нашей страны? А не хахол ли ты?
    1. Gpn27 Звание
      Gpn27
      -4
      Сегодня, 18:18
      Поддерживаю Вас, а те кто ставит минусы явно десант украинцев.
  10. spirit Звание
    spirit
    +5
    Сегодня, 17:14
    У них все руководство противника до сих пор не уничтожено и приспокойно сидит в Киеве, а "лампасы" все крайних ищут за морем.Все у них во всем виноваты кроме них самих
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 17:16
    Наверно хватит играть в классическую дипломатию ради глобального юга.Запад однозначно использует настроение народа от ударов по городам России,нас ждёт медийная атака.Будет использована тема: " Мы расходный материал",в то время когда иноагенты живут вольготно и " герои голой" вечеринки опять стригут " капусту".Мы воюем или что?Мы так дождёмся когда к нам постучат войдя на участок и постучаться в дверь ядерной дубиной ,мы пришли выходи биться.
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +6
      Сегодня, 18:01
      Мы воюем или что?

      По мнению околовластной тусовки - мы пампим нефть!
  12. Русский ватник Звание
    Русский ватник
    +2
    Сегодня, 17:16
    Долеопольдился наш главком. Позорище. Каким цветом теперь будут линии рисовать. Опять выразят протест? Или опять башням плевать на плебеев?
    1. Практик23354df Звание
      Практик23354df
      +4
      Сегодня, 18:26
      Цитата: Русский ватник
      наш главком.

      Да, какой он "наш"?
  13. Опториус Звание
    Опториус
    +4
    Сегодня, 17:19
    "Холмс взял протянутую калошу, осмотрел ее, понюхал, полизал языком и наконец, откусивши кусок, с трудом разжевал его и проглотил.
    — Теперь я понимаю! — радостно сказал он.
    Мы вперили в него взоры, полные ожидания.
    — Я понимаю… Ясно, что эта калоша резиновая!
    Изумленные, мы вскочили с кресел."©
  14. Пашка Колокольников Звание
    Пашка Колокольников
    0
    Сегодня, 17:19
    Ну че, Путин и дальше будет продолжать чесать то место, где должны быть яйца? Или галстук уже начинает жевать?
    1. Рядовой стрелок
      Рядовой стрелок
      -1
      Сегодня, 18:09
      Да он постарел ,подобрел ,нет уже запала начала 2-х тысячных,мобилизацию боится проводить а тем количеством что сейчас на фронте можно только деревни в 20 хатынок брать по пол года
      1. Практик23354df Звание
        Практик23354df
        +2
        Сегодня, 18:43
        Цитата: Рядовой стрелок
        Да он постарел ,подобрел ,нет уже запала начала 2-х тысячных,

        Каким он был, таким он и остался.
  15. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Сегодня, 17:20
    Цитата: PVV66
    Не понятно, почему еще ни одна военная база сша не разнесена в хлам на территории Сирии или Ирака?

    Потому что разносилка не выросла. Амбиции должны соответствовать амуниции. Путин никак с кучкой бандеровцев справиться не может, где ему с американцами связываться.
    1. Практик23354df Звание
      Практик23354df
      0
      Сегодня, 18:28
      Цитата: Scientist_
      Путин никак с кучкой бандеровцев справиться не может,

      Для него это братские бандеровцы.
  16. Бускан
    Бускан
    +4
    Сегодня, 17:20
    Цитата: Scientist_
    Ответственность за удар по мирным жителям Севастополя несёт в первую очередь Вашингтон

    А я то думал что за происходящее в нашей стране ответственность несёт руководство нашей страны.

    Царь хороший, бояре плохие.
    request
  17. tihon4uk Звание
    tihon4uk
    -6
    Сегодня, 17:20
    Какой ответ?удар по складам с ракетами в Европе?уничтожение завода производящего эти ракеты?уничтожение бпла НАТО наводящие эти ракеты. Нет,этого не будет,потому что вы трусливые п...болы. настолько бесхребетного руководства у страны ещё не было.
    1. PVV66 Звание
      PVV66
      +3
      Сегодня, 17:24
      Более бездарное и бесхребетное было. Мишка меченный и Борька алкаш.
    2. Рядовой стрелок
      Рядовой стрелок
      +2
      Сегодня, 18:10
      Да хотя бы рада уже снести с ,зданиями правительства и министерств ,дачи высшего руководства а так если все время заглядывать а что там партнёры скажут,то дела так не будет
  18. g_ae Звание
    g_ae
    +1
    Сегодня, 17:21
    Да неужели! Вот никогда ж такого не было, и вот опять! Кто бы мог подумать? Вопрос. Это уже красная линия, или ещё до неё далеко?
  19. 16112014nk Звание
    16112014nk
    -3
    Сегодня, 17:23
    Нет у нас, к сожалению, методов против США. Вот, если бы на месте ВВП был Глеб Жеглов...
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 18:03
      Вот, если бы на месте ВВП был Глеб Жеглов...
      Хватило бы и Сталина!
  20. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 17:24
    Минобороны РФ: Ответственность за удар по мирным жителям Севастополя несёт в первую очередь Вашингтон, так как полётные задания в ATACMS вводились американскими военными

    Давно пора начать отстрел пин дос ной военщины на просторах третьих стран планеты, дабы, пока возможно, не устраивать прямую конфронтацию.
    Но на других же территориях у них нет индульгенции, потому пора сафари на пин дос ников открывать. желающих найдётся море, ещё в очередь встанут, только чтобы дали им до горлышка ненавистных у родов дотянуться.
    Пора уже конвейер с гробами пин досников на родину наладить.
    они же не жалеют наших граждан, тем более детей! Почему мы должны скромно утираться?
    Пусть плачут их дети и радуются, хотя бы тому, что убивают не их, а их вкусивших и алчущих крови папаш и мамаш.
    Всегда на Руси по Правде была кровавая вира, пора уже стребовать её с ох реневших заокеанского зла!!! am
  21. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +5
    Сегодня, 17:26
    Надо сделать так чтобы завтрашний день стал траурным в США и Украине, пусть они захлебнутся в реках своей нацистской крови.
    1. Практик23354df Звание
      Практик23354df
      0
      Сегодня, 18:30
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Надо сделать так чтобы завтрашний день стал траурным в США и Украине,

      " А погромы будут? -- Будуть, будуть." (с)
  22. a_2573 Звание
    a_2573
    +5
    Сегодня, 17:26
    Хватит уже ныть, искать виноватых и переводить красные карандаши с фломастерами. Пора бы уже более жёстко отвечать на обстрелы и валить все БПЛА и самолеты разведчики(пусть докажут что в нейтральных были и наблюдали за камбалой). И не обращать внимания на все вопли о недопустимости подобного. Боитесь, что разразится очередная мировая война? так она уже идёт. А кто-то до сих пор трусит признать это и адекватно на всё реагировать.
  23. Владимир Михалев Звание
    Владимир Михалев
    +1
    Сегодня, 17:27
    Что там с оповещением? Из 24 человек ни кто не укрылся.
  24. Strannik96 Звание
    Strannik96
    -4
    Сегодня, 17:28
    Цитата: Русский ватник
    Долеопольдился наш главком. Позорище. Каким цветом теперь будут линии рисовать. Опять выразят протест? Или опять башням плевать на плебеев?

    Да не русский ты, а провокатор. Мой отец на войне по гражданским и безоружных не стрелял. А по им легче всего. Это не на охраняемый объект пулять
  25. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +6
    Сегодня, 17:32
    Как остановить подобные массовые удары американским оружием по нашим мирным гражданам?
    1.Сбивать всех разведчиков США и НАТО возле границ Крыма...это тяжёлое решение но его придётся принять.
    2.Нанести регулярные удары по правительственным кварталам в Киеве и других городах.
    3.Наконец прервите пути снабжения нацисткого режима...разрушьте тоннели, мосты, путепроводы, переправы в западной части Украины по которым поступает американское и натовской оружие.
    4.В обязательном порядке необходимо лишить нацистов Украины морских коммуникаций... Одесса и Николаев как заноза в заднице у Черноморского флота...пока их не возьмём угроза ударов по Севастополю, Новороссийску и другим городам в причерноморья будет сохраняться.
    Это далеко не полный перечень воздействия на врага.
    1. PASus Звание
      PASus
      +4
      Сегодня, 17:49
      Это было понятно с самого начала СВО, не понятно другое - почему это до сих пор не реализовано, не единого пункта.
      П.С.: не сбитие беспилотного разведчика вобще за гранью понимания, ведь это не может привести к эскалации.
  26. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +11
    Сегодня, 17:34
    Нанести удар по посольству США в Киеве. Так сказать извините, промахнулись по военному объекту.
    США так китайское посольство разбомбило в Югославии. bully
  27. alystan Звание
    alystan
    +5
    Сегодня, 17:34
    Как пишут, сегодня самого утра над Чёрным морем недалеко от Крыма, как ни в чем не бывало, по-прежнему летает RQ-4B Global Hawk.

    Разве для кого-то секрет, что именно американские БПЛА-корректировщики над Чёрным морем наводят ракеты ВСУ по городам России.

    БПЛА RQ-4B Global Hawk и их аналоги, непосредственно участвующие в агрессии против России, должны сбиваться как являющиеся законными военными целями!

    Минобороны России назвало эти действия преднамеренным террористическим ударом:

    Ну раз сами же признали это, так действуйте же.
  28. Шиномонтажник Звание
    Шиномонтажник
    +5
    Сегодня, 17:43
    Минобороны России указывает на то, что ответственность за удар по мирным жителям Севастополя несёт в первую очередь Вашингтон, который не только поставил Украине ракеты ATACMS, но и оказывает прямую военную поддержку в их использовании.

    Почему-то в Конституции РФ в статье о защите жизни, здоровья и других прав граждан России указан не Вашингтон, а совершенно другое лицо! Возможно вкралась ошибка
  29. faiver Звание
    faiver
    -1
    Сегодня, 17:44
    местные диванные Иксперты предлагают в ответ бомбить гражданское население? информацию об истинных ответных действиях до общественности доводить никто не будет, военные разберутся раньше или позже
    земля пухом погибшим, выздоровления пострадавшим.....
  30. baltiksi Звание
    baltiksi
    +1
    Сегодня, 17:45
    Россия и дальше будет утираться ,потому что не Путинские дети или внуки убиты.А он такой красивый будет и дальше щеки надувать,типа мы вот-вот ответим.Ничто не мешало еще в 14 году это все снести,но его дружбаны-олигархи говорили , что низзя!.Ничего не будет.У него типа кредит доверия на годы вперед.
  31. PASus Звание
    PASus
    -2
    Сегодня, 17:46
    Нам всем хотелось бы достойного ответа за удар американскими ATAMSC по Севастополю, но любое ответное действие по США приведет к малоупоавляемым событиям и видимо они будут больше в интересах США, чтобы сделать перезагрузку их умирающей экономики. Поэтому достойным ответом может быть только множественные акты террора в США с жертвами, что заставит население настроиться против власти.
    Гадкие и отвратительный способ, но американцы не оставляют выбора.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +5
      Сегодня, 18:14
      Сбитие американских беспилотников не приведет к "малоупоавляемым событиям и они не будут больше в интересах США". Просто "партнёры" увидят реальную "красную линию", а не нарисованную.
  32. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 17:54
    Горько осознавать, что власть продолжает делать из граждан России терпил, не знающих, когда и от кого им ждать беды...
    Хочется спросить, на кой была эта поездка в КНДР? Чем там заручились, что ничего не меняется?
    Жаль, спросить не у кого...
    * * *
    Соболезную родным погибших и пострадавшим. Прочитаю молитву за вас.
  33. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +5
    Сегодня, 17:56
    А в МИДе уже составили ноту озабоченности?
    1. Практик23354df Звание
      Практик23354df
      +2
      Сегодня, 18:35
      Цитата: Голландец Михель
      А в МИДе уже составили ноту озабоченности?

      Мария Захарова репетирует Краковяк (это таней такой).
    2. Практик23354df Звание
      Практик23354df
      0
      Сегодня, 18:48
      Цитата: Голландец Михель
      А в МИДе уже составили ноту озабоченности?

      Мария Захарова репетирует Краковяк(это танец такой).
  34. exalibor Звание
    exalibor
    +3
    Сегодня, 17:58
    Вот интересно... Если бы Южная Корея такой же фокус провернула с Северной... Северная бы обстреливала бы уже Южную? или рисовала линии и выражала озабоченности?Чего еще боятся? Итак уже людей убивают на нашей же земле.. Сбивать нахрен их самолеты и беспилотники и ничего они нам не сделают... Хуситы обстреливают авианосцы и эсминцы... и хрен что они могут сделать им... и нам ничего не сделают...
  35. Рядовой стрелок
    Рядовой стрелок
    +2
    Сегодня, 18:01
    Последствия оставления Херсона с частью области и самое неприятное что планов на возвращение или на стратегическое наступление даже не существует, третий год топтания на месте с разрушениями городов и поселков
  36. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +3
    Сегодня, 18:02
    До граждан ещё не дошло, что их будут стараться убить, целенаправленно или случайно. Страна воюет. Особенно людям проживающим в граничащих регионах, стоит воздержаться вот так, спокойно отдыхать, как будто ничего не происходит. request
    1. Практик23354df Звание
      Практик23354df
      +5
      Сегодня, 18:37
      Цитата: МятныйПряник
      Страна воюет.

      А правительство этой страны -- нет.
      1. МятныйПряник Звание
        МятныйПряник
        0
        Сегодня, 18:49
        Человек в правительстве, приходит из народа. Его поведение, показывает менталитет того поколения, которое его взрастило. hi
        1. Практик23354df Звание
          Практик23354df
          0
          Сегодня, 19:01
          Цитата: МятныйПряник
          Человек в правительстве, приходит из народа.

          При чём здесь народ?
          Цитата: МятныйПряник
          Его поведение, показывает

          Что казачок-то засланный.
  37. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +1
    Сегодня, 18:10
    Покуда ни Вашингтон ни Ната ни руководство Украины не несут никакой ответственности за применение запрещённых средств поражения и удары по гражданскому населению, хотя никто не сомневается что разведданные и целенаведение, введение заданий атакам, шторм шедл, маскиной низкоорбитальной спутниковой группировки связи, станций контрбатарейной борьбы и прочих высокотехнологичных вооружений при прямой технической поддержке и участия западных военспецов, что никто в Нате и не скрывает, но вот адекватного ответа от РФ не было нет и с большой долей вероятности и не будет.
  38. Гений Ё Звание
    Гений Ё
    +1
    Сегодня, 18:15
    Понятно, что разбираться нужно со Штатами! Но каким образом?!!!
    Что можно сделать не применяя ЯО???!!!
  39. hiller Звание
    hiller
    +3
    Сегодня, 18:21
    Ну указали пальцем на виновника, а что дальше? Каковы будут выводы и ответные действия? Сколько можно смотреть на матрасные беспилотники над Черным морем? Вопросов много. Ответов не слышно и не видно. Сколько ещё должно погибнуть граждан РФ?
  40. ODERVIT Звание
    ODERVIT
    +5
    Сегодня, 18:23
    Гарант не обеспечивает гарантии безопасности.
    Царствие небесное погибшим, выздоровления пострадавшим.
  41. Semak Звание
    Semak
    +4
    Сегодня, 18:23
    Подобные действия не останутся безответными.

    Что, Бог накажет?
    1. Практик23354df Звание
      Практик23354df
      +3
      Сегодня, 18:46
      Цитата: Semak
      Что, Бог накажет?

      Ну, не Путин же.
  42. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    +3
    Сегодня, 18:26
    При нормальном руководстве все, что используется для ударов по стране и войскам, должно быть уничтожено. Хоть БПЛА, хоть спутник. Все. Точка. Если руководство играет в какие-то игры, то результат на кладбище! Как это было в Первую Чеченскую.
  43. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +2
    Сегодня, 18:28
    Минобороны РФ: Ответственность за удар по мирным жителям Севастополя несёт в первую очередь Вашингтон, так как полётные задания в ATACMS вводились американскими военными

    Ну так и пусть ответит Вашингтон, например потерей всех своих беспилотников-шпионов, летающих над Чёрным морем.
  44. Alex_Rarog Звание
    Alex_Rarog
    +2
    Сегодня, 18:28
    Сравнять нафиг пару городов с землёй! Как евреи делают! Блин я конечно против того что делает Израиль. Но блин методы у них крайне эффективные ( по тому и жестокие) но сколько можно спускать этим фашистам все с рук!
  45. pexotinec Звание
    pexotinec
    +4
    Сегодня, 18:28
    Снова пустые слова об ответке, снова пустые слова в ООН. Вечный вопрос почему им можно, а нам как будто кто то уж очень сильно запрещает. Уже могли бы пару раз приземлить их самолёты разведчики. Не зря они снова кружили.
  46. Злой_Советский_Зионист Звание
    Злой_Советский_Зионист
    +1
    Сегодня, 18:29
    ...С укрорейхом и картавыми его покровителями - все ясно...
    (По сию пору неведомо только, когда кремль "сподобится" на решительный, безпощадный, воспитательно-отрезвляющий ответ по киевской шайке и пределам ее обитания...)

    Но с другой стороны - имеют место быть и серьезные вопросы к местной власти!..

    Почему на территориях прилежащих к зоне интенсивных БД и официально объявленных врагом - целями своих военных акций, по сию пору допускаются ВПОЛНЕ БЕЗЗАБОТНЫЕ МАССОВЫЕ скопления народа, в том числе, и на пляжах?..
    Понятно, что "море", солнце", "сезон", "жара" и "желание расслабиться" после трудовой недели..., но ОБЯЗАННОСТЬ БЫТЬ НАСТОРОЖЕ - в зонах возможных бпл- и ракетных ударов жестокого врага..., - никто не отменял...

    Конечно, вряд ли получится - полностью отменить отдых на пляжах, пока это по понятным причинам не станет смертельно опасным занятием и роскошью для граждан во время войны, но помочь гражданам ОСОЗНАТЬ СИЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ И КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ..., и предпринять хоть какие-то соответствующие организационные меры, снижающие опасность - угодить под ракетный обстрел, или удар бпл, или осколки и обломки сбитых ракет и ракет ПВО во время принятия морских и солнечных ванн..., - ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ... ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ДОЛГ местной власти!..

    А вообще - уже есть стопроцентный повод возбудить уголовное дело против некоторых безпечно-"расслабленных" чиновников, явно НЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ВЫПОЛНЯЮЩИХ СВОИ ПРЯМЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ВО ВРЕМЯ ВОЕННОЙ ОПАСНОСТИ...
  47. nesoglasen Звание
    nesoglasen
    0
    Сегодня, 18:34
    Ага, открыли америку, а ы наглеют не по дням, а по часам.
  48. Uma Palata Звание
    Uma Palata
    +4
    Сегодня, 18:39
    Опять "ответка"..? Огромной бомбою по десятку каких-нибудь зазевавшихся европейцев.
    В ООН челобитную?
    Или грозно намекнёт?

    Ладно хоть прекратил производство мемов, про красные чёрточки, про обманутых братьев.
  49. Касатик Звание
    Касатик
    +3
    Сегодня, 18:40
    Это уже красная линия или еще потерпим? Подозрительно молчит ДАМ, волнуюсь. Выходной день, отдыхает. Неужели не следит за новостями?
    1. Практик23354df Звание
      Практик23354df
      0
      Сегодня, 19:02
      Цитата: Касатик
      Неужели не следит за новостями?

      Проспал. Сейчас разбудят, как Герцена.
  50. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +4
    Сегодня, 18:41
    Цитата: sepal81

    То есть, за террористический удар по мирным жителям несёт ответственность руководство нашей страны?

    А кто отвечает за безопасность в нашей стране?
    1. Практик23354df Звание
      Практик23354df
      0
      Сегодня, 19:03
      Цитата: Scientist_
      А кто отвечает за безопасность в нашей стране?

      Ну, явно не правительство.
  51. Злой_Советский_Зионист Звание
    Злой_Советский_Зионист
    +3
    Сегодня, 18:45
    "...Тем временем губернатор Севастополя продолжает обход пострадавших в результате удара..."

    Если этот чиновник по прежнему будет так же относиться к вопросам обезпечения безопасности доверенных ему граждан..., то у него, в будущем, никакой обуви не хватит для этих обходов...
    Да и времени - пожрать-поспать не останется... Так и откинет копыта на этих - "обходнических акциях"...

    ...Добровольный "врач-работник" скорой и психологической помощи...
  52. Не_боец Звание
    Не_боец
    0
    Сегодня, 18:49
    Писал тут и могу повторится. Единственное что их отрезвит - ихние гробы причем с не самыми последними людьми.
    1. Объявление территорию Украины зоной опасной для пребывания иностранных граждан.
    2. Снести под ноль дорогие отели, не глядя, так чтобы на месте здания куча строительного мусора. И посмотреть чьи трупы оттуда выкопают.
  53. Семен Семенов_2 Звание
    Семен Семенов_2
    0
    Сегодня, 19:01
    Чем дольше наше руководство жалеет жителей и руководство Украины тем больше гибнет своего населения.
  54. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 19:03
    Минобороны РФ:

    Подобные действия не останутся безответными.
    Надеюсь хуситам подвезли модные тапочки crying good drinks
  55. tun5t
    tun5t
    0
    Сегодня, 19:13
    Цитата: Практик23354df
    Цитата: tun5t
    хватит нам и одного "немецкого шпиона"

    Путина?

    Практика
  56. Шиномонтажник Звание
    Шиномонтажник
    0
    Сегодня, 19:15
    Цитата: Не_боец
    Писал тут и могу повторится. Единственное что их отрезвит - ихние гробы причем с не самыми последними людьми.
    1. Объявление территорию Украины зоной опасной для пребывания иностранных граждан.
    2. Снести под ноль дорогие отели, не глядя, так чтобы на месте здания куча строительного мусора. И посмотреть чьи трупы оттуда выкопают.

    Для кого эти смешные объявления? Россияне, участвующие в СВО на территории Украины и так знают, что там опасно. НАТОвцы начали эвакуировать свои посольства еще за несколько дней до начала военный действий, тоже как-то догадались, что там будет заваруха. А кто еще из иностранцев там беспечно разгуливает в шортах и шлепанцах? А военные любой страны подчиняются приказам и уставам, а не объявлениям и к тому же у них работа такая - быть там где опасно. По дорогому отелю уже били, но из кучи мусора вытащили Рогозина с разорванной ягодицей, но слава Богу не труп
  57. Сергей3 Звание
    Сергей3
    0
    Сегодня, 19:21
    Не умеют наши пользоваться моментом. Здесь надо не заявление минобороны, а собрать пресс конференцию кому нибудь из первых лиц, раздуть это дело в западных СМИ, чтоб до всех дошло, помахать перед носом журналистов обломком ракеты с надписью Made in USA, вызвать посла, вручить ему ноту и с чистой совестью начать сбивать беспилотники над Чёрным морем.