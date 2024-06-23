Вучич ожидает ухудшения ситуации в сфере безопасности в Европе до конца года и призывает защищать «каждую пядь сербской земли»

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Вучич ожидает ухудшения ситуации в сфере безопасности в Европе до конца года и призывает защищать «каждую пядь сербской земли»

Сербский президент Александр Вучич, выступая на церемонии награждения сотрудников МВД страны, заявил, что до конца 2024 года стоит ожидать ухудшение ситуации в сфере безопасности в Европе.

Обращаясь к сотрудникам правоохранительных органов, президент Сербии призвал их быть готовыми к любым возможным сценариям и обеспечить все необходимые резервы для этого.



Вучич отметил, что сегодня люди живут в мире, где нет ни безопасности, ни стабильности и невозможно предугадать, что может произойти в следующий период времени. Миру предстоит готовиться к еще более тяжёлому периоду, считает президент.

Мы должны думать о своей стране и хорошо подготовиться к каждому возможному сценарию, хорошо понимать, что происходит в мире, в Европе, и где во всем этом находится Сербия

- сказал Вучич.

Он также подчеркнул, что какие бы катаклизмы не происходили в мире и Европе, «каждая пядь сербской земли должна быть безопасна, её нужно защищать».

Напомним, что ранее Александр Вучич говорил о том, что ситуация вокруг Украины приведёт мир к катастрофе через 3-4 месяца.

Стоит добавить, что Сербия одна из немногих европейских стран, которая с самого начала конфликта на Украине имела собственную позицию и не поддавалась на давление Запада, в том числе по вводу санкций. Однако в последнее время выяснилось, что мог иметь место реэкспорт сербских боеприпасов, которые в итоге оказались на Украине.
28 комментариев
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  1. Чёрный Звание
    Чёрный
    +9
    Сегодня, 18:07
    Чем защищать?.. боеприпасами, которые продали через третьи страны укрорейху?
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +4
      Сегодня, 18:09
      Цитата: Чёрный
      Чем защищать?.. боеприпасами, которые продали через третьи страны укрорейху?

      Сперва продали боеприпасы, а потом думать начали о безопасности, гениально hi
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        +2
        Сегодня, 18:13
        Цитата: ARIONkrsk
        Цитата: Чёрный
        Чем защищать?.. боеприпасами, которые продали через третьи страны укрорейху?

        Сперва продали боеприпасы, а потом думать начали о безопасности, гениально hi

        Пусть теперь палками защищают свои землишки.. fool
        Вот хитропопый серб Вутич... am
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 18:24
      А он бы по чаще снаряды продавал..Ситуация вообще была бы," веселей".
  2. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 18:11
    Сербский президент Александр Вучич, выступая на церемонии награждения сотрудников МВД страны, заявил, что до конца 2024 года стоит ожидать ухудшение ситуации в сфере безопасности в Европе.

    Наверное в самой Сербии с этим полный порядок. Хотя он же себя плоть от плоти европейцем считает. Тогда выходит и Сербию это же ждет.
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 18:38
      Именно европейцем он себя и считает, как и большинство сербов. И не отделяет ситуацию в Европе от того, что ждет Сербию.
      1. alystan Звание
        alystan
        0
        Сегодня, 18:42
        Наверное не соглашусь с вами в одном. Не все сербы рвутся туда. Это желание и воля руководства Сербии. И Вучич там запевала.
        1. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          0
          Сегодня, 18:59
          Я и не сказал все. Но большинство избирателей отдали голоса за партии, заявившие своей целью вступление в ЕС.
          1. alystan Звание
            alystan
            0
            Сегодня, 19:01
            Но вы же знаете как там выстроенна и кем поддерживается работа партий. Особенно либеральных, псевдонародных и проевропейских.
    2. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 18:39
      И еще.

      Хотя, разве можно ждать улучшения ситуации в Европе? Думаю, что не стоит. Сейчас там обсуждение (торговля и битва за места) кандидатур на высшие должности в Еврокомиссии и Европарламенте в самом разгаре. Как мне кажется, неспроста к фон дер Ляйен, будто там ее одной было недостаточно, пытаются протолкнуть еще одну гражданку Германии. Да еще какую. Правда ни одну из них назвать немкой у меня язык не повернется. В лучшем случае гражданки других стран.

      Как представительница и главное лицо партии ЕНП, Урсула фон дер Ляйен является фавориткой на повторное занятие должности председателя ЕК. Только пусть никого не смущает и не вводит в заблуждение название этой партии - Европейская народная партия. Урсулочка, как и сама партия, очень далека от народа. А вот на пост председателя европейского комитета по обороне прочат Мари-Аньес Штрак-Циммерманн. Помните эту воинственную дамочку, которая была главой Бундестага по делам обороны. Думается она тоже полностью устраивает тех, кто стоит и за Урсулой.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 18:12
    Ты бедный уже согнулся в три раза и сидишь на пяти стульях , а таких за людей не считают и первыми кончают.
  4. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 18:13
    Сербам нужно самим оборону укреплять и боеприпасы складировать по разным местам, дроны закупать и делать, старую технику доводить до современной кондиции. Готовиться в окружении врага к войне настоящим образом.
    1. 75Сергей Звание
      75Сергей
      +1
      Сегодня, 18:20
      Все, все продали ххлам, а сами теперь са голим дупетом.
      1. Irokez Звание
        Irokez
        -1
        Сегодня, 18:35
        Ну зря Вы так. Много оружия проданного в мире идёт против своих же ибо уследить кто и куда будет перепродавать очень трудно.
        Окраине сколько оружия продали и оно по Европе рассосалось и по Арабским странам от которого сами же и страдают.
        Китай всем продаёт дроны и они везде применяются, но что-то Китай особо в этом не ругают.
        Для бедной Сербии в окружении волков продажа оружия пополнение бюджета и все кстати продают, но с Сербии приципились прям по полной.
  5. hiller Звание
    hiller
    +3
    Сегодня, 18:18
    Очередной "многовекторный" лидер государства с камнем за пазухой для России. Любитель сидеть даже не на двух стульях. Разочаровал по полной. Пусть учится у Орбана.
  6. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +2
    Сегодня, 18:19
    Пусть пробует вернуть то, что ххлам продал.
  7. Живан Звание
    Живан
    0
    Сегодня, 18:24
    Не слушай, что говорит этот !!!
    Это пустые истории для общественного мнения!!!
    Что касается реэкспорта, то это история двухлетней давности, которую Америка навязывает!!!
  8. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 18:26
    Через 3-4 месяца будут выборы президента США...Вокруг этой даты все страшилки Вучича и вертятся.
    Поживем увидим что произойдет.

    .
    1. Живан Звание
      Живан
      +1
      Сегодня, 18:32
      Цитата: Леха с Андроида.
      Через 3-4 месяца будут выборы президента США

      Он рассказывает то, что ему говорят или позволяют говорить на Западе.!!!
  9. Freddy Звание
    Freddy
    +1
    Сегодня, 18:30
    Резко осуждать Вучича не надо.Вспомните сколько им досталось от НАТО,плюс отделили землю,а мы где были.?В Европу хотели.А сколько сербов воевало и воюет на нашей стороне.Сербы добро помнят,в отличие от Болгар.Вот ему и приходиться защищать свою маленькую страну.
    1. Комментарий был удален.
      1. Freddy Звание
        Freddy
        0
        Сегодня, 18:52
        Меня много чего смущает в этой войне.Согласен подло за спиной поставлять укропа боеприпасы.Вучич не весь Сербский народ.Эрдоган в Бриггс проситься,сам оружие поставляет,а мы на пляжи к ним едем.Это как?
  10. костя1
    костя1
    +1
    Сегодня, 18:36
    От кого он предлагает их "защищать"?
  11. Касатик Звание
    Касатик
    0
    Сегодня, 18:45
    Мы должны думать о своей стране и хорошо подготовиться к каждому возможному сценарию, хорошо понимать, что происходит в мире, в Европе, и где во всем этом находится Сербия[quote][/quote]
    Где находится Сербия - известно. И оказалась она там без всякого вазелина, самостоятельно, под чутким руководством собственных властей. Вспомним Джинджича и всех прочих...
  12. Sergei Timofeich Звание
    Sergei Timofeich
    0
    Сегодня, 18:46
    Пора забить на этого многостаночника,от него пользы,как от козла молока....
  13. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 18:49
    Мы должны думать о своей стране и хорошо подготовиться к каждому возможному сценарию, хорошо понимать, что происходит в мире, в Европе, и где во всем этом находится Сербия - сказал Вучич.
    Где где ?! В Косово находится winked
  14. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 19:01
    Ой, боюсь-боюсь, но дровишки (снаряды) в костёр подкидываю....
  15. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 19:03
    Правильно ожидает. А чего он должен ожидать?
    Милошевича своего продали, думали что сменяли на процветание?
    За все придется платить, и, скорее рано, чем поздно.
  16. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 19:20
    Он очень подумал подписывая хохло мемурандом вместе с косовскими представителями.