Минобороны РФ: Ответственность за удар по мирным жителям Севастополя несёт в первую очередь Вашингтон, так как полётные задания в ATACMS вводились американскими военными

Оборонное ведомство страны прокомментировало сегодняшнюю атаку на Севастополь. Напомним, что в результате действий киевского режима, применившего американские оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью, более сотни человек получили ранения различной степени тяжести, трое погибли. Из троих погибших двое – дети в возрасте 2-х и 9-ти лет.Минобороны России назвало эти действия преднамеренным террористическим ударом:В ведомстве подчёркивают, что все полётные задания в эти ракеты вводились американскими военными специалистами на основе американских же спутниковых разведданных.Минобороны России указывает на то, что ответственность за удар по мирным жителям Севастополя несёт в первую очередь Вашингтон, который не только поставил Украине ракеты ATACMS, но и оказывает прямую военную поддержку в их использовании.Минобороны РФ:По последним данным, районом пуска ракет ATACMS по Севастополю был Николаев.Тем временем губернатор Севастополя продолжает обход пострадавших в результате удара. Раненые доставлены в различные больницы города.Михаил Развожаев:Завтрашний день, 24 июня, в Севастополе объявлен днём траура по погибшим.

Президент поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю. Направлен борт из Москвы. После получения первой помощи дети будут направлены в лучшие московские больницы.

В ходе отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «ATACMS» были перехвачены. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.

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