Поражение 1-го Сибирского корпуса Штакельберга у Вафангоу



Бой под Вафангоу. Автор неивестен (инициалы «З. П.»). Типолитография Товарищества И. Д. Сытина в Москве.

Ситуация перед боем



Командующий 2-й армией, барон Ясуката Оку (1847–1930). Военная энциклопедия Сытина (Санкт-Петербург, 1911–1915)

Силы сторон



Барон Георгий Карлович Штакельберг (1851–1913) – русский военачальник, генерал от кавалерии.

Позиция. Планы сторон



Источник: Н. А. Левицкий. Русско-японская война 1904–1905 гг.

Сражение



Николай Самокиш. Дело у Вафангоу

Итоги

«Сражение под Вафангоу вскрыло один из главных пороков в воспитании высшего командного состава: отсутствие чувства взаимной поддержки и узкое понимание старшинства в чинах».

«Так, например, виновником поражения под Вафангоу считали командира 1-го Сибирского корпуса Штакельберга. Но как я ни старался, все же так и не смог установить, в чем же заключалась его вина. Штакельберг был старый соратник Куропаткина по Ахалтекинской экспедиции, имел Георгиевский крест и репутацию храброго командира, но, как говорили, был настолько слаб здоровьем, что не мог обходиться без молочного питания и постоянного ухода жены, которая его никогда не покидала. Так как в Маньчжурии молока не было, то при штабе Штакельберга, по слухам, всегда возили корову. Конечно, это подавало повод для многих шуток, и хлесткие журналисты из «Нового времени» создали целую легенду о генеральской корове. На самом же деле Штакельберг, несмотря на подорванное на службе здоровье, требовавшее особого ухода, лично руководил сражением, не щадил себя и был настолько глубоко в гуще боя, что под ним даже была убита лошадь».



А. Н. Куропаткин вручает награды раненым