Мы должны думать о своей стране и хорошо подготовиться к каждому возможному сценарию, хорошо понимать, что происходит в мире, в Европе, и где во всем этом находится Сербия

Сербский президент Александр Вучич, выступая на церемонии награждения сотрудников МВД страны, заявил, что до конца 2024 года стоит ожидать ухудшение ситуации в сфере безопасности в Европе.Обращаясь к сотрудникам правоохранительных органов, президент Сербии призвал их быть готовыми к любым возможным сценариям и обеспечить все необходимые резервы для этого.Вучич отметил, что сегодня люди живут в мире, где нет ни безопасности, ни стабильности и невозможно предугадать, что может произойти в следующий период времени. Миру предстоит готовиться к еще более тяжёлому периоду, считает президент.- сказал Вучич.Он также подчеркнул, что какие бы катаклизмы не происходили в мире и Европе, «каждая пядь сербской земли должна быть безопасна, её нужно защищать».Напомним, что ранее Александр Вучич говорил о том, что ситуация вокруг Украины приведёт мир к катастрофе через 3-4 месяца.Стоит добавить, что Сербия одна из немногих европейских стран, которая с самого начала конфликта на Украине имела собственную позицию и не поддавалась на давление Запада, в том числе по вводу санкций. Однако в последнее время выяснилось, что мог иметь место реэкспорт сербских боеприпасов, которые в итоге оказались на Украине.